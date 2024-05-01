Римско-католический храм в Тамбове, выполненный в готическом стиле, является одной из самых ярких достопримечательностей города.Регулярные органные концерты привлекают множество туристов, желающих насладиться уникальным звучанием инструмента.В рамках экскурсии вы сможете не

только посетить концерт, но и прогуляться по живописным улицам Тамбова, а также посетить музей Чичериных. Каждая поездка включает разнообразную программу, что делает каждое посещение уникальным. Групповая экскурсия из Воронежа станет отличным способом провести время и познакомиться с культурным наследием Тамбова

Описание экскурсии

Об экскурсии Органные концерты в тамбовском костеле невероятно популярны, поэтому наши поездки туда становятся регулярными. Кроме того, появились желающие посетить концерт второй раз. Программа концерта каждый раз разная. Помимо него вас ждет обзорная экскурсия по городу, а также посещение музея Чичериных.