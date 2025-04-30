Квест
до 1 чел.
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
3600 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тронгзунд
Начало: Жд вокзал Выборга
Завтра в 09:00
4 мая в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Рыбалка на катере в Выборгском заливе: кордон Кузьмича и окрестности
Начало: ЛО, Выборгский район, п. Советский, ул. Спортивная
Расписание: Время выхода по согласованию!
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
8000 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Остров Твердыш»
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