Индивидуальная
3 часа
Оккупированная Вязьма
За 3 часа прожить 521 день города в войну на авторской экскурсии
Начало: На площади Ефремова
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Узнать о жизни Вязьмы сквозь века, изучая артефакты прошлого и архивные кинохроники
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Усадьба Шереметевых в селе Высокое: по мотивам книг Булгакова
Погулять по имению 19 века и раскрыть его связь со знаменитыми романами на групповой экскурсии
Начало: В селе Высокое
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
14 июня в 10:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 мая 2024Очень крутая экскурсия. История нашей страны через архивные фото материалы, мемуары, артефакты и вдумчивый, эрудированный, тонкий рассказ Алексея. Потрясающе. Очень очень классный Алексей!
- ММария10 мая 2024Хочу выразить благодарность Алексею за проведённую экскурсию для нашей компании. Вы человек увлечённый! От себя добавим, что во время экскурси
- ЕЕлена10 мая 2024Это была одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. На одном дыхании экскурсия-прогулка с фотографиями мест, событий, оригинальными письмами
- ССергей9 марта 2024Редко встречаются такие гиды - чувствуется, что человек с любовью относится к своему делу. Набор исторических фото и других артефактов из личной коллекции очень удачно дополнил рассказ.
- ААлександр24 февраля 2024Нам понравилось! К посещению обязательно! Готовность Алексея в плане материальной базы - восторг. Соприкосновение с подлинниками оставляет глубочайшее впечатление.
Ответы на вопросы от путешественников по Вязьме в категории «Летние»
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