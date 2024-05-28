1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусный Выборг
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Безмерно благодарны нашему гиду Ставцеву Андрею Владимировичу за чудесно проведенное время на экскурсии, интересные факты об истории, культуре и бытовой
- ООльга28 мая 2024Нам очень понравилось. Информативно, интересно, познавательно, доходчиво. Данную экскурсию рекомендую.
- ННаталья28 мая 2024Отличная экскурсия! Экскурсовод очень хороший нам достался: редко так увлеченно человек рассказывает, а от города мы просто в восторге: мужа
- ЕЕкатерина28 мая 2024Экскурсия отличная, гид Алена выше всяких похвал!!! 3,5 часа пролетели незаметно, хотя с Аленой можно смело еще проходить столько же.
- ООльга18 декабря 2023Спасибо огромное! Очень интересное изложение материала, творческий подход. Нам очень повезло с Андреем, т. к. он художник-рестовратор, бывший педагог и отличный человек!!! Спасибо! Порекомендую всем своим друзьям!
- ЛЛариса16 сентября 2023Фотопрогулка по старинному городу ВыборгуОтличная прокчилпсь фотопрогулка. Мария приятная, милая девушка. Так как мы были больше сосредоточены на фотосессии, (у нас с мужем была
- ММарина7 ноября 2022«Выборг: путешествие сквозь века» - большая обзорная экскурсияЭто была шикарная экскурсия, понравилось все.
- ММария13 июля 2022«Выборг: путешествие сквозь века» - большая обзорная экскурсияЧудесный Выборг! И правда путешествие сквозь века!
- ООльга8 мая 2022Очень интересная и познавательная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выборгский крендель»
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