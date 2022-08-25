Авто-пеший тур Хандыга - Хребет Сэттэ Дабаан

Походы и ночевки в палатках в предгорьях Якутии и на живописных берегах рек наполнят вас новыми впечатлениями

Походы и ночевки в палатках в предгорьях Якутии и на живописных берегах рек наполнят вас новыми впечатлениями. Горы, водопады и наледи добавят отличные фотографии в вашу копилку. Легендарная дорога «Колыма» раскроет страницы истории ГУЛАГа и его узников. В путешествии вы откроете для себя незнакомую природу Якутии. Вас ждет восхождение на гору, водопады реки Некюння и впечатляющая наледь на реке Атыр-Баса.

Кроме всего этого проехав по знаменитой трассе «Колыма», вы узнаете больше о временах ГУЛАГа в музее «История строительства автодороги «Колыма» и на перевале, где был расположен женский лагерь.
Авто-пеший тур Хандыга - Хребет Сэттэ Дабаан
Авто-пеший тур Хандыга - Хребет Сэттэ Дабаан
Авто-пеший тур Хандыга - Хребет Сэттэ Дабаан

Программа тура по дням

1 день

Сбор. Переправа через реки Лена и Алдан

8:00 Выезд из Якутска на авто до пос. Хандыга.

Сбор на площади Дружбы.

По пути две переправы через две крупные реки Лена и Алдан

Ночевка в палатках на берегу протоки реки Алдан

Отдых и ужин.

2 день

Музей "Магаданская трасса", перевал "Томпорук"

Выезд до устья реки Атыр-Баса. Посещение музея «Магаданская трасса» в пос. Теплый Ключ, Томпонского района. Остановка на перевале «Томпорук», где раньше располагался женский лагерь ГУЛАГ.

Разбивка палаточного лагеря и ночевка на берегу реки Восточной Хандыги в районе устья реки Атыр-Баса.

Отдых и ужин.

3 день

Пеший поход до наледи реки Атыр-Баса

Завтрак и поход 10 километров до наледи реки Атыр-Баса.

Это массив льда длиной 4 километра, шириной 700 метров, высотой 5 метров.

Возвращение в лагерь, отдых и ужин.

4 день

Выезд к реке «Некюння». Поход к водопадам

Выезд до устья реки «Некюння» и поход 9 километров до водопадов.

Возвращение на устье и выезд к реке «Сегенях», разбивка лагеря, отдых и ужин.

5 день

Восхождение на горную вершину

Ранний подъем, завтрак, восхождение на горную вершину рядом с лагерем.

Общее расстояние, которое надо идти — 8 километров.

6 день

Отдых на берегу реки

Выезд к реке Алдан и разбивка лагеря на берегу, отдых и ужин.

7 день

Возвращение в Якутск. Отъезд

Переправа через реку Алдан, возвращение в город Якутск. По пути возможно посещение историко-этнографического музея Черкех.

Прибытие в г. Якутск. Трансфер на изначальное место сбора.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в палатках на маршруте
  • Все транспортные услуги (включая услуги автобуса и парома)
  • Услуги гида- проводника — сопровождающего в течение всего тура
  • Экскурсии (согласно программе)
  • Входные билеты в тур. объекты (согласно программе)
  • Продукты питания
  • Страховка
  • Походное и костровое снаряжение (палатки, коврики, спутниковая связь и т. д.)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
  • Услуги переводчика
  • Проживание в Якутске
  • Трансферы в аэропорт и в гостиницу
  • Питание в придорожных кафе
  • Личные расходы туристов
  • Сувенирная продукция
  • Питание, алкогольная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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