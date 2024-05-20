Экскурсии проходящие только летом в Вязьме

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Вязьме, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Оккупированная Вязьма
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Оккупированная Вязьма
За 3 часа прожить 521 день города в войну на авторской экскурсии
Начало: На площади Ефремова
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Узнать о жизни Вязьмы сквозь века, изучая артефакты прошлого и архивные кинохроники
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Усадьба Шереметевых в селе Высокое: по мотивам книг Булгакова
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Усадьба Шереметевых в селе Высокое: по мотивам книг Булгакова
Погулять по имению 19 века и раскрыть его связь со знаменитыми романами на групповой экскурсии
Начало: В селе Высокое
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
14 июня в 10:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
    Очень крутая экскурсия. История нашей страны через архивные фото материалы, мемуары, артефакты и вдумчивый, эрудированный, тонкий рассказ Алексея. Потрясающе. Очень очень классный Алексей!
  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Оккупированная Вязьма
    Хочу выразить благодарность Алексею за проведённую экскурсию для нашей компании. Вы человек увлечённый! От себя добавим, что во время экскурси
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    хотелось бы больше информации об истории города, быте местных жителей во время войны, послевоенном времени, героях ВОВ, Вяземском котле, Дурлагах, для того, чтобы глубже погрузится в тему оккупации Вязьмы.

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Оккупированная Вязьма
    Это была одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. На одном дыхании экскурсия-прогулка с фотографиями мест, событий, оригинальными письмами
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    и артефактами. Перенеслась словно в каждый момент тех дней, о которых рассказывал Алексей. Как в живом, документальном кино. Очень понравилось, что исторически захватили разные периоды истории: от Бориса Годунова до настоящих дней. Алексей мастерский рассказчик, страстно увлеченный историей и литературой человек, при этом легкий, интеллектуальный и с юмором. Приеду ещё! Горячо рекомендую.

    Это была одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. На одном дыхании экскурсия-прогулка с фотографиямиЭто была одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. На одном дыхании экскурсия-прогулка с фотографиямиЭто была одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. На одном дыхании экскурсия-прогулка с фотографиями
  • С
    Сергей
    9 марта 2024
    Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
    Редко встречаются такие гиды - чувствуется, что человек с любовью относится к своему делу. Набор исторических фото и других артефактов из личной коллекции очень удачно дополнил рассказ.
  • А
    Александр
    24 февраля 2024
    Оккупированная Вязьма
    Нам понравилось! К посещению обязательно! Готовность Алексея в плане материальной базы - восторг. Соприкосновение с подлинниками оставляет глубочайшее впечатление.

Ответы на вопросы от путешественников по Вязьме в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Вязьме в июне 2024
Сейчас в Вязьме в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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