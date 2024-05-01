Римско-католический храм в Тамбове, выполненный в готическом стиле, является одной из самых ярких достопримечательностей города.
Регулярные органные концерты привлекают множество туристов, желающих насладиться уникальным звучанием инструмента.
В рамках экскурсии вы сможете не
Регулярные органные концерты привлекают множество туристов, желающих насладиться уникальным звучанием инструмента.
В рамках экскурсии вы сможете не
5 причин купить эту экскурсию
- 🎵 Уникальное звучание органа
- 🏰 Величественная архитектура костела
- 🖼️ Интересная обзорная экскурсия
- 📜 Посещение музея Чичериных
- 🌆 Прогулка по историческим улицам Тамбова
Что можно увидеть
- Римско-католический храм
- Музей Чичериных
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Тамбовский костел
- Достопримечательности города
- Музей Чичериных
Описание экскурсии
Об экскурсии Органные концерты в тамбовском костеле невероятно популярны, поэтому наши поездки туда становятся регулярными. Кроме того, появились желающие посетить концерт второй раз. Программа концерта каждый раз разная. Помимо него вас ждет обзорная экскурсия по городу, а также посещение музея Чичериных.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тамбовский костел
- Достопримечательности города
- Музей Чичериных
Что включено
- Проезд
- Входные билеты
- Обед
- Все экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Воронеж, площадь Ленина, 2
Завершение: Воронеж, пл. Ленина, 2
Когда и сколько длится?
Когда: см. расписание
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Герик
1 мая 2024