за всё до 4 чел.

6 300 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю

Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом

Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии

за всё до 4 чел.

4 400 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории

за всё до 5 чел.

4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас

за всё до 3 чел.

9 100 ₽ за всё до 3 чел.

Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами

🚶 Пешая

Индивидуальная

3 часа 28 отзывов

Воронеж: легенды и быль - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Воронежа, столицы Черноземья. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и выберите окончание маршрута по вашему вкусу Начало: Петровский сквер, Памятник Петру 1, Воронеж «Далее главное: Заказчик имеет уникальную возможность выбрать конечный пункт нашей прогулки»

Расписание: Все дни кроме понедельника и среды в 12:00 или по договоренности