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Ночная эксурсия "Выкса, которой не было"

Александр Б.
Александр Б. – Гид из Выксы
Ночная эксурсия "Выкса, которой не было"
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Ночная эксурсия "Выкса, которой не было"
Ночная эксурсия "Выкса, которой не было"

Что вы увидите

  • Усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых
  • атр-объекты
  • парк
Ночью все выглядит не так, как при свете дня. Именно поэтому экскурсия ⛳ альтернативной истории 📖 "Выкса, которой не было" проходит в вечернее или ночное время. Господский дом и парк 🌳 вот уже более двух веков хранят свои тайны. Легендами и приданиями овеяны события реальной истории Выксы и рода Баташевых. Каким был парк, а каким он мог бы стать? Насколько правдива известная нам история? Мы с вами не только пройдем старинными аллеями французского регулярного парка и побываем на самых загадочных выксунских прудах - Лебединках, но и заглянем в английскую часть парка, ранее именуемую просто "зверинец". В непринужденной беседе во время ночной экскурсии 🧭 Вы узнаете, что могло бы быть, если бы история пошла другим путем.... . Вы сможете не только быть участником экскурсии, но и ее создателем! Именно ВЫ будете определять, по какому же пути пойдет наша история. Для этого вам нужно будет указать, по какому пути пойдет наша история на узловых точках своего развития.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Ул. Ак. Королева, 2
    Ночная эксурсия "Выкса, которой не было"
    Ночная эксурсия "Выкса, которой не было"
    Ночная эксурсия "Выкса, которой не было"
    Ночная эксурсия "Выкса, которой не было"

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Александр Б.
    Александр Б.
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