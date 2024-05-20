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и артефактами. Перенеслась словно в каждый момент тех дней, о которых рассказывал Алексей. Как в живом, документальном кино. Очень понравилось, что исторически захватили разные периоды истории: от Бориса Годунова до настоящих дней. Алексей мастерский рассказчик, страстно увлеченный историей и литературой человек, при этом легкий, интеллектуальный и с юмором. Приеду ещё! Горячо рекомендую.