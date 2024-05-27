1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воронеж: легенды и быль - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, столицы Черноземья. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и выберите окончание маршрута по вашему вкусу
Начало: Петровский сквер, Памятник Петру 1, Воронеж
Расписание: Все дни кроме понедельника и среды в 12:00 или по договоренности
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
10 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Воронежу: история, архитектура и культурное наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Воронежу: от дворянских улиц до памятников истории
Погрузитесь в историю Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Архитектурные шедевры, памятники и живописные уголки ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Воронежу: история и достопримечательности
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Воронежу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Плехановская, 9
Расписание: по запросу
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
11 часов
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, узнайте его тайны и истории, связанные с известными личностями
Начало: Театр Оперы и балета
Расписание: Ежедневно 11.00
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
4 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья - Воронеж
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, узнайте его историю и культуру, посетив самые значимые и красивые места города
Начало: По договорённости
Расписание: Любой день недели, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Театрализованная экскурсия Городей в Воронеже: погружение в историю
Наденьте наушники и мантию, следуйте за Городеем по Воронежу. Узнайте истории города в 99-минутной прогулке с атмосферным саундтреком
Начало: Кольцовский сквер, Воронеж
Расписание: Суббота 18:00
Сегодня в 19:00
15 июня в 19:00
1 690₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Литературное путешествие по Воронежу: следами великих поэтов
Погрузитесь в мир русской литературы с экскурсией по Воронежу. Вас ждут истории о Пушкине, Бунине, Есенине и многих других
Начало: Площадь Ленина
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Из крепости в столицу Черноземья: уникальная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Воронежу, открывая историю города от его основания до современности
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 25 чел.
Мини-группа
11 часов
Органный концерт в Тамбове и экскурсия по городу из Воронежа
Посетите органный концерт в Тамбове и насладитесь атмосферой готического храма. Незабываемые впечатления от музыки и прогулок по городу
Начало: Воронеж, площадь Ленина, 2
Расписание: см. расписание
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
Рамонь - резиденция Романовых в 30 км от Воронежа. Прогулка по замку принцессы Ольденбургской, посещение дома творчества «Бирюльки» и музея русской бани
Начало: Липецк, Воронеж
Расписание: По субботам с 8:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
3 ноя в 08:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайная сторона Воронежа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
60005 100₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Историческая прогулка по Воронежу для детей начальной школы
Эта экскурсия-сказка для младших школьников погрузит в историю Воронежа через увлекательные прогулки и диалоги
Начало: На площади Ленина
10 июня в 10:30
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 мая 2024Замечательный и познавательный тур. С погодой нам повезло. Было тепло и солнечно. Очень красивая природа и оригинальные храмы. Таких в
- ЕЕлена24 мая 2024Всё супер, позитивно и доходчиво и самое главное, что нтересно. Спасибо за такую замечательную экскурсию.
- ВВалентина24 мая 2024Ярослав провел замечательную обзорную экскурсию по Воронежу!
- ЛЛариса20 мая 2024Очень познавательная и информативная экскурсия, увидели город в разные периоды. Дарья рассказывала доступно, интересно и главное с удовольствием. Рекомендуем.
- ССергей17 мая 2024Ярославу большое спасибо за обзорную экскурсию по Воронежу. Приятно, когда человек любит и свою работу и свой город и потратил
- ЕЕлена12 мая 2024Замечательный экскурсовод Дарья. Не смотря на то, что она ещё очень молода, она обладает большим объектом знаний. Ответит на любые
- ДДарья12 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия. Интересные рассказы о фактах истории и просто о городе. Ещё раз спасибо. Рекомендую!
- ППолина12 мая 2024Отличная трёхчасовая экскурсия об истории и современной жизни города. Замечательно подойдёт людям, кто в городе впервые и хочет составить о
- ООксана4 мая 2024Елена, большое спасибо за душевную прогулку по Воронежу. Очень интересно, живо и по доброму. Рекомендуем.
- ММаксим2 мая 2024Посетили экскурсию у Елены, всё очень понравилось, легкая, доступная подача,море интересной информации о Воронеже,даже и не думали,что так много таит в себе этот город. Однозначно рекомедуем Елену как превосходного экскурсовода и интересного человека.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Пешеходные»
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