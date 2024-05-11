О Ольга

Понравилось все!!! Светлана очень грамотно построила наше путешествие по прекрасному Выборгу!Мы буквально нырнули в века,все было очень интересно и понятно. Было очевидно,что она обладает настоящими знаниями истории своего города,она сама из Выборга,что, я считаю,необходимым для гида условием. Спасибо большое!

Обязательно приедем полным составом нашей семьи и встретимся ещё раз с древним многокультурным городом и Светланой!

Настоятельно рекомендую!

Ольга из Москвы.