ИЗ ВЫБОРГА НА АВТО В ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ И БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ОРАНИЕМБАУМ

Индивидуальная экскурсия в Выборг на авто: Ораниенбаум и Кронштадт за один день

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ИЗ ВЫБОРГА НА АВТО В ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ И БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ОРАНИЕМБАУМ
ИЗ ВЫБОРГА НА АВТО В ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ И БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ОРАНИЕМБАУМ
ИЗ ВЫБОРГА НА АВТО В ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ И БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ОРАНИЕМБАУМ
ИЗ ВЫБОРГА НА АВТО В ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ И БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ОРАНИЕМБАУМ
ИЗ ВЫБОРГА НА АВТО В ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ И БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ОРАНИЕМБАУМ
ИЗ ВЫБОРГА НА АВТО В ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ И БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ОРАНИЕМБАУМ
ИЗ ВЫБОРГА НА АВТО В ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРОНШТАДТ И БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ОРАНИЕМБАУМ
Ближайшие даты:
5
мая
14
мая
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мая
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мая
18
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Что вас ожидает:

  • Проезд по Карельскому перешейку, рассказ в пути про Выборг, С-Петербург, Кронштадт).
  • Мы проедем по гребню Дамбы, прямо над морем - Финским Заливом
  • Вы увидите уникальные форты Кронштадта
  • Вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу
  • Петровский Парк, Купеческая Гавань, уникальная набережная с которой стартовало более 40-ка кругосветных путешествий, петровский док, памятник кронштадтскому десанту 1941 года и многое другое.
  • Якорная Площадь
  • Морской собор
  • Парк "Остров фортов", оттуда с набережной вы увидите три форта, в том числе «Чумной» форт.
  • По желанию туристов: Форт Константин, форт Шанец, экотропа заказника Западный Котлин, Птичья башня
  • По желанию туристов: морская прогулка на кораблике по заливу (гид будет ожидать). Если погода плохая – можно посетить один из многочисленных музеев Кронштадта.
  • Ораниенбаум
  • Вас ожидает прогулка по великолепному парку с рассказом о его владельцах - Александре Меньшикове- сподвижнике Петра 1,императорах и императрицах Елизавете Петровне, Петре 3 и Екатерины 2. Посещение Большого Меншиковского Дворца (или/и Дворца Петра 3, Китайского Дворца, Павильона "Катальной Горки")
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

За один день вы сможете посетить сразу два всемирно известных пригорода Санкт-Петербурга — загородную резиденцию русских императоров Ораниенбаум и город-порт Кронштадт. На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в путешествие в два города - разные, но каждый совершенно уникальный и вызывающий восхищение. За один день мы посетим роскошную загородную резиденцию Ораниенбаум (или/и Петергоф) и Кронштадт - город с уникальной историей, расположением и системой фортов. В неспешном темпе мы осмотрим главные достопримечательности и даже места, находящиеся в стороне от главных «туристических троп», насладимся видами побережья! В любом месте по вашему желанию могут быть фото остановки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Что не входит
  • Обед.
  • Билеты в парк (в том числе для гида)
  • Билеты во дворец (желательно бронировать заранее).
  • Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше – доплата за минивэн или автобус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Завершение: Доставлю Вас в любое удобное место в Выборге (или Санкт - Петербурге по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Рада быть вашим экскурсоводом! Готова ответить на ваши вопросы. Предварить указанную экскурсию может небольшой тур по Выборгу.
  • Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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