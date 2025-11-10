Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Тронгзунд Экскурсия по Высоцку (Uuras) и Приморску (Koivisto). Высоцк входит в тройку самых маленьких городов России. И тем не менее, у него своя судьба, история, свой характер. Экскурсия по старинной крепости в Высоцке и посещение великолепного лютеранского собора в Приморске, а также замечательные природные виды по ходу маршрута.

