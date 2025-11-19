Мои заказы

Вехи истории Волоколамска

Прикоснуться к далёкому прошлому края и познакомиться с местными памятниками архитектуры
Приглашаю вас в путешествие по одному из древнейших городов Подмосковья, где каждый век оставил свой след.

Вы узнаете о повседневной жизни крестьян 12–19 столетий, дворянских усадьбах и героических сражениях.

Я познакомлю вас с городом через увлекательные рассказы о судьбах местных жителей и покажу памятные места.
Описание экскурсии

Кремлёвский вал и архитектурный ансамбль 15–19 веков

  • Вы увидите белокаменный Воскресенский собор, пятиярусную колокольню и Никольский собор
  • Полюбуетесь элементами ансамбля, который сохранил силуэты старого города
  • Узнаете, как возникло волоколамское городище и почему этот город старше Москвы
  • Услышите об истории формирования кремля — от распоряжения Ярослава Мудрого до реконструкций 19 веке

Иосифо-Волоцкий монастырь 15 века

Мы поговорим об основателе обители, его роли в духовной жизни Руси, взрыве колокольни и судьбе монастыря в разные эпохи.

Исторический центр Волоколамска

Рассмотрим купеческие дома, городские улицы 19–20 веков и усадебные постройки. Я расскажу:

  • откуда произошло слово «волок» и почему город стал торговым узлом
  • какие усадьбы расположены в волоколамском крае
  • за какие заслуги Екатерина II пожаловала городу герб
  • почему Осташёво называют гнездом декабристов
  • кто из поэтов Серебряного века здесь жил

А также в нашей программе: Мемориал погибшим волоколамцам — часовня Александра Невского и Дмитрия Донского — Стела воинской славы — Городской мемориал и бюсты Героев Советского Союза — Церковь Рождества Богородицы

Организационные детали

  • По запросу я организую экскурсию для большего количества участников с доплатой 300 ₽ за каждого следующего человека
  • Дополнительно оплачивается посещение колокольни — 250 ₽
  • Эту экскурсию по запросу можно провести на автобусе для 1–20 человек за 6 000 ₽. В этом случае продолжительность программы увеличится до 2 часов

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Волоколамске
С 2016 года я превращаю стандартные экскурсии в увлекательные путешествия во времени. Провожу с лёгкостью и энтузиазмом как индивидуальные экскурсии для взыскательных путешественников, так и групповые туры, находя подход к
читать дальше

каждому участнику. Мои экскурсии — это не сухой перечень дат и фактов, это истории, полные жизни. Я знаю, с какого ракурса памятник архитектуры складывается в интересный кадр для соцсетей и где спрятался уникальный барельеф, мимо которого проходят тысячи. Легко меняю маршрут, если узнаю о внезапном закрытии улицы, или, если вы выразили желание увидеть что-то конкретное. Я всегда на связи, оперативно решаю все организационные вопросы. Влюблённость в свой город — это главный мой двигатель. Делюсь знаниями не потому, что так «положено», а потому, что не могу не делиться этой красотой и историями, которые навсегда останутся в вашем сердце — как место, полное историй, тепла и жизни.

