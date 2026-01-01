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Туры подходящие для зимних прогулок по Выборгу

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Выборге, цены от 13 650 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Новогодняя прогулка по Выборгу
На автобусе
3 дня
Новогодняя прогулка по Выборгу
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 дек в 10:00
от 13 650 ₽ за человека
Истории и тайны новогоднего Выборга
На автобусе
3 дня
-
5%
Истории и тайны новогоднего Выборга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«17:00 Интерактивная программа «Рождество в Усадьбе»»
31 дек в 10:00
от 20 000 ₽21 000 ₽ за человека
Рождественское путешествие в Средневековье. Автобусный тур в Выборг
На автобусе
4 дня
-
6%
Рождественское путешествие в Средневековье. Автобусный тур в Выборг
Начало: Владимир / Москва
«Представьте себе, что вы можете перенестись во времени и оказаться в Средневековье, в волшебное время года — Рождество»
6 янв в 10:00
29 200 ₽31 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Зимние»

Самые популярные туры этой рубрики в Выборге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Новогодняя прогулка по Выборгу;
  2. Истории и тайны новогоднего Выборга;
  3. Рождественское путешествие в Средневековье. Автобусный тур в Выборг.
Сколько стоит тур в Выборге в августе 2026
Сейчас в Выборге в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 13 650 до 29 200 со скидкой до 6%.
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