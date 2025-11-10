Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииТронгзунд Экскурсия по Высоцку (Uuras) и Приморску (Koivisto). Высоцк входит в тройку самых маленьких городов России. И тем не менее, у него своя судьба, история, свой характер. Экскурсия по старинной крепости в Высоцке и посещение великолепного лютеранского собора в Приморске, а также замечательные природные виды по ходу маршрута.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Тронгзунд
- Собор в Койвисто
- Природа Карельского перешейка
- Вид на залив и острова Выборгского залива
Место начала и завершения?
Жд вокзал Выборга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Выборга
Похожие экскурсии из Выборга
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Выборга - к древней крепости Тронгзунд
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив крепость Тронгзунд. Всего 30 минут от Выборга и вы узнаете секреты, скрытые в каменных стенах
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.