Новогодняя прогулка по Выборгу
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 дек в 10:00
от 13 650 ₽ за человека
-
5%
Истории и тайны новогоднего Выборга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«17:00 Интерактивная программа «Рождество в Усадьбе»»
31 дек в 10:00
от 20 000 ₽
21 000 ₽ за человека
-
6%
Рождественское путешествие в Средневековье. Автобусный тур в Выборг
Начало: Владимир / Москва
«Представьте себе, что вы можете перенестись во времени и оказаться в Средневековье, в волшебное время года — Рождество»
6 янв в 10:00
29 200 ₽
31 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Зимние»
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