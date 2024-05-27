Путешествие по Вышнему Волочку, уникальному городу, известному как «Северная Венеция».
Нарекаемый «городом семи островов», Вышний Волочек славится своими каналами и островами, создающими особенную атмосферу.
Нарекаемый «городом семи островов», Вышний Волочек славится своими каналами и островами, создающими особенную атмосферу.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Памятник художнику Венецианову
- Памятник Екатерине II
- Памятник Петру Первому и Михаилу Сердюкову
- Богоявленский собор
- Казанский женский монастырь и др
Описание экскурсии
Что вас ожидает: С исторической точки зрения, город был ключевым в торговом пути «из варяг в греки». Он получил название от волока — короткого перетаскивания судов между реками Тверца и Цна. В начале XVIII века Петр I преобразил это место, создав первую искусственную водную систему в Европе, превратив город в водную столицу с многочисленными каналами и мостами. Экскурсия представит Вам уникальные архитектурные достопримечательности Вышнего Волочка. Вы увидите памятник художнику Венецианову, символизирующего тихую сельскую жизнь, и бронзовую статую Екатерины II, восседающей у Драматического театра, а также «двойной» памятник Петру Первому и Михаилу Сердюкову, благодаря которым город процветал. Особое место занимает Богоявленский собор, расположенный на острове между рекой Цна и Обводным каналом. В соборе находятся чудотворные реликвии, включая деревянную скульптуру XVI века. Также мы посетим Казанский женский монастырь, заложенный на месте чудотворной иконы и участвовавший в его создании святой Иоанн Кронштадтский. Несмотря на реставрацию, монастырь сохраняет дух старины и является уникальным памятником церковного зодчества. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник художнику Венецианову
- Памятник Екатерине II
- Памятник Петру Первому и Михаилу Сердюкову
- Богоявленский собор
- Казанский женский монастырь и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по городу
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лейла
27 мая 2024
Экскурсовод Вера Васильевна провела исчерпывающе интересную экскурсию, ответила на все вопросы, компания пенсионеров осталась очень довольна
И
Иванова
14 апр 2024
Все прошло отлично! Замечательный город, отличная экскурсия. Спасибо!