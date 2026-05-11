Почему Круглую башню называли Бараньей тюрьмой и Толстой Катериной? Кто был узником Выборгского замка? Что рассказывают о Выборге архивные документы? Где заканчиваются факты и начинаются легенды? Заглянем вглубь веков, раскроем секреты, почувствуем атмосферу и пульс старинного города. И, конечно, увидим всё самое интересное на узких средневековых улочках!

Из архивов я беру самые любопытные моменты и превращаю их в живые истории — не перегруженные деталями, доступные, лёгкие для слушания и понимания.

Вы увидите:

Круглую и Часовую башни

улицы Чёрных и Серых братьев, а также улицу Королевы

усадьбу бюргера и дом на скале

рыцарский дом

королевский замок

старейший в России жилой каменный дом

площадь Старой ратуши

сказочные здания в стиле «северный модерн»

башню Ратуши

дом купеческой гильдии

Вы узнаете:

в какие государства входил Выборг и как стал городом 4 культур

почему за эту территорию ожесточённо боролись 7 веков

кто такой конунг, почему он «надобен для славных дел, а не для долгой жизни»

как уживались 2 католических монастыря и выглядел небоскрёб 16 века

что в 17 столетии приказала жителям шведская королева Кристина

каким впервые увидел Выборг Пётр I

какая военная хитрость превратила шведский город в русский

как обнулилась многовековая история и переименовали средневековые улицы

чем сегодня живёт древний город

И многое другое — скучно не будет!

