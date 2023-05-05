Описание

За один день вы сможете посетить сразу два всемирно известных пригорода Санкт-Петербурга — загородную резиденцию русских императоров Ораниенбаум и город-порт Кронштадт. На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в путешествие в два города - разные, но каждый совершенно уникальный и вызывающий восхищение. За один день мы посетим роскошную загородную резиденцию Ораниенбаум (или/и Петергоф) и Кронштадт - город с уникальной историей, расположением и системой фортов. В неспешном темпе мы осмотрим главные достопримечательности и даже места, находящиеся в стороне от главных «туристических троп», насладимся видами побережья! В любом месте по вашему желанию могут быть фото остановки.