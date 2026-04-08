Приглашаем вас в увлекательное путешествие сквозь века: от крепостных стен и торговых кварталов до храмов и банков, которые формировали облик города. Каждый камень хранит тайну, каждое здание — свидетельство великих событий и перемен. Откройте живую летопись Выборга вместе с нами!
Описание экскурсииВыборг — город, где история написана на камне. Фортификации, торговля, банки и религия оставили свой след в его облике. Мы отправимся в путешествие сквозь время, чтобы раскрыть тайну городских стен и увидеть, как камень хранит память о великих событиях и переменах. Важная информация: Приглашаем вас в путешествие сквозь века, где каждый шаг по улицам Выборга — это прикосновение к истории. Мощные крепостные стены расскажут о доблести защитников города. Шумные торговые кварталы оживят картины ярмарок и купеческих сделок. Величественные храмы откроют тайну духовных традиций и веры. Старинные банки и здания напомнят о времени, когда камень стал символом богатства и перемен. Здесь, среди узких улочек и суровых бастионов, камень оживает, превращаясь в летопись великих событий. Выборг — это город, где прошлое не исчезло, а продолжает звучать в каждом камне, в каждой башне, в каждом силуэте. Откройте живую историю Выборга вместе с нами — почувствуйте дыхание веков и тайну города, написанную на камне.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Круглая башня - древний символ обороны и силы города
- Северный банк в строгом неоренессансном убранстве с колоннами из сияющего гранита словно символизирует силу и надёжность. А Финляндский объединённый банк, утончённый и светлый, в венецианском стиле, хранит память о начале частной банковской истории Финляндии
- Собор Святых Петра и Павла - редкий и единственный в городе свидетель лютеранского наследия
- Башня Ратуши и Часовая башня словно каменные свидетели времени, рассказывающие историю роста и преобразования города
- Замковый остров и обзорная площадка - историческое сердце города, где прошлое соединяется с настоящим в едином пространстве
- Спасо‑Преображенский собор - духовный центр и архитектурная жемчужина города
- Собор доминиканского монастыря - величественный памятник средневековой архитектуры, хранящий духовное наследие и историю города
- Гильдейский дом словно каменный летописец, хранящий память о ремесленных братствах и торговых союзах
- Дом купеческой гильдии словно каменный свидетель, хранящий память о купцах, их традициях и городском процветании
- Ведьмин дом и Дом горожанина словно два каменных рассказчика, хранящие легенды и повседневные истории прошлого
Что включено
- Трансфер и услуги гида
Что не входит в цену
- Покупка сувениров
Где начинаем и завершаем?
Начало: Круглая Башня
Завершение: Рыночная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Приглашаем вас в путешествие сквозь века, где каждый шаг по улицам Выборга - это прикосновение к истории
- Мощные крепостные стены расскажут о доблести защитников города
- Шумные торговые кварталы оживят картины ярмарок и купеческих сделок
- Величественные храмы откроют тайну духовных традиций и веры
- Старинные банки и здания напомнят о времени, когда камень стал символом богатства и перемен
- Здесь, среди узких улочек и суровых бастионов, камень оживает, превращаясь в летопись великих событий. Выборг - это город, где прошлое не исчезло, а продолжает звучать в каждом камне, в каждой башне, в каждом силуэте
- Откройте живую историю Выборга вместе с нами - почувствуйте дыхание веков и тайну города, написанную на камне
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Огромное спасибо гиду Андрею! Экскурсия очень понравилась,узнали очень много интересной,и полезной информации!!!!
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