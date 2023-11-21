Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»

Погрузиться в прошлое города через истории его жителей на групповой прогулке в наушниках

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Начало 20 века.

Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг — и попадает в вихрь событий, где переплетаются реальность и мечты, разные эпохи и события. Каждая улочка оживает и открывает перед девушкой удивительные истории.

Сможет ли Айра разгадать тайны Выборга и понять, что делает город таким привлекательным? Узнайте это на прогулке по историческому центру вместе с ней!
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как проходит экскурсия

Вы получите специальные наушники для полного погружения в атмосферу аудиоспектакля. Для иммерсивного проекта мы задействовали более 40 талантливых композиторов и более 20 актёров озвучки. Прогулка с нами превратится в захватывающее театральное представление, где исторические здания станут ожившими декорациями, а вокруг зазвучат голоса жителей, влюблённых в город. Вы увидите не только известные места, но и уникальные ракурсы города. А ещё угоститесь настоящим выборгским кренделем и вкусным глёгом.

Пешком по Выборгу

Маршрут включает самые интересные и значимые локации. Мы начнём прогулку в парке Эспланада, затем отправимся к Рыночной площади и осмотрим Круглую башню. Погуляем по Старому городу, увидим усадьбу Бюргера, Часовую башню и гранитный дворец Хакмана. Заглянем к банку Северных стран, пройдёмся по древнейшей улице города и отыщем самый старый жилой дом в России. Посетим Рыцарский дом, руины Кафедрального собора и Ратушную площадь. Завершится прогулка у Выборгского трамвая.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды, который поможет с любыми возникающими вопросами
  • Прокат беспроводных стереонаушников на время мероприятия, а также дождевики (при необходимости) включены в стоимость
  • Экскурсия подходит для детей от 6 лет
  • Если вы бронируете билеты для группы от 10 человек, мы сделаем вам комплимент в виде скидки
  • По запросу можем провести экскурсию в индивидуальном формате

в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Дворца культуры
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Летние
Парки
Природа и пейзажи
Улицы и переулки
Рыночная площадь
Популярные места
Круглая Башня
Часовая башня
Усадьба Бюргера
Парк Эспланада
Дом Хакмана (Гранитный дворец)
Дворцы, замки и особняки
Самое главное
Площадь Старой Ратуши
Дом горожанина
Аудиогиды

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