Необычные экскурсии по Выборгу

Найдено 37 экскурсий в категории «Необычные» в Выборге, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Мини-группа
1 час
10 отзывов
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу средневековья, отправившись на драккаре по волнам Выборгского залива. Незабываемое приключение ждёт вас
Начало: На причале на Крепостном мосту
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
900 за человека
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
73 отзыва
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 6 чел.
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
39 отзывов
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Средневековое приключение в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
126 отзывов
Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
5 350 за всё до 12 чел.
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
Завтра в 10:15
12 июня в 10:15
1 550 за человека
Загадки старинного Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Загадки старинного Выборга: историческая экскурсия-квест
Погрузитесь в историю Выборга, решая каверзные задачи и собирая карту средневекового города в захватывающем квесте
Начало: На Рыночной площади напротив здания Центрального Р...
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
5 370 за всё до 5 чел.
Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 100 за всё до 6 чел.
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
64 отзыва
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города
Начало: Рыночная площадь Выборга
10 июня в 14:30
12 июня в 09:30
6 100 за всё до 10 чел.
Выборг, о котором вы не знали
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Выборг, о котором вы не знали
Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер
Начало: На Соборной площади в Выборге
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Водная прогулка по Сайменскому каналу
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге
Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты
Начало: В квартале Старый город
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700 за всё до 5 чел.
На катере - по островам Выборгского залива
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
На катере - по островам Выборгского залива
Прекрасная возможность провести день на воде, наслаждаясь живописными видами островов Выборгского залива. Катер, гид-капитан и море удовольствия ждут вас
Начало: В районе Выборгского замка
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Квест
2 часа
30 отзывов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Тайны ночного Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Тайны ночного Выборга
Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
8 000 за всё до 10 чел.
Выборг в кинематографе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
«Выборг в кинематографе»: прогулка по местам съемок и Аллее звезд
Познакомьтесь с кинематографической историей Выборга, пройдитесь по Аллее звезд и местам съемок известных фильмов
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 670 за всё до 5 чел.
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
7 отзывов
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Оказаться в центре шпионской интриги и изучить финскую архитектуру
Начало: У железнодорожного вокзала
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 670 за всё до 10 чел.
Открытая финская гостиная
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Открытая финская гостиная
Побывать в единственных в Выборге интерьерах старинного дома середины 19 века
Начало: на улице Сторожевой Башни
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
6 000 за всё до 10 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
2 отзыва
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790 за человека
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302 за человека
«В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
«В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
Начало: Улица Крепостная, 8, Выборг
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Голос Выборга
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
5 отзывов
Голос Выборга
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400 за всё до 5 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
Начало: Ул. Северный вал, 11; через дорогу напротив ступен...
Расписание: ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по вечернему Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Экскурсия по вечернему Выборгу
Начало: Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно, в вечернее время
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
7 отзывов
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход до 20:00
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
от 990 за билет
Выборг - город четырех эпох: дружеская прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Выборг - город четырех эпох: дружеская прогулка по городу
Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала
Расписание: Суббота и воскресенье в 9:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
5 350 за человека
Выборг из окна автомобиля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Вкусный Выборг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Вкусный Выборг
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Выборг - город, затерянный во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 8 чел.
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
Начало: Выборг, Ратушная площадь, у памятника Кнутсону
Расписание: После подтверждения гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 20 чел.
Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма
Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
4 000 за человека
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за человека
Большой поход на Выборг
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Большой поход на Выборг
Рассмотреть архитектуру северного модерна и расшифровать увиденное без сложных формулировок
Начало: Возле ж/д вокзал Выборга
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Водная прогулка по Сайменскому каналу
    Прокатились сегодня семьёй с Дмитрием. Всечётко организовано. Информация дозирована, не было перегруза. Успели насладиться солнышком и природой вокруг. Будем рекомендовать!
    Прокатились сегодня семьёй с Дмитрием. Всечётко организовано. Информация дозирована, не было перегруза. Успели насладиться солнышком иПрокатились сегодня семьёй с Дмитрием. Всечётко организовано. Информация дозирована, не было перегруза. Успели насладиться солнышком иПрокатились сегодня семьёй с Дмитрием. Всечётко организовано. Информация дозирована, не было перегруза. Успели насладиться солнышком и
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
    Великолепно! Интересно! Выборг с воды ещё прекрасней! Музыкальное сопровождение и сама экскурсия очень понравилась! С погодой повезло.
    Великолепно! Интересно! Выборг с воды ещё прекрасней! Музыкальное сопровождение и сама экскурсия очень понравилась! С погодой повезлоВеликолепно! Интересно! Выборг с воды ещё прекрасней! Музыкальное сопровождение и сама экскурсия очень понравилась! С погодой повезлоВеликолепно! Интересно! Выборг с воды ещё прекрасней! Музыкальное сопровождение и сама экскурсия очень понравилась! С погодой повезло
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Водная прогулка по Сайменскому каналу
    Очень замечательно провели время. Интересно,познавательно,красиво. Спасибо Дмитрию за доставленное удовольствие. .
  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    С прогулкой на катере нам безмерно повезло! Во-первых, была шикарная погода для конца мая (+28). Во-вторых, экскурсию выбрали специально в
    читать дальше

    будний день, чтобы не было череды других желающих увидеть морские просторы и спешки, с поглядыванием на часы, у гида. В - третьих, и самое главное, Юсеф - просто супер-гид: красноречив, обходителен, внимателен, интересный рассказчик. Где было необходимо, мы снижали ход (все рассмотрели в деталях и запечатлели на камеру:)), а где была возможность - пролетели с ветерком. Местные ланшафты и сама природа на фоне водной глади впечатляют больше обычного. На одном из участков Юсеф провёл катер по старому руслу канала, почувствовали себя настоящими лоцманами. Спасибо за яркие впечатления и интересный рассказ. На следующий день мы отправились на пешую прогулку по парку Монрепо, который накануне лицезрели с моря. Картинка сложилась на 200%. Не задумываясь рекомендуем эту экскурсию ВСЕМ!!!

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    На катере - по островам Выборгского залива
    Потрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик и очень приятный человек с отличным чувством юмора. Всем рекомендуем эту прогулку на катере!
    Потрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик иПотрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик и
  • Н
    Наиля
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Средневековое приключение в Выборге
    Вся экскурсия в целом очень понравилась. Посетили много достопримечательностей, достаточно много исторических фактов о Выборге. Заинтересовать детей квестом, сильно не получилось. Но это конечно зависит от интересов ребенка. Немного скомканная концовка получилась, в кафе заходила следующая группа туристов.
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Средневековое приключение в Выборге
    Замечательный квест, познавательно! Константин открыл Выборг для детей (9 лет) интересно и увлекательно, спасибо большое за такое знакомство с гордом и воспоминания

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
  2. Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
  3. Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
  4. Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
  5. Средневековое приключение в Выборге
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Необычные" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 790 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 711 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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