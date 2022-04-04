В нескольких шагах от Венеции находится остров Мурано, известный как столица по производству стекла. Вместе мы отправимся в собор, музей стекла и пройдёмся по лучшим фабрикам по производству стекла. Нельзя упустить возможность увидеть художественные произведения с различными оттенками в состав которых входят: пыльца драгоценных камней, минералы, серебро, медь и золото.
Декоративный остров Мурано
Продвигаемся дальше и встречаем остров Бурано, известный по производству кружева, на этом небольшом острове впечатляет огромное количество цветов которые дают ему свою неповторимую характеристику.
На севере венецианской лагуны (по заказу)
Наконец Торчелло — колыбель венецианской цивилизации и любимое место отдыха венецианцев, запечатленное как на открытке. В его Соборе хранится древняя мозаика с изображением Страшного Суда. Не пропустите!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида с лицензией
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Катер — 300 евро на всех нас или речной автобус Вапоретто — 21 евро на человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Fondamenta Nuove, Venezia
Завершение: Burano, Venezia
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
По договоренности с туристом
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