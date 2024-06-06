🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 483 отзыва Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов Начало: ЖД вокзал Выборга 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 465 отзывов Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями Начало: На площади перед ж/д вокзалом 4 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 95 отзывов Популярное предложение О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений Начало: На Рыночной площади 3 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 285 отзывов Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории Начало: У Круглой башни на Рыночной площади 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 140 отзывов Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры Начало: в парке Монрепо 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 29 отзывов История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво Начало: У главного входа в усадьбу Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 54 отзыва Выборг: путешествие по средневековому сердцу России Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий Начало: На Ратушной площади 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 117 отзывов Выборг: история на каждом шагу - погружение в века Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд Начало: у памятника Торгильсу Кнутссону 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 39 отзывов Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным Начало: возле Дворца культуры Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 3 часа 126 отзывов Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города Начало: На Рыночной площади 5 350 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 218 отзывов Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи Начало: У железнодорожного вокзала 4 850 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 372 отзыва Погружение в атмосферу единственного шведского города в России Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю 3 250 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 52 отзыва Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 205 отзывов Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас Начало: У Круглой башни 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 35 отзывов Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку Начало: На Красной площади 1 560 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Мистический Выборг: путешествие сквозь века и легенды Откройте для себя тайны Выборга: от средневековых замков до историй о призраках и ведьмах. Эта экскурсия не оставит вас равнодушными Начало: Рыночная площадь г. Выборга 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Популярное предложение Выборг в компании художника Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора Начало: У вокзала 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Загадки старинного Выборга: историческая экскурсия-квест Погрузитесь в историю Выборга, решая каверзные задачи и собирая карту средневекового города в захватывающем квесте Начало: На Рыночной площади напротив здания Центрального Р... 5 370 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами Начало: На Ратушной площади 4 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Многогранный Выборг: прогулка со старожилом Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать Начало: На Рыночной площади 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 54 отзыва Монрепо - чудо старинного Выборга Узнайте, как шведский скотный двор превратился в шедевр садово-паркового искусства. Погружение в историю и уникальные виды ждут вас Начало: У кассы Монрепо 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 64 отзыва В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города Начало: Рыночная площадь Выборга 6 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории 7 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 33 отзыва Дружеская прогулка по Выборгу: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его историю, посетите замок и монастырь, попробуйте крендель и поищите выборгских котиков Начало: Перрон выборгского вокзала от 5 350 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 112 отзывов История Выборга. Обзорная экскурсия Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города Начало: От Красной площади на пр. Ленина 3 333 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Выборг, в который невозможно не влюбиться: история, архитектура, легенды Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого Начало: Рыночная площадь 6 850 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 892 отзыва Групповая экскурсия «Первый взгляд на Выборг»: история, замок, культура Вас ждет погружение в атмосферу Выборга: от средневековых башен до уютных улочек и лавки мастеров. Незабываемое путешествие в прошлое Начало: Около ж/д вокзала Выборга 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо Начало: На Рыночной площади 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза... от 7000 4 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Выборг сквозь эпохи Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии Начало: На Ратушной площади 5 000 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Монрепо сквозь времена и судьбы: путешествие по парку Выборга Приглашаем на уникальное путешествие по парку Монрепо в Выборге, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: Возле кассы парка Монрепо 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Выборг в век Петра I Погрузиться в историю города 18 столетия и посмотреть на Выборг глазами первого императора Начало: Петровская Площадь 4 690 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Квест 2 часа 50 отзывов Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры Начало: У вокзала 1860 1 395 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками Начало: Возле главных ворот парка Монрепо 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию» Взглянуть на историю и архитектуру русско-финского приграничного города Начало: На Привокзальной площади 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Северный модерн в Выборге: путешествие по фольклорным мотивам Знакомство с уникальным стилем северного модерна через архитектурные шедевры Выборга. Путешествие в мир финского романтизма ждет вас 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Тайны ночного Выборга Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд Начало: На Рыночной площади 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов «Выборг в кинематографе»: прогулка по местам съемок и Аллее звезд Познакомьтесь с кинематографической историей Выборга, пройдитесь по Аллее звезд и местам съемок известных фильмов 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов НЕсредневековый Выборг: два века истории Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города Начало: На Вокзальной площади 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов В Монрепо - за вдохновением Исследовать старинный скальный парк в компании профессионального гида Начало: У главного входа в Монрепо 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века Поразиться наследию города и понять, что он славен не только Средневековьем, кренделями и Монрепо Начало: Перрон выборгского вокзала от 4 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 7 отзывов Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу Оказаться в центре шпионской интриги и изучить финскую архитектуру Начало: У железнодорожного вокзала 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 969 отзывов Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории Расписание: по расписанию от 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 315 отзывов Обзорная экскурсия по Выборгу Начало: Круглая башня на Рыночной площади Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 10 чел.