Истории и тайны новогоднего Выборга

Выборг — уникальный город, расположенный на территории России и сохранивший средневековую архитектуру.

Прогуливаясь по его улочкам, можно увидеть фрагменты крепостных стен, такие как Выборгский замок, Круглую башню и бастион «Панцерлакс». Эти
читать дальше

сооружения являются свидетелями прошлого и позволяют представить, как жили люди в те времена.

Вы поучаствуете в мастер-классе по выпечке выборгского кренделя и отправитесь в удивительное путешествие во времени с экскурсией по скальному парку Монрепо.

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Выборгский замок. Интерактивная программа «Рождество в Усадьбе»

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург.

Переезд в Выборг.

Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

Прибытие в Выборг.

12:00 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.

Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к замку.

А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра?

За что шута Петра 1 прозвали «Выборгской бородой»? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые.

В 2025 году Выборгскому замку исполнилось 732 года.

Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают замковые башни.

Самая высокая в Южной Карелии — башня Святого Олафа, самая необычная с райским названием, артефакты морской археологии — шведские якорь и пушка 1790 г., настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике.

И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.

13:30 Обед за доп. плату (1200 руб.).

14:30 Трансфер в гостиницу.

Размещение.

17:00 Интерактивная программа «Рождество в Усадьбе».

Программа включает в себя:

  • рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах;
  • рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга;
  • колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;
  • дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глёга – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;
  • средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
  • веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).

18:00 Свободное время.

23:00 За доп. плату банкет в гостинице (цены уточнять в октябре-ноябре).

2 день

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя

Завтрак в ресторане гостиницы.

10:30 Встреча с экскурсоводом.

Пешеходный день.

10:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга.

Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки.

На узких, мощенных брусчаткой улицах соседствуют:

  • самый старый в России каменный дом, в котором вот уже 400 лет живут обычные горожане;
  • ведьмин дом;
  • разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши;
  • дома бюргерские, рыцарский, купеческие;
  • школы: русские, финские, шведские.

Каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с «храмами» торговли и банков и посередине выборгский трамвай.

Площади Красная и Сиговая хоть и не соседи, но два русских правителя там «живут».

Медведи, белки, козлиные, бараньи головы и богатый растительный орнамент — все эти и другие жители северного края на порталах и фасадах творений эпохи модерна мы увидим на улицах Выборга.

12:00 Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя на Фабрике кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов».

Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

13:30 Обед за доп. плату (1200 руб.).

15:00 Мастер-класс в Музее шоколада.

Вы узнаете историю шоколада, познакомитесь с секретами его приготовления и лично освоите кулинарные техники, которыми владеют шоколатье.

Вы получите шоколадную фигурку, приготовленную и украшенную вами, а также диплом «Юный шоколатье», который станет приятным напоминанием об этом чудесном опыте.

Свободное время.

3 день

Парк Монрепо. Библиотека Алвара Аалто

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Встреча с экскурсоводом.

10:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.

Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.

Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя.

Прогуляйтесь по парковым аллеям вдоль искристой воды Выборгского залива, вслушивайтесь в пение птиц и дыхание каменных валунов, вписанных в воду, присядьте на скамью возле столетней березы и увидите, как взору открываются заманчивые дали, ведущие в Балтийское море, — и тогда, кто не поэт становится поэтом…

Вот так, описывают действия этого удивительно красивого места посетившие его люди.

12:30 Обед за доп. плату (1200 руб.).

14:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.

Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.

Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.

16:00-17:00 Свободное время для покупки сувениров.

17:00 Выезд из Выборга в Санкт-Петербург на Московский вокзал.

Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 20:00-23:00.

В связи с непредсказуемостью дорожной ситуации, рекомендуем брать билеты на ночные поезда или заранее бронировать проживание в Санкт-Петербурге.

Проживание

Стоимость тура без проживания и завтраков: 11 500 руб. /чел.

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам РФ(при наличии пенсионного удостоверения на туре): 200 руб.

Расчетный час в гостиницах при заезде: 14:00, при выезде: 12:00.

Цену уточнять перед бронированием.

Варианты проживания

Выборг 3

2 ночи

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

Дружба 3

2 ночи

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3 обеда для тех, кто заказал полупансион (1200 рублей 1 обед в день)
  • Экскурсии по программе
  • Транспортное обслуживание по программе в первый и третий день
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне выбранного тарифа
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа?

В праздничные дни очередность музеев может быть изменена.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

