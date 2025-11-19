Приглашаю вас в путешествие по одному из древнейших городов Подмосковья, где каждый век оставил свой след. Вы узнаете о повседневной жизни крестьян 12–19 столетий, дворянских усадьбах и героических сражениях. Я познакомлю вас с городом через увлекательные рассказы о судьбах местных жителей и покажу памятные места.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Кремлёвский вал и архитектурный ансамбль 15–19 веков

Вы увидите белокаменный Воскресенский собор, пятиярусную колокольню и Никольский собор

Полюбуетесь элементами ансамбля, который сохранил силуэты старого города

Узнаете, как возникло волоколамское городище и почему этот город старше Москвы

Услышите об истории формирования кремля — от распоряжения Ярослава Мудрого до реконструкций 19 веке

Иосифо-Волоцкий монастырь 15 века

Мы поговорим об основателе обители, его роли в духовной жизни Руси, взрыве колокольни и судьбе монастыря в разные эпохи.

Исторический центр Волоколамска

Рассмотрим купеческие дома, городские улицы 19–20 веков и усадебные постройки. Я расскажу:

откуда произошло слово «волок» и почему город стал торговым узлом

какие усадьбы расположены в волоколамском крае

за какие заслуги Екатерина II пожаловала городу герб

почему Осташёво называют гнездом декабристов

кто из поэтов Серебряного века здесь жил

А также в нашей программе: Мемориал погибшим волоколамцам — часовня Александра Невского и Дмитрия Донского — Стела воинской славы — Городской мемориал и бюсты Героев Советского Союза — Церковь Рождества Богородицы

