Погрузиться в прошлое города через истории его жителей на групповой прогулке в наушниках
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг — и попадает в вихрь событий, где переплетаются реальность и мечты, разные эпохи и события. Каждая улочка оживает и открывает перед девушкой удивительные истории.
Сможет ли Айра разгадать тайны Выборга и понять, что делает город таким привлекательным? Узнайте это на прогулке по историческому центру вместе с ней!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Как проходит экскурсия
Вы получите специальные наушники для полного погружения в атмосферу аудиоспектакля. Для иммерсивного проекта мы задействовали более 40 талантливых композиторов и более 20 актёров озвучки. Прогулка с нами превратится в захватывающее театральное представление, где исторические здания станут ожившими декорациями, а вокруг зазвучат голоса жителей, влюблённых в город. Вы увидите не только известные места, но и уникальные ракурсы города. А ещё угоститесь настоящим выборгским кренделем и вкусным глёгом.
Пешком по Выборгу
Маршрут включает самые интересные и значимые локации. Мы начнём прогулку в парке Эспланада, затем отправимся к Рыночной площади и осмотрим Круглую башню. Погуляем по Старому городу, увидим усадьбу Бюргера, Часовую башню и гранитный дворец Хакмана. Заглянем к банку Северных стран, пройдёмся по древнейшей улице города и отыщем самый старый жилой дом в России. Посетим Рыцарский дом, руины Кафедрального собора и Ратушную площадь. Завершится прогулка у Выборгского трамвая.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды, который поможет с любыми возникающими вопросами
- Прокат беспроводных стереонаушников на время мероприятия, а также дождевики (при необходимости) включены в стоимость
- Экскурсия подходит для детей от 6 лет
- Если вы бронируете билеты для группы от 10 человек, мы сделаем вам комплимент в виде скидки
- По запросу можем провести экскурсию в индивидуальном формате
в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Дворца культуры
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.