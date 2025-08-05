Тур предусматривает проживание на туристической базе «Уораннах».

Туристическая база «Уораннах» создана в 2012 году. Находится на территории Горного улуса в национальном парке «Аан Айылгы Сиинэ» и расположена на реке Синяя, недалеко от памятника природы «Синские столбы».

На базе созданы все необходимые условия для полноценного отдыха туристов. Так, в туристической базе ранее были построены: 3 летних домиков для туристов, зимний дом для туристов, гараж на 2 автомашины, беседки для отдыха, дом для работников базы. В 2017 году дополнительно построен якутский балаган и урала. Также построена баня для туристов.