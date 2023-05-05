Индивидуальная экскурсия в Выборг на авто: Ораниенбаум и Кронштадт за один день
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Что вас ожидает:
- Проезд по Карельскому перешейку, рассказ в пути про Выборг, С-Петербург, Кронштадт).
- Мы проедем по гребню Дамбы, прямо над морем - Финским Заливом
- Вы увидите уникальные форты Кронштадта
- Вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу
- Петровский Парк, Купеческая Гавань, уникальная набережная с которой стартовало более 40-ка кругосветных путешествий, петровский док, памятник кронштадтскому десанту 1941 года и многое другое.
- Якорная Площадь
- Морской собор
- Парк "Остров фортов", оттуда с набережной вы увидите три форта, в том числе «Чумной» форт.
- По желанию туристов: Форт Константин, форт Шанец, экотропа заказника Западный Котлин, Птичья башня
- По желанию туристов: морская прогулка на кораблике по заливу (гид будет ожидать). Если погода плохая – можно посетить один из многочисленных музеев Кронштадта.
- Ораниенбаум
- Вас ожидает прогулка по великолепному парку с рассказом о его владельцах - Александре Меньшикове- сподвижнике Петра 1,императорах и императрицах Елизавете Петровне, Петре 3 и Екатерины 2. Посещение Большого Меншиковского Дворца (или/и Дворца Петра 3, Китайского Дворца, Павильона "Катальной Горки")
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
За один день вы сможете посетить сразу два всемирно известных пригорода Санкт-Петербурга — загородную резиденцию русских императоров Ораниенбаум и город-порт Кронштадт. На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в путешествие в два города - разные, но каждый совершенно уникальный и вызывающий восхищение. За один день мы посетим роскошную загородную резиденцию Ораниенбаум (или/и Петергоф) и Кронштадт - город с уникальной историей, расположением и системой фортов. В неспешном темпе мы осмотрим главные достопримечательности и даже места, находящиеся в стороне от главных «туристических троп», насладимся видами побережья! В любом месте по вашему желанию могут быть фото остановки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
- Что не входит
- Обед.
- Билеты в парк (в том числе для гида)
- Билеты во дворец (желательно бронировать заранее).
- Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше – доплата за минивэн или автобус
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом местеЗавершение: Доставлю Вас в любое удобное место в Выборге (или Санкт - Петербурге по договоренности)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Рада быть вашим экскурсоводом! Готова ответить на ваши вопросы. Предварить указанную экскурсию может небольшой тур по Выборгу.
- Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии