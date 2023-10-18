Будучи дамой рыцарского ордена тамплиеров, экскурсовод участвует в духовных ритуалах и имеет доступ к ценнейшим манускриптам.
Прогулка по Венеции наполнится новым смыслом: символы тамплиеров на фасадах дворцов и соборов, место возможного хранения Святого Грааля.
Увидите знаки ордена на Дворце дожей, таинственные улочки и мосты, масонскую церковь с ритуальным входом. Экскурсия обещает быть незабываемой и познавательной
Прогулка по Венеции наполнится новым смыслом: символы тамплиеров на фасадах дворцов и соборов, место возможного хранения Святого Грааля.
Увидите знаки ордена на Дворце дожей, таинственные улочки и мосты, масонскую церковь с ритуальным входом. Экскурсия обещает быть незабываемой и познавательной
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Немного истории
Венеция тесно связана с орденом тамплиеров. По преданию, Святой Грааль прибыл сюда после разграбления Константинополя в 1198 году. Чашу спрятали в престоле Святого Петра, который сейчас хранится в базилике Сан-Пьетро-ди-Кастелло. А в церкви Святого Варнавы похоронен Никодим де Безант Мезурье — один из хранителей священной реликвии.
Знаки и символы древнего ордена
- Начнём нашу экскурсию у акватории между двумя колоннами — Святого Марка и Святого Теодора. В верхней части сооружений покажу символы ордена тамплиеров. Увидев их, путешественники понимали, что могут обратиться за помощью к братьям организации.
- Познакомлю со знаками ордена на Дворце дожей, где проживали правители республики.
- Таинственными улочками и мостами мы пройдём к знаменитой масонской церкви с символами и ритуальным входом. Ранее храм принадлежал ордену тамплиеров.
- Увидим ещё один дворец, где 200 лет проживали и имели свои представительства рыцари ордена. Там же, по преданиям, хранился Святой Грааль.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 21 туриста
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Стелла. Проживаю в Италии, в Венеции и Вероне, с 1999 года. Родилась, выросла и училась в Дрездене (Германия) в семье военного. Ещё с детства мнеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
18 окт 2023
Мы провели замечательную и познавательную экскурсию. Мы посетили даже те места, которые не были заявлены в описании экскурсии.
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