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Индивидуальная
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Популярное предложение
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
«Покажу главные достопримечательности и вспомню о выдающихся людях, которых подарила миру наша земля»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
6 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
В тренде
Воронеж - столица Черноземья: путешествие в историю и культуру
Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом
Начало: На Площади Ленина
«Первое знакомство — всегда волнительно, поэтому доверьте это профессионалам»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
«В этом помогут главные достопримечательности и артерии Воронежа»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
«Покажу главные достопримечательности, поделюсь местными легендами и преданиями»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
«Я составила обзорный маршрут, охватывающий всё то, что стоит увидеть в первую очередь, а также места, о которых знают далеко не все»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воронеж: легенды и быль - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, столицы Черноземья. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и выберите окончание маршрута по вашему вкусу
Начало: Петровский сквер, Памятник Петру 1, Воронеж
«Далее главное: Заказчик имеет уникальную возможность выбрать конечный пункт нашей прогулки»
Расписание: Все дни кроме понедельника и среды в 12:00 или по договоренности
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
10 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Воронежу: история, архитектура и культурное наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам города
Начало: По согласованию с гидом
«Вас ждет обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу — родине военно-морского и воздушно-десантных войск»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Воронежу: от дворянских улиц до памятников истории
Погрузитесь в историю Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Архитектурные шедевры, памятники и живописные уголки ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу — родине военно-морского и воздушно-десантных войск»
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Воронежу: история и достопримечательности
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Воронежу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Плехановская, 9
«Приглашаю на обзорную пешеходную экскурсию по основным достопримечательностям города Воронежа»
Расписание: по запросу
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, узнайте его тайны и истории, связанные с известными личностями
Начало: Театр Оперы и балета
«Покажу главные достопримечательности, поделюсь местными легендами и преданиями»
Расписание: Ежедневно 11.00
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
4 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья - Воронеж
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, узнайте его историю и культуру, посетив самые значимые и красивые места города
Начало: По договорённости
«В нашей обзорной экскурсии вы пройдете по исторически важным достопримечательностям Воронежа, подробно узнав о жизни и развитии города»
Расписание: Любой день недели, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Органный концерт в Тамбове и экскурсия по городу из Воронежа
Посетите органный концерт в Тамбове и насладитесь атмосферой готического храма. Незабываемые впечатления от музыки и прогулок по городу
Начало: Воронеж, площадь Ленина, 2
«Помимо него вас ждет обзорная экскурсия по городу, а также посещение музея Чичериных»
Расписание: см. расписание
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Групповая
11 часов
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
«Вы познакомитесь с его историей и посетите несколько локаций»
3 ноя в 08:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Историческая прогулка по Воронежу для детей начальной школы
Эта экскурсия-сказка для младших школьников погрузит в историю Воронежа через увлекательные прогулки и диалоги
Начало: На площади Ленина
10 июня в 10:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
«Для групп до 4 человек обзорная экскурсия будет автопешеходной на моём авто Kia Rio (по желанию — на вашем)»
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса27 мая 2024Нам провёл классную экскурсию Павел, образованный, знающий прекрасно историю города, мы в восторге, время пролетело мнгновенно, было невероятно интересно!!! Очень очень рекомендуем Павла!!!
- ЕЕлена24 мая 2024Всё супер, позитивно и доходчиво и самое главное, что нтересно. Спасибо за такую замечательную экскурсию.
- ВВалентина24 мая 2024Ярослав провел замечательную обзорную экскурсию по Воронежу!
- ЛЛариса20 мая 2024Очень познавательная и информативная экскурсия, увидели город в разные периоды. Дарья рассказывала доступно, интересно и главное с удовольствием. Рекомендуем.
- ССергей17 мая 2024Ярославу большое спасибо за обзорную экскурсию по Воронежу. Приятно, когда человек любит и свою работу и свой город и потратил
- ООльга13 мая 2024Были на экскурсии 10 мая. Светлана отлично владеет материалом, узнали много интересного о Воронеже и людях, живших в нем и
- ЕЕлена12 мая 2024Замечательный экскурсовод Дарья. Не смотря на то, что она ещё очень молода, она обладает большим объектом знаний. Ответит на любые
- ДДарья12 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия. Интересные рассказы о фактах истории и просто о городе. Ещё раз спасибо. Рекомендую!
- ППолина12 мая 2024Отличная трёхчасовая экскурсия об истории и современной жизни города. Замечательно подойдёт людям, кто в городе впервые и хочет составить о
- ЛЛилия11 мая 2024Экскурсия началась с опоздания экскурсовода и небольшого недопонимания относительно способа передвижения (нас было 5 человек и надо было просить минивэн
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Обзорные»
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