Остров Твердыш – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Твердыш» в Выборге, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Пешая
5 часов
7 отзывов
Квест
до 1 чел.
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
3600 ₽ за экскурсию
Тронгзунд
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Тронгзунд
Начало: Жд вокзал Выборга
Завтра в 09:00
4 мая в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Рыбалка на катере в Выборгском заливе: кордон Кузьмича и окрестности
На катере
1 час
Водная прогулка
Рыбалка на катере в Выборгском заливе: кордон Кузьмича и окрестности
Начало: ЛО, Выборгский район, п. Советский, ул. Спортивная
Расписание: Время выхода по согласованию!
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
8000 ₽ за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Остров Твердыш»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
  2. Тронгзунд
  3. Рыбалка на катере в Выборгском заливе: кордон Кузьмича и окрестности
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Парк Монрепо
  10. Костёл Святого Гиацинта
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в апреле 2025
Сейчас в Выборге в категории "Остров Твердыш" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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