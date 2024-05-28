Выборгский крендель – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Выборгский крендель» в Выборге, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
969 отзывов
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 400 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Вкусный Выборг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Вкусный Выборг
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
    Безмерно благодарны нашему гиду Ставцеву Андрею Владимировичу за чудесно проведенное время на экскурсии, интересные факты об истории, культуре и бытовой
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    жизни Выборга! Лучшего проводника по Выборгу не найти точно! Дай Бог здоровья и успехов во всех начинанияз по созранению культорного наследия наших предков этому замечательному человеку!

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Нам очень понравилось. Информативно, интересно, познавательно, доходчиво. Данную экскурсию рекомендую.
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Отличная экскурсия! Экскурсовод очень хороший нам достался: редко так увлеченно человек рассказывает, а от города мы просто в восторге: мужа
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    моего сложно чем-то удивить. Не заметили как время пролетело. Даже пожалели, что так мало времени решили здесь провести. Большое спасибо: ваши экскурсии всегда выше всяких похвал.

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Экскурсия отличная, гид Алена выше всяких похвал!!! 3,5 часа пролетели незаметно, хотя с Аленой можно смело еще проходить столько же.
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    Интересно, не занудно, легко!!! Единственное для путешественников: стоит запастись средствами от комаров- они в Выборге очень зверские!!! Нападают даже днем в жару

  • О
    Ольга
    18 декабря 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
    Спасибо огромное! Очень интересное изложение материала, творческий подход. Нам очень повезло с Андреем, т. к. он художник-рестовратор, бывший педагог и отличный человек!!! Спасибо! Порекомендую всем своим друзьям!
  • Л
    Лариса
    16 сентября 2023
    Фотопрогулка по старинному городу Выборгу
    Отличная прокчилпсь фотопрогулка. Мария приятная, милая девушка. Так как мы были больше сосредоточены на фотосессии, (у нас с мужем была
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    очередная годовщина), Мария находила такие интересные места, что сами никогда бы не догадались там фотографироваться. Параллельно рассказывала о домах, улочкам и отвечала на наши вопросы,(вернее мужа, так как у него постоянно какие-то вопросы возникали))) Вообщем нам все понравилось, рекомендуем

  • М
    Марина
    7 ноября 2022
    «Выборг: путешествие сквозь века» - большая обзорная экскурсия
    Это была шикарная экскурсия, понравилось все.
  • М
    Мария
    13 июля 2022
    «Выборг: путешествие сквозь века» - большая обзорная экскурсия
    Чудесный Выборг! И правда путешествие сквозь века!
  • О
    Ольга
    8 мая 2022
    Вкусный Выборг
    Очень интересная и познавательная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выборгский крендель»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
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  3. Вкусный Выборг
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Выборгский крендель" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 987 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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