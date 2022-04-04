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Городок-остров Мурано

В нескольких шагах от Венеции находится остров Мурано, известный как столица по производству стекла. Вместе мы отправимся в собор, музей стекла и пройдёмся по лучшим фабрикам по производству стекла. Нельзя упустить возможность увидеть художественные произведения с различными оттенками в состав которых входят: пыльца драгоценных камней, минералы, серебро, медь и золото.

Декоративный остров Мурано

Продвигаемся дальше и встречаем остров Бурано, известный по производству кружева, на этом небольшом острове впечатляет огромное количество цветов которые дают ему свою неповторимую характеристику.

На севере венецианской лагуны (по заказу)

Наконец Торчелло — колыбель венецианской цивилизации и любимое место отдыха венецианцев, запечатленное как на открытке. В его Соборе хранится древняя мозаика с изображением Страшного Суда. Не пропустите!

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