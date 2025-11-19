Приглашаю вас в путешествие по одному из древнейших городов Подмосковья, где каждый век оставил свой след.
Вы узнаете о повседневной жизни крестьян 12–19 столетий, дворянских усадьбах и героических сражениях.
Я познакомлю вас с городом через увлекательные рассказы о судьбах местных жителей и покажу памятные места.
Описание экскурсии
Кремлёвский вал и архитектурный ансамбль 15–19 веков
- Вы увидите белокаменный Воскресенский собор, пятиярусную колокольню и Никольский собор
- Полюбуетесь элементами ансамбля, который сохранил силуэты старого города
- Узнаете, как возникло волоколамское городище и почему этот город старше Москвы
- Услышите об истории формирования кремля — от распоряжения Ярослава Мудрого до реконструкций 19 веке
Иосифо-Волоцкий монастырь 15 века
Мы поговорим об основателе обители, его роли в духовной жизни Руси, взрыве колокольни и судьбе монастыря в разные эпохи.
Исторический центр Волоколамска
Рассмотрим купеческие дома, городские улицы 19–20 веков и усадебные постройки. Я расскажу:
- откуда произошло слово «волок» и почему город стал торговым узлом
- какие усадьбы расположены в волоколамском крае
- за какие заслуги Екатерина II пожаловала городу герб
- почему Осташёво называют гнездом декабристов
- кто из поэтов Серебряного века здесь жил
А также в нашей программе: Мемориал погибшим волоколамцам — часовня Александра Невского и Дмитрия Донского — Стела воинской славы — Городской мемориал и бюсты Героев Советского Союза — Церковь Рождества Богородицы
Организационные детали
- По запросу я организую экскурсию для большего количества участников с доплатой 300 ₽ за каждого следующего человека
- Дополнительно оплачивается посещение колокольни — 250 ₽
- Эту экскурсию по запросу можно провести на автобусе для 1–20 человек за 6 000 ₽. В этом случае продолжительность программы увеличится до 2 часов
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Волоколамске
С 2016 года я превращаю стандартные экскурсии в увлекательные путешествия во времени. Провожу с лёгкостью и энтузиазмом как индивидуальные экскурсии для взыскательных путешественников, так и групповые туры, находя подход к
