Пешая 3.5 часа 26 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Оккупированная Вязьма За 3 часа прожить 521 день города в войну на авторской экскурсии Начало: На площади Ефремова 6000 ₽ за всё до 6 чел. На машине 6 часов 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле) Узнать о жизни Вязьмы сквозь века, изучая артефакты прошлого и архивные кинохроники 9000 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 22 отзыва Индивидуальная до 20 чел. Усадьба Шереметевых в селе Высокое: по мотивам книг Булгакова Погулять по имению 19 века и раскрыть его связь со знаменитыми романами на индивидуальной экскурсии Начало: В селе Высокое от 2000 ₽ за всё до 20 чел. Другие экскурсии Вязьмы

В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Вязьме в декабре 2025 Сейчас в Вязьме в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 9000. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

