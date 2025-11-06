Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Начало: Г. Якутск
24 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 137 000 ₽ за человека
Гастрономический тур в Якутию
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 185 000 ₽ за человека
Знакомство с Якутией: круиз по Лене, Ленские столбы, шаманские обряды и «Царство вечной мерзлоты»
Спуститься в подземные лаборатории, увидеть мамонтов, подняться к скалам и отведать якутских блюд
Начало: Аэропорт Якутска, 9:45
23 июн в 09:45
7 июл в 09:45
79 670 ₽ за человека
