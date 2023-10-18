По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров

Погрузитесь в мир тамплиеров и их символов в Венеции. Узнайте, где мог храниться Святой Грааль и какие тайны скрывают фасады дворцов и соборов
Будучи дамой рыцарского ордена тамплиеров, экскурсовод участвует в духовных ритуалах и имеет доступ к ценнейшим манускриптам.

Прогулка по Венеции наполнится новым смыслом: символы тамплиеров на фасадах дворцов и соборов, место возможного хранения Святого Грааля.

Увидите знаки ордена на Дворце дожей, таинственные улочки и мосты, масонскую церковь с ритуальным входом. Экскурсия обещает быть незабываемой и познавательной
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Уникальные исторические факты
  • 📜 Доступ к редким манускриптам
  • 🔍 Тайны и символы тамплиеров
  • 🌉 Прогулка по таинственным улочкам
    • По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
    По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
    По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

    Что можно увидеть

  • Базилика Сан-Пьетро-ди-Кастелло
  • Церковь Святого Варнавы
  • Дворец дожей
  • Масонская церковь

    • Описание экскурсии

    Немного истории

    Венеция тесно связана с орденом тамплиеров. По преданию, Святой Грааль прибыл сюда после разграбления Константинополя в 1198 году. Чашу спрятали в престоле Святого Петра, который сейчас хранится в базилике Сан-Пьетро-ди-Кастелло. А в церкви Святого Варнавы похоронен Никодим де Безант Мезурье — один из хранителей священной реликвии.

    Знаки и символы древнего ордена

    • Начнём нашу экскурсию у акватории между двумя колоннами — Святого Марка и Святого Теодора. В верхней части сооружений покажу символы ордена тамплиеров. Увидев их, путешественники понимали, что могут обратиться за помощью к братьям организации.
    • Познакомлю со знаками ордена на Дворце дожей, где проживали правители республики.
    • Таинственными улочками и мостами мы пройдём к знаменитой масонской церкви с символами и ритуальным входом. Ранее храм принадлежал ордену тамплиеров.
    • Увидим ещё один дворец, где 200 лет проживали и имели свои представительства рыцари ордена. Там же, по преданиям, хранился Святой Грааль.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    О
    18 окт 2023
    Мы провели замечательную и познавательную экскурсию. Мы посетили даже те места, которые не были заявлены в описании экскурсии.
    Рекомендую

    Входит в следующие категории Венеции

    Похожие экскурсии из Венеции

    Парадная Венеция
    Пешая
    18 отзывов
    1.5 часа
    Мини-группа
    до 10 чел.
    Парадная Венеция: мост Риальто, Большой канал, Славянская набережная
    Откройте для себя знаковые символы Венеции: мост Риальто, Большой канал и Славянскую набережную. Узнайте историю города на воде и его знаменитых жителей
    Начало: На набережной Riva degli Schiavoni
    Расписание: в будние дни в 18:00
    Сегодня в 18:00
    Завтра в 18:00
    39 за человека
    Живая Венеция
    Пешая
    198 отзывов
    2 часа
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Живая Венеция: путешествие по символам и тайнам города
    Познакомьтесь с Венецией, какой её любим мы: история, искусство, тайны и удивительные истории ждут вас
    Сегодня в 09:00
    Завтра в 09:30
    от 195 за всё до 3 чел.
    Первый день в Венеции
    Пешая
    215 отзывов
    2.5 часа
    Индивидуальная
    до 6 чел.
    История и легенды Венеции
    Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
    Завтра в 08:00
    25 окт в 08:30
    168 за всё до 6 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Венеции
    ХорошоТам