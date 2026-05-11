Мои заказы

Выборг: архивные тайны, история и легенды

Заглянуть в прошлое древнего города и раскрыть, где правда переплетается с вымыслом
Почему Круглую башню называли Бараньей тюрьмой и Толстой Катериной? Кто был узником Выборгского замка? Что рассказывают о Выборге архивные документы? Где заканчиваются факты и начинаются легенды? Заглянем вглубь веков, раскроем секреты, почувствуем атмосферу и пульс старинного города. И, конечно, увидим всё самое интересное на узких средневековых улочках!
5
5 отзывов
Выборг: архивные тайны, история и легенды
Выборг: архивные тайны, история и легенды
Выборг: архивные тайны, история и легенды

Описание экскурсии

Из архивов я беру самые любопытные моменты и превращаю их в живые истории — не перегруженные деталями, доступные, лёгкие для слушания и понимания.

Вы увидите:

  • Круглую и Часовую башни
  • улицы Чёрных и Серых братьев, а также улицу Королевы
  • усадьбу бюргера и дом на скале
  • рыцарский дом
  • королевский замок
  • старейший в России жилой каменный дом
  • площадь Старой ратуши
  • сказочные здания в стиле «северный модерн»
  • башню Ратуши
  • дом купеческой гильдии

Вы узнаете:

  • в какие государства входил Выборг и как стал городом 4 культур
  • почему за эту территорию ожесточённо боролись 7 веков
  • кто такой конунг, почему он «надобен для славных дел, а не для долгой жизни»
  • как уживались 2 католических монастыря и выглядел небоскрёб 16 века
  • что в 17 столетии приказала жителям шведская королева Кристина
  • каким впервые увидел Выборг Пётр I
  • какая военная хитрость превратила шведский город в русский
  • как обнулилась многовековая история и переименовали средневековые улицы
  • чем сегодня живёт древний город

И многое другое — скучно не будет!

Организационные детали

  • Могу провести экскурсию для большей группы — 400 ₽ за каждого дополнительного участника
  • Можем дополнительно включить в маршрут Замковый остров (программа увеличится на 40 мин) — доплата 2600 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Круглой башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зоя
Зоя — ваш гид в Выборге
Я родилась в Выборге и с радостью поделюсь частичкой любви к родному городу, открою для вас яркие картины выборгской истории! Я аттестованный гид-экскурсовод, сотрудник научного отдела архива и бывший журналист
читать дальшеуменьшить

местной газеты. Работая с архивными документами, я нашла немало любопытных фактов и историй о прошлом Выборга. Создавая публикации для газеты «Выборг», имела возможность узнать много интересного о современной жизни города. Приглашаю в увлекательное путешествие по далёким и близким страницам выборгской истории.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Татьяна
Были с дочкой 8 лет на экскурсии 9 мая 2026 года, и у нас остались самые тёплые впечатления 💛
Два часа пролетели совершенно незаметно. Зоя очень легко и интересно вовлекала дочку
читать дальшеуменьшить

в диалог, задавала вопросы, вместе рассуждали об истории города — дочке было действительно интересно.

Мы не первый раз в Выборге, но именно на этой экскурсии узнали много нового и интересного. А ещё Зоя показала нам «секретное» место с по-настоящему вкусными кренделями 😊

От экскурсии остались очень приятные эмоции и какое-то особенное послевкусие от прогулки по прекрасному Выборгу. Спасибо большое!

Были с дочкой 8 лет на экскурсии 9 мая 2026 года, и у нас остались самые тёплые впечатления 💛Были с дочкой 8 лет на экскурсии 9 мая 2026 года, и у нас остались самые тёплые впечатления 💛Были с дочкой 8 лет на экскурсии 9 мая 2026 года, и у нас остались самые тёплые впечатления 💛
Д
Мы в восторге от экскурсии! Не первый раз приезжаем с семьей в Выборг, но сколько интересного оказывается мы не знали об этом старинном городе. Зоя превосходно провела экскурсию, очень душевно и познавательно, с удовольствием рекомендуем всем!
Жанна
Экскурсия замечательная!! Зоя (экскурсовод) прекрасный рассказчик, было очень информативно, комфортно и доброжелательно!! Учитывая, что наша компания была из взрослых, подростков и собачки, все остались довольны!! Длинные отзывы мало кто читает, поэтому без лишних слов рекомендую для знакомства с Выборгом!!
Мы точно еще вернемся и знаем с кем пройдем новые маршруты ❤️
Экскурсия замечательная!! Зоя (экскурсовод) прекрасный рассказчик, было очень информативно, комфортно и доброжелательно!! Учитывая, что наша компанияЭкскурсия замечательная!! Зоя (экскурсовод) прекрасный рассказчик, было очень информативно, комфортно и доброжелательно!! Учитывая, что наша компанияЭкскурсия замечательная!! Зоя (экскурсовод) прекрасный рассказчик, было очень информативно, комфортно и доброжелательно!! Учитывая, что наша компанияЭкскурсия замечательная!! Зоя (экскурсовод) прекрасный рассказчик, было очень информативно, комфортно и доброжелательно!! Учитывая, что наша компанияЭкскурсия замечательная!! Зоя (экскурсовод) прекрасный рассказчик, было очень информативно, комфортно и доброжелательно!! Учитывая, что наша компания
Зоя
Зоя
Ответ организатора:
Благодарю за такой теплый отзыв! Мне тоже очень приятно было познакомить вашу дружную компанию с Выборгом! Приезжайте ещё!
А
замечательная прогулка, в дружелюбной атмосфере. материал подается грамотно, не переутмляет лишними фактами, истортчески грамотно, и познавательно. Ожидания оправданы. спасибо
Зоя
Зоя
Ответ организатора:
Спасибо большое, Александра! Была очень рада поделиться с вами частичкой любви к родному городу!
М
Прекрасная информативная экскурсия, интересно было всем, увлеклись даже дети. Зоя очень хороший и приятный экскурсовод! Однозначно рекомендую для прекрасного знакомства с городом.
Зоя
Зоя
Ответ организатора:
Мария, спасибо большое за такой теплый отзыв! Была рада познакомить вашу дружную компанию с нашим прекрасным городом. Приезжайте ещё!

Входит в следующие категории Выборга

Похожие экскурсии на «Выборг: архивные тайны, история и легенды»

Магия старухи Лоухи и тайны Выборга
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия старухи Лоухи и тайны Выборга
Путешествие в сердце Выборга: узнайте тайны древнего города и создайте свой амулет удачи. Идеально для семейного отдыха и любителей истории
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 09:00
13 мая в 09:30
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Выборгский вайб: средневековые тайны и каменные легенды
На машине
На автобусе
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборгский вайб: средневековые тайны и каменные легенды
Послушать шёпот стен, погрузиться в историю и ощутить уникальную атмосферу города
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 10:30
14 мая в 10:00
7490 ₽ за всё до 4 чел.
Пивной квест: тайны выборгских погребов
2.5 часа
48 отзывов
Квест
Лучший выбор
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
Завтра в 12:00
13 мая в 12:00
от 6700 ₽ за человека
Семейный квест «Тайна старых гербов Выборга»
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Квест
до 7 чел.
Семейный квест «Тайна старых гербов Выборга»
В центре Выборга ждёт увлекательный квест с интерактивными заданиями. Разгадайте тайны гербов и узнайте, что скрывает замок. Идеально для всей семьи
Начало: На площади Старой Ратуши
Завтра в 10:30
14 мая в 09:00
6120 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Выборге
от 5600 ₽ за экскурсию