Прогуливаясь по его улочкам, можно увидеть фрагменты крепостных стен, такие как Выборгский замок, Круглую башню и бастион «Панцерлакс». Эти
Программа тура по дням
Встреча. Выборгский замок. Интерактивная программа «Рождество в Усадьбе»
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург.
Переезд в Выборг.
Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.
Прибытие в Выборг.
12:00 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.
Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к замку.
А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра?
За что шута Петра 1 прозвали «Выборгской бородой»? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые.
В 2025 году Выборгскому замку исполнилось 732 года.
Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают замковые башни.
Самая высокая в Южной Карелии — башня Святого Олафа, самая необычная с райским названием, артефакты морской археологии — шведские якорь и пушка 1790 г., настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике.
И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.
13:30 Обед за доп. плату (1200 руб.).
14:30 Трансфер в гостиницу.
Размещение.
17:00 Интерактивная программа «Рождество в Усадьбе».
Программа включает в себя:
- рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах;
- рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга;
- колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;
- дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глёга – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;
- средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
- веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).
18:00 Свободное время.
23:00 За доп. плату банкет в гостинице (цены уточнять в октябре-ноябре).
Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя
Завтрак в ресторане гостиницы.
10:30 Встреча с экскурсоводом.
Пешеходный день.
10:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга.
Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки.
На узких, мощенных брусчаткой улицах соседствуют:
- самый старый в России каменный дом, в котором вот уже 400 лет живут обычные горожане;
- ведьмин дом;
- разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши;
- дома бюргерские, рыцарский, купеческие;
- школы: русские, финские, шведские.
Каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с «храмами» торговли и банков и посередине выборгский трамвай.
Площади Красная и Сиговая хоть и не соседи, но два русских правителя там «живут».
Медведи, белки, козлиные, бараньи головы и богатый растительный орнамент — все эти и другие жители северного края на порталах и фасадах творений эпохи модерна мы увидим на улицах Выборга.
12:00 Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя на Фабрике кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов».
Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.
Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
13:30 Обед за доп. плату (1200 руб.).
15:00 Мастер-класс в Музее шоколада.
Вы узнаете историю шоколада, познакомитесь с секретами его приготовления и лично освоите кулинарные техники, которыми владеют шоколатье.
Вы получите шоколадную фигурку, приготовленную и украшенную вами, а также диплом «Юный шоколатье», который станет приятным напоминанием об этом чудесном опыте.
Свободное время.
Парк Монрепо. Библиотека Алвара Аалто
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Встреча с экскурсоводом.
10:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.
Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».
Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.
Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя.
Прогуляйтесь по парковым аллеям вдоль искристой воды Выборгского залива, вслушивайтесь в пение птиц и дыхание каменных валунов, вписанных в воду, присядьте на скамью возле столетней березы и увидите, как взору открываются заманчивые дали, ведущие в Балтийское море, — и тогда, кто не поэт становится поэтом…
Вот так, описывают действия этого удивительно красивого места посетившие его люди.
12:30 Обед за доп. плату (1200 руб.).
14:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.
Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.
Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.
16:00-17:00 Свободное время для покупки сувениров.
17:00 Выезд из Выборга в Санкт-Петербург на Московский вокзал.
Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 20:00-23:00.
В связи с непредсказуемостью дорожной ситуации, рекомендуем брать билеты на ночные поезда или заранее бронировать проживание в Санкт-Петербурге.
Проживание
Стоимость тура без проживания и завтраков: 11 500 руб. /чел.
Скидка детям до 16 лет: 300 руб.
Скидка пенсионерам РФ(при наличии пенсионного удостоверения на туре): 200 руб.
Расчетный час в гостиницах при заезде: 14:00, при выезде: 12:00.
Цену уточнять перед бронированием.
Варианты проживания
Выборг 3
Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.
В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.
Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.
Дружба 3
Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3 обеда для тех, кто заказал полупансион (1200 рублей 1 обед в день)
- Экскурсии по программе
- Транспортное обслуживание по программе в первый и третий день
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание вне выбранного тарифа
- Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа?
В праздничные дни очередность музеев может быть изменена.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.