Старый город.
Мы пройдем его узкими тропами, посмотрим усадьбу Бюргера, Костел Святого Гиацинта, Круглую башню, Дом купеческой гильдии, поговорим о купцах и наместниках. Я расскажу о необычных находках во время археологических раскопок. Выборг XVI века предстанет перед вами в домах и людях. А в зимний период мы с вами вспомним традиции шведского и финского Рождества, встречи Нового года.
Мы пройдем его узкими тропами, посмотрим усадьбу Бюргера, Костел Святого Гиацинта, Круглую башню, Дом купеческой гильдии, поговорим о купцах и наместниках. Я расскажу о необычных находках во время археологических раскопок. Выборг XVI века предстанет перед вами в домах и людях. А в зимний период мы с вами вспомним традиции шведского и финского Рождества, встречи Нового года.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Вас ожидает пешеходная экскурсия по средневековой части Выборга (Старому городу). Мы посмотрим с вами такие его достопримечательности, как:
- Костел Св. Гиацинта — одно из самых древних каменных жилых зданий города.
- Усадьба бюргера — комплекс старинных зданий в центре города, один из редких примеров древнейшей городской застройки. Комплекс состоит из некогда жилого средневекового дома в готическом стиле и каретника.
- Дом Купеческой гильдии — невысокий домик кубической формы со сложенными из гранитных валунов толстыми стенами, входит в четвёрку средневековых бюргерских домов — маленьких частных «крепостей» XIV—XVII веков, которые на территории России можно увидеть только в Выборге.
- Выборгский замок — средневековый замок, который был основан шведами в 1293 году. До XVII века служил резиденцией шведских наместников, является древнейшим из выборгских укреплений.
- Башня Ратуши — каменная, четырёхугольная в плане башня, одна из двух сохранившихся боевых башен средневековой городской стены.
- Старый кафедральный собор — был построен в XV веке, но до наших дней сохранился лишь в руинах. Важная информация• Для прогулки выбирайте одежду по погоде и удобную обувь.
каждый день, с 10 до 18 часов
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Костел Св. Гиацинта
- Усадьба бюргера
- Дом Купеческой гильдии
- Замок (без захода)
- Башня Ратуши
- Кафедральный собор (руины)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты (при желании) при посещении интерактивных выставок. Если это Ганзейский двор - 800руб с человека. Прочие музеи в районе 350руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рыночная пл. Круглая башня
Завершение: Рыночная пл
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день, с 10 до 18 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- В случае включения в экскурсию дополнительно посещения музейных объектов
- Стоимость посещения также будет оплачиваться на месте дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
11 мая 2024
Большое спасибо Светлане! Очень понравилась экскурсия:познавательная,интересная, в нашем темпе (не спешили,не бежали))). Рекомендуем экскурсовода и экскурсию к посещению.
Т
Татьяна
15 апр 2024
Все понравилось! Рекомендую
О
Ольга
17 мар 2024
Понравилось все!!! Светлана очень грамотно построила наше путешествие по прекрасному Выборгу!Мы буквально нырнули в века,все было очень интересно и понятно. Было очевидно,что она обладает настоящими знаниями истории своего города,она сама из Выборга,что, я считаю,необходимым для гида условием. Спасибо большое!
Обязательно приедем полным составом нашей семьи и встретимся ещё раз с древним многокультурным городом и Светланой!
Настоятельно рекомендую!
Ольга из Москвы.
Обязательно приедем полным составом нашей семьи и встретимся ещё раз с древним многокультурным городом и Светланой!
Настоятельно рекомендую!
Ольга из Москвы.
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