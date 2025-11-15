Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Отправление в Выборг. Замковый остров
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербурга. Переезд в Выборг.
Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.
12:00 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.
Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к замку. А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра? За что шута Петра 1 прозвали «Выборгской бородой»? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые.
В 2025 году Выборгскому замку исполняется 732 года. Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии — башня Святого Олафа, самая необычная с райским названием; артефакты морской археологии — шведские якорь и пушка 1790 г.; настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике. И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.
13:30 Обед за доп. плату (1200 руб.)
14:30 Трансфер в гостиницы.
Размещение.
Свободное время.
23:00 За доп. плату банкет в гостинице (цены уточнять в октябре-ноябре).
Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Свободное время
Завтрак в ресторане гостиницы.
10:30 Встреча с экскурсоводом.
Пешеходный день.
10:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга.
Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки. На узких, мощеных брусчаткой улицах соседствуют:
- самый старый в России каменный дом, в котором вот уже 400 лет живут обычные горожане;
- ведьмин дом;
- разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши;
- дома бюргерские, рыцарский, купеческие;
- школы: русские, финские, шведские.
- каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с «храмами» торговли и банков; и посередине выборгский трамвай.
Площади Красная и Сиговая хоть и не соседи, но два русских правителя там «живут».
Медведи, белки, козлиные, бараньи головы и богатый растительный орнамент — все эти и другие жители северного края на порталах и фасадах творений эпохи модерна мы увидим на улицах Выборга.
12:00 Свободное время.
13:30 Обед за доп. плату (1200 руб.).
Скальный пейзажный парк Монрепо. Отправление в Санкт-Петербург
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Встреча с экскурсоводом.
10:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо. Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».
Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII–XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя.
Прогуляйтесь по парковым аллеям вдоль искристой воды Выборгского залива, вслушивайтесь в пение птиц и дыхание каменных валунов, вписанных в воду, присядьте на скамью возле столетней березы и увидите, как взору открываются заманчивые дали, ведущие в Балтийское море, — и тогда кто не поэт становится поэтом… Вот так описывают действия этого удивительно красивого места посетившие его люди.
12:30 Обед за доп. плату (1200 руб.).
14:00 Свободное время для покупки сувениров.
17:00 Выезд из Выборга в Санкт-Петербург на Московский вокзал.
Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 20:00–23:00.
В связи с непредсказуемостью дорожной ситуации рекомендуем брать билеты на ночные поезда или заранее бронировать проживание в Санкт-Петербурге.
Проживание
Стоимость тура без проживания и завтраков: 7 700 руб. /чел.
Скидки:
- детям до 16 лет – 300 руб.;
- пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре) – 200 руб.
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).
Цену уточнять перед бронированием.
Варианты проживания
Гостиница «Выборг» 3
Гостиница «Выборг» расположилась по адресу Ленинградский проспект, д. 19.
Гостиница находится в центре города Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка.
Гостиница названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.
Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.
Гостиница «Дружба» 3
Гостиница «Дружба» расположилась по адресу Железнодорожная ул., 5.
Гостиница расположена в центральной части города на живописном берегу залива.
К услугам гостей: конференц-зал, сауна с бассейном, 2 ресторана.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (3 обеда для тех, кто заказал полупансион (1200 рублей в день)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе в первый и третий день
- Сопровождение гида
- Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Новогодний банкет по желанию
- Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
В программе очередность дней и музеев предварительная.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Есть ли скидки на тур?
Скидка детям до 16 лет – 300 руб.
Скидка пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре) – 200 руб.
Что важно знать про питание в туре?
В стоимость тура входит 2 завтрака, 3 обеда для тех, кто заказал полупансион (950 рублей в день).
Рекомендуем обеды заказывать заранее, в праздничные дни в городе Выборге дефицит посадочных мест в кафе и ресторанах.
Какая стоимость Новогоднего банкета?
Стоимость Новогоднего банкета гостиница Дружба:
- взрослый билет – 16500 рублей;
- детский билет (с 6 до 17 лет) – 10500 рублей;
- дети до 5 лет – бесплатно (без места).