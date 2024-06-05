🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 420 отзывов Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 73 отзыва Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы Начало: На набережной адмирала Апраксина 6 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 465 отзывов Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями Начало: На площади перед ж/д вокзалом 4 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 21 отзыв В тренде По Выборгу на авто: башни, шведы и замок Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная) 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 95 отзывов Популярное предложение О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений Начало: На Рыночной площади 3 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 285 отзывов Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории Начало: У Круглой башни на Рыночной площади 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 140 отзывов Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры Начало: в парке Монрепо 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 32 отзыва Затерянный мир Карельского перешейка: экскурсия по Выборгу и окрестностям Погрузитесь в атмосферу Карельского перешейка: скалы, дольмены, руины и оборонительные сооружения. Уникальная этническая история и великолепные виды ждут вас Начало: у места вашего проживания 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 100 отзывов Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 54 отзыва Выборг: путешествие по средневековому сердцу России Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий Начало: На Ратушной площади 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 117 отзывов Выборг: история на каждом шагу - погружение в века Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд Начало: у памятника Торгильсу Кнутссону 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 126 отзывов Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города Начало: На Рыночной площади 5 350 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 218 отзывов Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи Начало: У железнодорожного вокзала 4 850 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 372 отзыва Погружение в атмосферу единственного шведского города в России Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю 3 250 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 52 отзыва Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 35 отзывов Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку Начало: На Красной площади 1 560 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Мистический Выборг: путешествие сквозь века и легенды Откройте для себя тайны Выборга: от средневековых замков до историй о призраках и ведьмах. Эта экскурсия не оставит вас равнодушными Начало: Рыночная площадь г. Выборга 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Популярное предложение Выборг в компании художника Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора Начало: У вокзала 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Загадки старинного Выборга: историческая экскурсия-квест Погрузитесь в историю Выборга, решая каверзные задачи и собирая карту средневекового города в захватывающем квесте Начало: На Рыночной площади напротив здания Центрального Р... 5 370 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами Начало: На Ратушной площади 4 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Многогранный Выборг: прогулка со старожилом Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать Начало: На Рыночной площади 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 54 отзыва Монрепо - чудо старинного Выборга Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас Начало: У кассы Монрепо 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 64 отзыва В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города Начало: Рыночная площадь Выборга 6 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Выборг, о котором вы не знали Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер Начало: На Соборной площади в Выборге 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории 7 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 33 отзыва Дружеская прогулка по Выборгу: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его историю, посетите замок и монастырь, попробуйте крендель и поищите выборгских котиков Начало: Перрон выборгского вокзала от 5 350 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 112 отзывов История Выборга. Обзорная экскурсия Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города Начало: От Красной площади на пр. Ленина 3 333 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 43 отзыва Кулинарный мастер-класс «Выборгский крендель»: пеките историю Погрузитесь в атмосферу Выборга, узнайте традиции и приготовьте крендель, который стал символом города Начало: В районе Рыночной площади от 6 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Выборг, в который невозможно не влюбиться: история, архитектура, легенды Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого Начало: Рыночная площадь 6 850 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо Начало: На Рыночной площади 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 4 отзыва По шхерам Выборгского залива - на катере Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты Начало: В квартале Старый город 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза... от 7000 4 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 161 отзыв Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле от 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва История и достопримечательности Выборга и его окрестностей Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 11 отзывов Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты Начало: В квартале Старый город 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Выборг сквозь эпохи Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии Начало: На Ратушной площади 5 000 ₽ за всё до 25 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа 1 отзыв На катере - по островам Выборгского залива Прекрасная возможность провести день на воде, наслаждаясь живописными видами островов Выборгского залива. Катер, гид-капитан и море удовольствия ждут вас Начало: В районе Выборгского замка 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 39 отзывов Идиллический Выборг Полюбоваться приморской северной природой и увидеть старинные усадьбы на авто-пешеходной экскурсии от 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Монрепо сквозь времена и судьбы: путешествие по парку Выборга Приглашаем на уникальное путешествие по парку Монрепо в Выборге, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: Возле кассы парка Монрепо 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

Квест 2 часа 30 отзывов Пивной квест: тайны выборгских погребов Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода от 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Гранд-тур по Выборгу: История и природа Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас от 9 550 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Выборг в век Петра I Погрузиться в историю города 18 столетия и посмотреть на Выборг глазами первого императора Начало: Петровская Площадь 4 690 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Квест 2 часа 50 отзывов Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры Начало: У вокзала 1860 1 395 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками Начало: Возле главных ворот парка Монрепо 4 700 ₽ за всё до 10 чел.