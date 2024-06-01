Экскурсии на автобусе в Выборге

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» в Выборге, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200 за человека
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
По Выборгу на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    1 июня 2024
    Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
    Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам
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    сюда. Хороший сервис, добрые люди, воспитанные животные(при соблюдении мер бесопасности). Организатор также хороший, трансфер вовремя - без задержек, заранее все организовали, предупредили, на обратном пути даже довезли до нужного места, а не к вокзалу, что очень приятно! Прекрасный отдых на несколько часов (2-4 часа будет вполне интересно, больше уже может быть скучно), но от Организатора как раз получилось 3.5 часа, что было очень комфортно.

  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
    Как же нам повезло с гидом! У Ивана Васильевича просто энциклопедические знания, красивая русская речь! Просто редкость в наше время. Подстраивается под ваши пожелания. Очень, очень рекомендуем! Впечатления самые наилучшие!
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    По Выборгу на микроавтобусе
    Спасибо большое Валентине! Нам очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного. Получили удовольствие!
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
    Были в полном восторге, Наталья лучший гид, все показала, рассказала. Обязательно вернемся еще раз.
  • L
    Lkarmanova
    12 мая 2024
    По Выборгу на микроавтобусе
    Полный восторг от экскурсии. Валентина-прекрасный специалист, увлеченный своим делом! Такой экскурсовод-большая удача! Понравилось и детям, и взрослым. Однозначно рекомендую! С погодой не очень повезло, но, благодаря микроавтобусу, нам было комфортно.
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    По Выборгу на микроавтобусе
    Спасибо большое Валентине! Очень интересная экскурсия! Понравился Выборг! Очень приятно, что в стране развивается туризм!
  • Е
    Елена
    1 мая 2023
    Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
    Поездка оправдала все наши ожидания. Экскурсовод Элеонора Шебунина - опытный водитель, интересный рассказчик, приятный собеседник. Успели посетить Ораниенбаум, дворец, парк, город Ломоносов, Кронштадт, набережную. Большая ей благодарность!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
  2. Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
  3. По Выборгу на микроавтобусе
  4. Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 4 200 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2024 год на автобусе, 136 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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