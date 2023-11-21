Начало 20 века. Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг — и попадает в вихрь событий, где переплетаются реальность и мечты, разные эпохи и события. Каждая улочка оживает и открывает перед девушкой удивительные истории. Сможет ли Айра разгадать тайны Выборга и понять, что делает город таким привлекательным? Узнайте это на прогулке по историческому центру вместе с ней!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как проходит экскурсия

Вы получите специальные наушники для полного погружения в атмосферу аудиоспектакля. Для иммерсивного проекта мы задействовали более 40 талантливых композиторов и более 20 актёров озвучки. Прогулка с нами превратится в захватывающее театральное представление, где исторические здания станут ожившими декорациями, а вокруг зазвучат голоса жителей, влюблённых в город. Вы увидите не только известные места, но и уникальные ракурсы города. А ещё угоститесь настоящим выборгским кренделем и вкусным глёгом.

Пешком по Выборгу

Маршрут включает самые интересные и значимые локации. Мы начнём прогулку в парке Эспланада, затем отправимся к Рыночной площади и осмотрим Круглую башню. Погуляем по Старому городу, увидим усадьбу Бюргера, Часовую башню и гранитный дворец Хакмана. Заглянем к банку Северных стран, пройдёмся по древнейшей улице города и отыщем самый старый жилой дом в России. Посетим Рыцарский дом, руины Кафедрального собора и Ратушную площадь. Завершится прогулка у Выборгского трамвая.

Организационные детали