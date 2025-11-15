1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Отправление в Выборг. Замковый остров

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербурга. Переезд в Выборг.

Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

Прибытие в Выборг.

12:00 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.

Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к замку. А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра? За что шута Петра 1 прозвали «Выборгской бородой»? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые.

В 2025 году Выборгскому замку исполняется 732 года. Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии — башня Святого Олафа, самая необычная с райским названием; артефакты морской археологии — шведские якорь и пушка 1790 г.; настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике. И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.

13:30 Обед за доп. плату (1200 руб.)

14:30 Трансфер в гостиницы.

Размещение.

Свободное время.

23:00 За доп. плату банкет в гостинице (цены уточнять в октябре-ноябре).

