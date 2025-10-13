Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

На экскурсии по парку «Монрепо» гости проходят по живописным тропам, погружаясь в атмосферу древних легенд. История усадьбы, обелиск и храм Нептуна - всё это ждёт посетителей.



Виды на озёра и пруды, секреты уникальных деревьев и растений, сохраняющих свою магию, делают прогулку незабываемой. Это идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть на природе и узнать больше о культурном наследии

5 1 отзыв