Стелла — ваш гид в Венеции

Провела экскурсии для 21 туриста

читать дальше привили любовь к истории. С 2002 по 2008 годы училась и получила диплом в Моденском университете (Италия) на историческом факультете. Прослушала курсы истории у Натальи Басовской в РГГУ (Москва) «Всеобщая история. Средние века». Являюсь дамой духовно-рыцарского ордена тамплиеров Италии и Вероны.

Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Стелла. Проживаю в Италии, в Венеции и Вероне, с 1999 года. Родилась, выросла и училась в Дрездене (Германия) в семье военного. Ещё с детства мне