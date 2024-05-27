Описание экскурсии

Что вас ожидает: С исторической точки зрения, город был ключевым в торговом пути «из варяг в греки». Он получил название от волока — короткого перетаскивания судов между реками Тверца и Цна. В начале XVIII века Петр I преобразил это место, создав первую искусственную водную систему в Европе, превратив город в водную столицу с многочисленными каналами и мостами. Экскурсия представит Вам уникальные архитектурные достопримечательности Вышнего Волочка. Вы увидите памятник художнику Венецианову, символизирующего тихую сельскую жизнь, и бронзовую статую Екатерины II, восседающей у Драматического театра, а также «двойной» памятник Петру Первому и Михаилу Сердюкову, благодаря которым город процветал. Особое место занимает Богоявленский собор, расположенный на острове между рекой Цна и Обводным каналом. В соборе находятся чудотворные реликвии, включая деревянную скульптуру XVI века. Также мы посетим Казанский женский монастырь, заложенный на месте чудотворной иконы и участвовавший в его создании святой Иоанн Кронштадтский. Несмотря на реставрацию, монастырь сохраняет дух старины и является уникальным памятником церковного зодчества. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.