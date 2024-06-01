1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман1 июня 2024Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам
- ТТатьяна19 мая 2024Как же нам повезло с гидом! У Ивана Васильевича просто энциклопедические знания, красивая русская речь! Просто редкость в наше время. Подстраивается под ваши пожелания. Очень, очень рекомендуем! Впечатления самые наилучшие!
- ВВера13 мая 2024Спасибо большое Валентине! Нам очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного. Получили удовольствие!
- ТТатьяна12 мая 2024Были в полном восторге, Наталья лучший гид, все показала, рассказала. Обязательно вернемся еще раз.
- LLkarmanova12 мая 2024Полный восторг от экскурсии. Валентина-прекрасный специалист, увлеченный своим делом! Такой экскурсовод-большая удача! Понравилось и детям, и взрослым. Однозначно рекомендую! С погодой не очень повезло, но, благодаря микроавтобусу, нам было комфортно.
- ННаталья12 мая 2024Спасибо большое Валентине! Очень интересная экскурсия! Понравился Выборг! Очень приятно, что в стране развивается туризм!
- ЕЕлена1 мая 2023Поездка оправдала все наши ожидания. Экскурсовод Элеонора Шебунина - опытный водитель, интересный рассказчик, приятный собеседник. Успели посетить Ораниенбаум, дворец, парк, город Ломоносов, Кронштадт, набережную. Большая ей благодарность!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
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