Обзорные и познавательные экскурсии Воронежа

Найдено 18 экскурсий в категории «Обзорные» в Воронеже, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронеж исторический и современный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
«Покажу главные достопримечательности и вспомню о выдающихся людях, которых подарила миру наша земля»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
6 300 за всё до 4 чел.
Воронеж - столица Черноземья
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
15 отзывов
В тренде
Воронеж - столица Черноземья: путешествие в историю и культуру
Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом
Начало: На Площади Ленина
«Первое знакомство — всегда волнительно, поэтому доверьте это профессионалам»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 600 за человека
Воронеж - город мировой истории
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
104 отзыва
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
«В этом помогут главные достопримечательности и артерии Воронежа»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500 за человека
Добро пожаловать в Воронеж
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
«Покажу главные достопримечательности, поделюсь местными легендами и преданиями»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
4 400 за всё до 4 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
«Я составила обзорный маршрут, охватывающий всё то, что стоит увидеть в первую очередь, а также места, о которых знают далеко не все»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
4 000 за всё до 5 чел.
Воронеж и удивительный мир бобров
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
14 отзывов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 100 за всё до 3 чел.
Воронеж: легенды и быль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Воронеж: легенды и быль - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, столицы Черноземья. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и выберите окончание маршрута по вашему вкусу
Начало: Петровский сквер, Памятник Петру 1, Воронеж
«Далее главное: Заказчик имеет уникальную возможность выбрать конечный пункт нашей прогулки»
Расписание: Все дни кроме понедельника и среды в 12:00 или по договоренности
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
81 отзыв
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
10 июня в 14:00
1 500 за человека
Обзорная экскурсия по Воронежу на транспорте туриста
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Воронежу: история, архитектура и культурное наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам города
Начало: По согласованию с гидом
«Вас ждет обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу — родине военно-морского и воздушно-десантных войск»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Пешеходная экскурсия по Воронежу: от дворянских улиц до памятников истории
Погрузитесь в историю Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Архитектурные шедевры, памятники и живописные уголки ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу — родине военно-морского и воздушно-десантных войск»
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Воронежу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Обзорная экскурсия по Воронежу: история и достопримечательности
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Воронежу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Плехановская, 9
«Приглашаю на обзорную пешеходную экскурсию по основным достопримечательностям города Воронежа»
Расписание: по запросу
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, узнайте его тайны и истории, связанные с известными личностями
Начало: Театр Оперы и балета
«Покажу главные достопримечательности, поделюсь местными легендами и преданиями»
Расписание: Ежедневно 11.00
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
4 400 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья - Воронеж
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, узнайте его историю и культуру, посетив самые значимые и красивые места города
Начало: По договорённости
«В нашей обзорной экскурсии вы пройдете по исторически важным достопримечательностям Воронежа, подробно узнав о жизни и развитии города»
Расписание: Любой день недели, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 300 за всё до 4 чел.
Органный концерт в Тамбове
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Органный концерт в Тамбове и экскурсия по городу из Воронежа
Посетите органный концерт в Тамбове и насладитесь атмосферой готического храма. Незабываемые впечатления от музыки и прогулок по городу
Начало: Воронеж, площадь Ленина, 2
«Помимо него вас ждет обзорная экскурсия по городу, а также посещение музея Чичериных»
Расписание: см. расписание
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 900 за человека
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
«Вы познакомитесь с его историей и посетите несколько локаций»
3 ноя в 08:00
3 800 за человека
Воронеж - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
4 500 за всё до 10 чел.
Воронеж - детям! Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Историческая прогулка по Воронежу для детей начальной школы
Эта экскурсия-сказка для младших школьников погрузит в историю Воронежа через увлекательные прогулки и диалоги
Начало: На площади Ленина
10 июня в 10:30
1 100 за человека
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
«Для групп до 4 человек обзорная экскурсия будет автопешеходной на моём авто Kia Rio (по желанию — на вашем)»
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Нам провёл классную экскурсию Павел, образованный, знающий прекрасно историю города, мы в восторге, время пролетело мнгновенно, было невероятно интересно!!! Очень очень рекомендуем Павла!!!
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Всё супер, позитивно и доходчиво и самое главное, что нтересно. Спасибо за такую замечательную экскурсию.
  • В
    Валентина
    24 мая 2024
    Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
    Ярослав провел замечательную обзорную экскурсию по Воронежу!
  • Л
    Лариса
    20 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Очень познавательная и информативная экскурсия, увидели город в разные периоды. Дарья рассказывала доступно, интересно и главное с удовольствием. Рекомендуем.
  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
    Ярославу большое спасибо за обзорную экскурсию по Воронежу. Приятно, когда человек любит и свою работу и свой город и потратил
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    даже больше времени на нас, чем было запланировано. Мы тоже полюбили Воронеж и хочется вернуться и посетить с экскурсией другие места

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в Воронеж
    Были на экскурсии 10 мая. Светлана отлично владеет материалом, узнали много интересного о Воронеже и людях, живших в нем и
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    оставивших свой след в его истории и развитии. Единственное, чего нам не хватило в маршруте, так это Площади Победы. Это было бы особенно актуально, т. к. День Победы был накануне. Светлана рассказывает хорошо, экскурсия "зашла" даже 12-летнему ребенку. Всем рекомендую, Спасибо большое!

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Замечательный экскурсовод Дарья. Не смотря на то, что она ещё очень молода, она обладает большим объектом знаний. Ответит на любые
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    вопросы, очень приветлива и внимательно. Однозначно рекомендуем её. 2,5 часа прошли не заметно. Получили огромный объем знаний. Воронеж достоен посещения!!! Спасибо Дарье!!

  • Д
    Дарья
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
    Прекрасная обзорная экскурсия. Интересные рассказы о фактах истории и просто о городе. Ещё раз спасибо. Рекомендую!
  • П
    Полина
    12 мая 2024
    Воронеж: легенды и быль
    Отличная трёхчасовая экскурсия об истории и современной жизни города. Замечательно подойдёт людям, кто в городе впервые и хочет составить о
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    нём впечатление. Мы успели узнать о его создании, жизни в царское и имперское время, а также как город восстанавливался после второй мировой войны, которая очень сильно его затронула. Немного поговорили и о совр енности. Большое спасибо за экскурсию!

  • Л
    Лилия
    11 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Экскурсия началась с опоздания экскурсовода и небольшого недопонимания относительно способа передвижения (нас было 5 человек и надо было просить минивэн
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    за отдельную плату, чего я не сделала). Но! В дальнейшем это все окупилось сторицей, т к Виктор пешком провел нас по улочкам города, мог рассказать истории практически про каждое историческое здание или период города, он кладезь информации по всем эпохам. Заводил нас туда или показывал то, на что мы, гуляя, никогда не обратили бы внимание. Компенсировал свое опоздание, увеличив время экскурсии. Интересный и увлекательный рассказчик. После к нему можно обратиться за советами по посещению музеев и просто по поводу города. Однозначно советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
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