Усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых
атр-объекты
парк
Ночью все выглядит не так, как при свете дня. Именно поэтому экскурсия ⛳ альтернативной истории 📖 "Выкса, которой не было" проходит в вечернее или ночное время. Господский дом и парк 🌳 вот уже более двух веков хранят свои тайны. Легендами и приданиями овеяны события реальной истории Выксы и рода Баташевых. Каким был парк, а каким он мог бы стать? Насколько правдива известная нам история? Мы с вами не только пройдем старинными аллеями французского регулярного парка и побываем на самых загадочных выксунских прудах - Лебединках, но и заглянем в английскую часть парка, ранее именуемую просто "зверинец". В непринужденной беседе во время ночной экскурсии 🧭 Вы узнаете, что могло бы быть, если бы история пошла другим путем.... . Вы сможете не только быть участником экскурсии, но и ее создателем! Именно ВЫ будете определять, по какому же пути пойдет наша история. Для этого вам нужно будет указать, по какому пути пойдет наша история на узловых точках своего развития.
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 Ул. Ак. Королева, 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.