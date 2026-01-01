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1 чел. По популярности На автобусе 3 дня Новогодняя прогулка по Выборгу Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал от 13 650 ₽ за человека На автобусе 3 дня 5% Истории и тайны новогоднего Выборга Начало: Россия, Санкт-Петербург «17:00 Интерактивная программа «Рождество в Усадьбе»» от 20 000 ₽ 21 000 ₽ за человека На автобусе 4 дня 6% Рождественское путешествие в Средневековье. Автобусный тур в Выборг Начало: Владимир / Москва «Представьте себе, что вы можете перенестись во времени и оказаться в Средневековье, в волшебное время года — Рождество» 29 200 ₽ 31 000 ₽ за человека Все туры Выборга

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