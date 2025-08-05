Выборгский замок, Усадьба Бюргера и тайны кренделя — погружение в средневековый город с русским характером и европейской душой.
Описание экскурсииЧто вас ждет: ✅ Легендарные крепости: Выборгский замок, таинственная Круглая башня ("Толстая Катерина") и возвышающаяся Часовая башня ✅ Дух Средневековья: Знаменитая Усадьба Бюргера — редкий уголок жизни горожан прошлого. ✅ Истоки вкусной легенды: Место францисканского монастыря, где началась история знаменитого выборгского кренделя! ✅ Тайны Старого города: Прогулка по колоритным улочкам и истории о знатных семьях хлебопеков, создавших гастрономическую славу Выборга. ✅"Крендельный город": Узнаете, как военная твердыня стала столицей ароматной выпечки!
