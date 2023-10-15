Что вас ожидает: Любопытная Венеция Я расскажу вам, кто такие бронзовые гиганты на Часовой башне и в чем их тайный смысл, и почему Мост Вздохов в современной интерпретации стал Мостом Поцелуев. Хотите узнать, о чем молчит Голова Мавра на соборе св. Марка? И почему к одной из его колонн прикреплена дырявая столовая ложка? Почему порфировые тетрархи сомкнуты навеки в тесном объятии? И какой скрытый от прямого взгляда месседж несут в себе скульптуры Марса и Нептуна на лестнице Дворца Дожей? А также — какое-такое ноу-хау в области оружия продавали венецианцы средневековой Европе, а венецианки «запатентовали» обувь-платформу высотой в полметра. И в чем проклятие рокового красного камня на одной из мостовых, на который ни в коем случае наступать нельзя? Где-нибудь в мире вы видели скульптуру ангела-синоптика, предсказывающего погоду?

а в Венеции он есть. А не любопытно ли вам было бы узнать, как найти жениха по рецепту изобретательных венецианских дам? Или как осветлить волосы без гидроперита? Как передать сообщение на расстоянии, не прибегая к записке? И наконец, почему в спальню жены желательно въезжать на коне? … Если все это вам по душе — тогда нам по пути. А хотите, по дороге поищем клад в фундаменте какого-нибудь заброшенного палаццо? Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.