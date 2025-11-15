1 день

Встреча. Выборгский замок. Интерактивная программа «Рождество в Усадьбе»

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург.

Переезд в Выборг.

Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

Прибытие в Выборг.

12:00 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.

Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к замку.

А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра?

За что шута Петра 1 прозвали «Выборгской бородой»? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые.

В 2025 году Выборгскому замку исполнилось 732 года.

Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают замковые башни.

Самая высокая в Южной Карелии — башня Святого Олафа, самая необычная с райским названием, артефакты морской археологии — шведские якорь и пушка 1790 г., настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике.

И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.

13:30 Обед за доп. плату (1200 руб.).

14:30 Трансфер в гостиницу.

Размещение.

17:00 Интерактивная программа «Рождество в Усадьбе».

Программа включает в себя:

рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах;

рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга;

колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;

дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глёга – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;

средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);

веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).

18:00 Свободное время.

23:00 За доп. плату банкет в гостинице (цены уточнять в октябре-ноябре).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160