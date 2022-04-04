Tур на острова Мурано и Бурано (по заказу + Торчелло)

Отправляемся на самые главные острова Венеции - крупный Мурано, славящийся своим стекольным производством

Индивидуальная
Отправляемся на самые главные острова Венеции — крупный Мурано, славящийся своим стекольным производством.

Остров Бурано или «Царство Кружева», знаменитый рыбалкой и производством кружев и на самый красивый и малонаселенный остров Торчелло.
Tур на острова Мурано и Бурано (по заказу + Торчелло)
Tур на острова Мурано и Бурано (по заказу + Торчелло)
Tур на острова Мурано и Бурано (по заказу + Торчелло)
Tур на острова Мурано и Бурано (по заказу + Торчелло)
Tур на острова Мурано и Бурано (по заказу + Торчелло)
Tур на острова Мурано и Бурано (по заказу + Торчелло)

Что вас ожидает 🤩

  • Murano
  • Burano
  • Torcello (по заказу)

Что вас ожидает:

    Городок-остров Мурано
    В нескольких шагах от Венеции находится остров Мурано, известный как столица по производству стекла. Вместе мы отправимся в собор, музей стекла и пройдёмся по лучшим фабрикам по производству стекла. Нельзя упустить возможность увидеть художественные произведения с различными оттенками в состав которых входят: пыльца драгоценных камней, минералы, серебро, медь и золото.

    Декоративный остров Мурано

    Продвигаемся дальше и встречаем остров Бурано, известный по производству кружева, на этом небольшом острове впечатляет огромное количество цветов которые дают ему свою неповторимую характеристику.
    На севере венецианской лагуны (по заказу)
    Наконец Торчелло — колыбель венецианской цивилизации и любимое место отдыха венецианцев, запечатленное как на открытке. В его Соборе хранится древняя мозаика с изображением Страшного Суда. Не пропустите!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида с лицензией
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    • Катер — 300 евро на всех нас или речной автобус Вапоретто — 21 евро на человека
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Fondamenta Nuove, Venezia
    Завершение: Burano, Venezia
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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