Ночью все выглядит не так, как при свете дня. Именно поэтому экскурсия ⛳ альтернативной истории 📖 "Выкса, которой не было" проходит в вечернее или ночное время. Господский дом и парк 🌳 вот уже более двух веков хранят свои тайны. Легендами и приданиями овеяны события реальной истории Выксы и рода Баташевых. Каким был парк, а каким он мог бы стать? Насколько правдива известная нам история? Мы с вами не только пройдем старинными аллеями французского регулярного парка и побываем на самых загадочных выксунских прудах - Лебединках, но и заглянем в английскую часть парка, ранее именуемую просто "зверинец". В непринужденной беседе во время ночной экскурсии 🧭 Вы узнаете, что могло бы быть, если бы история пошла другим путем.... . Вы сможете не только быть участником экскурсии, но и ее создателем! Именно ВЫ будете определять, по какому же пути пойдет наша история. Для этого вам нужно будет указать, по какому пути пойдет наша история на узловых точках своего развития.