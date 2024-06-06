1 чел.
По популярности
Мини-группа
1 час
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу средневековья, отправившись на драккаре по волнам Выборгского залива. Незабываемое приключение ждёт вас
Начало: На причале на Крепостном мосту
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
Квест
3 часа
Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
5 350₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
2 часа
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
Завтра в 10:15
12 июня в 10:15
1 550₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Загадки старинного Выборга: историческая экскурсия-квест
Погрузитесь в историю Выборга, решая каверзные задачи и собирая карту средневекового города в захватывающем квесте
Начало: На Рыночной площади напротив здания Центрального Р...
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
5 370₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 100₽ за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города
Начало: Рыночная площадь Выборга
10 июня в 14:30
12 июня в 09:30
6 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Выборг, о котором вы не знали
Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер
Начало: На Соборной площади в Выборге
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге
Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты
Начало: В квартале Старый город
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
На катере - по островам Выборгского залива
Прекрасная возможность провести день на воде, наслаждаясь живописными видами островов Выборгского залива. Катер, гид-капитан и море удовольствия ждут вас
Начало: В районе Выборгского замка
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны ночного Выборга
Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Выборг в кинематографе»: прогулка по местам съемок и Аллее звезд
Познакомьтесь с кинематографической историей Выборга, пройдитесь по Аллее звезд и местам съемок известных фильмов
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Оказаться в центре шпионской интриги и изучить финскую архитектуру
Начало: У железнодорожного вокзала
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Открытая финская гостиная
Побывать в единственных в Выборге интерьерах старинного дома середины 19 века
Начало: на улице Сторожевой Башни
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
3 часа
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790₽ за человека
Квест
3 часа
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
«В гостях у Валли»: экскурсия по старинной квартире
Начало: Улица Крепостная, 8, Выборг
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
1 час
Голос Выборга
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
Квест
2 часа
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
Начало: Ул. Северный вал, 11; через дорогу напротив ступен...
Расписание: ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по вечернему Выборгу
Начало: Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно, в вечернее время
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Билеты
3 часа
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход до 20:00
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
от 990₽ за билет
Индивидуальная
4 часа
Выборг - город четырех эпох: дружеская прогулка по городу
Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала
Расписание: Суббота и воскресенье в 9:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
5 350₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусный Выборг
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
Начало: Выборг, Ратушная площадь, у памятника Кнутсону
Расписание: После подтверждения гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма
Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Большой поход на Выборг
Рассмотреть архитектуру северного модерна и расшифровать увиденное без сложных формулировок
Начало: Возле ж/д вокзал Выборга
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Прокатились сегодня семьёй с Дмитрием. Всечётко организовано. Информация дозирована, не было перегруза. Успели насладиться солнышком и природой вокруг. Будем рекомендовать!
- ЮЮлия6 июня 2024Великолепно! Интересно! Выборг с воды ещё прекрасней! Музыкальное сопровождение и сама экскурсия очень понравилась! С погодой повезло.
- ТТатьяна6 июня 2024Очень замечательно провели время. Интересно,познавательно,красиво. Спасибо Дмитрию за доставленное удовольствие. .
- ЛЛариса6 июня 2024С прогулкой на катере нам безмерно повезло! Во-первых, была шикарная погода для конца мая (+28). Во-вторых, экскурсию выбрали специально в
- ВВиктория6 июня 2024Потрясающая поездка! Очень красивые острова! Маячный - просто восторг! Юсеф - великолепный капитан, прекрасный рассказчик и очень приятный человек с отличным чувством юмора. Всем рекомендуем эту прогулку на катере!
- ННаиля5 июня 2024Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
- ААнтон5 июня 2024Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
- ЮЮлия3 июня 2024Вся экскурсия в целом очень понравилась. Посетили много достопримечательностей, достаточно много исторических фактов о Выборге. Заинтересовать детей квестом, сильно не получилось. Но это конечно зависит от интересов ребенка. Немного скомканная концовка получилась, в кафе заходила следующая группа туристов.
- ООлеся3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
- ККсения3 июня 2024Замечательный квест, познавательно! Константин открыл Выборг для детей (9 лет) интересно и увлекательно, спасибо большое за такое знакомство с гордом и воспоминания
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Необычные" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 790 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 711 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 37 экскурсий в Выборге на 2024 год по теме «Необычные», 711 ⭐ отзывов, цены от 790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август