Это экскурсия для любознательных, и она адресована тем, кто хотел бы с экскурсоводом не просто смотреть новый город, а узнавать что-то абсолютно новое и интересное для себя.
На этой экскурсии вы
На этой экскурсии вы
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Любопытная Венеция Я расскажу вам, кто такие бронзовые гиганты на Часовой башне и в чем их тайный смысл, и почему Мост Вздохов в современной интерпретации стал Мостом Поцелуев. Хотите узнать, о чем молчит Голова Мавра на соборе св. Марка? И почему к одной из его колонн прикреплена дырявая столовая ложка? Почему порфировые тетрархи сомкнуты навеки в тесном объятии? И какой скрытый от прямого взгляда месседж несут в себе скульптуры Марса и Нептуна на лестнице Дворца Дожей? А также — какое-такое ноу-хау в области оружия продавали венецианцы средневековой Европе, а венецианки «запатентовали» обувь-платформу высотой в полметра. И в чем проклятие рокового красного камня на одной из мостовых, на который ни в коем случае наступать нельзя? Где-нибудь в мире вы видели скульптуру ангела-синоптика, предсказывающего погоду?
а в Венеции он есть. А не любопытно ли вам было бы узнать, как найти жениха по рецепту изобретательных венецианских дам? Или как осветлить волосы без гидроперита? Как передать сообщение на расстоянии, не прибегая к записке? И наконец, почему в спальню жены желательно въезжать на коне? … Если все это вам по душе — тогда нам по пути. А хотите, по дороге поищем клад в фундаменте какого-нибудь заброшенного палаццо? Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По договоренности с туристом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Входные билеты (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Елена отличный экскурсовод. Показала как и много интересного, так и ознакомила с Венецией, поскольку это было первое посещение острова. Очень рекомендую прогулки с Еленой.
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Е
Елена отличный экскурсовод. Показала как и много интересного, так и ознакомила с Венецией, поскольку это было первое посещение острова. Очень рекомендую прогулки с Еленой.
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И
Очень понравилась прогулка с Еленой. Это не совсем классическая экскурсия, но Елена рассказала то, что не встретить в путеводителях.
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Т
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L
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