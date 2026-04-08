Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Приглашаем вас в увлекательное путешествие сквозь века: от крепостных стен и торговых кварталов до храмов и банков, которые формировали облик города. Каждый камень хранит тайну, каждое здание — свидетельство великих событий и перемен. Откройте живую летопись Выборга вместе с нами! 5 1 отзыв

Андрей Ваш гид в Выборге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5635 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 2 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Выборг — город, где история написана на камне. Фортификации, торговля, банки и религия оставили свой след в его облике. Мы отправимся в путешествие сквозь время, чтобы раскрыть тайну городских стен и увидеть, как камень хранит память о великих событиях и переменах. Важная информация: Приглашаем вас в путешествие сквозь века, где каждый шаг по улицам Выборга — это прикосновение к истории. Мощные крепостные стены расскажут о доблести защитников города. Шумные торговые кварталы оживят картины ярмарок и купеческих сделок. Величественные храмы откроют тайну духовных традиций и веры. Старинные банки и здания напомнят о времени, когда камень стал символом богатства и перемен. Здесь, среди узких улочек и суровых бастионов, камень оживает, превращаясь в летопись великих событий. Выборг — это город, где прошлое не исчезло, а продолжает звучать в каждом камне, в каждой башне, в каждом силуэте. Откройте живую историю Выборга вместе с нами — почувствуйте дыхание веков и тайну города, написанную на камне.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Круглая башня - древний символ обороны и силы города

Северный банк в строгом неоренессансном убранстве с колоннами из сияющего гранита словно символизирует силу и надёжность. А Финляндский объединённый банк, утончённый и светлый, в венецианском стиле, хранит память о начале частной банковской истории Финляндии

Собор Святых Петра и Павла - редкий и единственный в городе свидетель лютеранского наследия

Башня Ратуши и Часовая башня словно каменные свидетели времени, рассказывающие историю роста и преобразования города

Замковый остров и обзорная площадка - историческое сердце города, где прошлое соединяется с настоящим в едином пространстве

Спасо‑Преображенский собор - духовный центр и архитектурная жемчужина города

Собор доминиканского монастыря - величественный памятник средневековой архитектуры, хранящий духовное наследие и историю города

Гильдейский дом словно каменный летописец, хранящий память о ремесленных братствах и торговых союзах

Дом купеческой гильдии словно каменный свидетель, хранящий память о купцах, их традициях и городском процветании

Ведьмин дом и Дом горожанина словно два каменных рассказчика, хранящие легенды и повседневные истории прошлого Что включено Трансфер и услуги гида Что не входит в цену Покупка сувениров Где начинаем и завершаем? Начало: Круглая Башня Завершение: Рыночная площадь Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Приглашаем вас в путешествие сквозь века, где каждый шаг по улицам Выборга - это прикосновение к истории

Мощные крепостные стены расскажут о доблести защитников города

Шумные торговые кварталы оживят картины ярмарок и купеческих сделок

Величественные храмы откроют тайну духовных традиций и веры

Старинные банки и здания напомнят о времени, когда камень стал символом богатства и перемен

Здесь, среди узких улочек и суровых бастионов, камень оживает, превращаясь в летопись великих событий. Выборг - это город, где прошлое не исчезло, а продолжает звучать в каждом камне, в каждой башне, в каждом силуэте

Откройте живую историю Выборга вместе с нами - почувствуйте дыхание веков и тайну города, написанную на камне Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.