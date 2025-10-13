На экскурсии по парку «Монрепо» гости проходят по живописным тропам, погружаясь в атмосферу древних легенд. История усадьбы, обелиск и храм Нептуна - всё это ждёт посетителей.
Виды на озёра и пруды, секреты уникальных деревьев и растений, сохраняющих свою магию, делают прогулку незабываемой. Это идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть на природе и узнать больше о культурном наследии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в атмосферу романтизма
- 🏛 Уникальные архитектурные памятники
- 🌳 Живописные природные ландшафты
- 📚 Исторические факты и легенды
- 🌅 Виды на озёра и пруды
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Топиарный сад
- Обелиск братьям Броглио
- Храм Нептуна
- Капелла Людвигсбург
- Скульптура Вяйнямёйнена
Описание экскурсии
Прогулка по «Монрепо» — это медленное путешествие по страницам европейского романтизма. Вместе с гидом вы исследуете редкие ландшафты, древние легенды, архитектурные сюжеты и живую природу одного из самых атмосферных парков России.
На маршруте:
- вы войдёте в парк с главного входа, чтобы узнать о его истории и первых владельцах
- увидите топиарный сад — пример тонкого садового искусства 18 века
- подойдёте к обелиску братьям Броглио — напоминанию о Наполеоновских войнах
- услышите легенды у источника Нарцисс и у Грота желаний
- подниметесь к античному портику храма Нептуна
- заглянете в библиотеку, где бывали известные путешественники и мыслители
- пройдёте к колонне Павла I и Александра I
- окажетесь у неоготической капеллы Людвигсбург на острове
- прогуляетесь по «Елисейским полям» и панорамной тропе с видом на озёра и редкие деревья
- полюбуетесь живописными видами и узнаете о животных, населяющих водоёмы
- дойдёте до скульптуры Вяйнямёйнена и погрузитесь в мифы «Калевалы»
- прогуляетесь по тайным тропам — малоизвестным, но полным историй
Организационные детали
- Программа 14+
- Билеты в парк оплачиваются отдельно — от 200 до 800 ₽ в зависимости от категории
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Монрепо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 1369 туристов
Меня зовут Андрей. Я представитель профессиональных гидов в Выборге. Мы с радостью покажем самые красивые места любимого города и за его пределами, расскажем о них занимательные факты. Путешествуйте и узнавайте Выборг вместе с нами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
13 окт 2025
Спасибо большое!!!!!!!!
