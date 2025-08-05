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Новый Год на реке Синяя

Желаете сделать встречу Нового Года сказочным? Волшебство всегда где-то рядом и мы приглашаем вас прикоснуться к нему, погрузившись в снежное очарование зимней Якутии.

Река Синяя, являясь величайшим творением природы, по праву входит в список самых красивых мест нашей планеты. Начните Новый Год с необычного и тогда весь год будет полон приятными событиями!
5
3 отзыва
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового года

10:00 Выезд из Якутска.

Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином "Акварели").

Трансфер до с. Бердигестях на автобусе.

Обед в кафе.

Трансфер до базы Уораннах, р. Синяя, на внедорожнике Трэкол.

Размещение на базе.

Подготовка к празднику.

Праздничный стол.

Выезд на Синские Столбы.

Фейерверк, фотографирование.

Встреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового годаВстреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового годаВстреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового годаВстреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового годаВстреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового годаВстреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового года
2 день

Экскурсия по Синским Столбам, отъезд

09:00 Завтрак в турбазе.

10:00 Выезд на Синские Столбы.

Экскурсия по Столбам р. Синяя, включая одно восхождение.

14.00 Возвращение в турбазу, обед.

15:00 Трансфер в Якутск.

20.00-21.00 Прибытие в Якутск.

Экскурсия по Синским Столбам, отъездЭкскурсия по Синским Столбам, отъездЭкскурсия по Синским Столбам, отъездЭкскурсия по Синским Столбам, отъездЭкскурсия по Синским Столбам, отъезд

Варианты проживания

Туристическая база «Уораннах»

1 ночь

Тур предусматривает проживание на туристической базе «Уораннах».

Туристическая база «Уораннах» создана в 2012 году. Находится на территории Горного улуса в национальном парке «Аан Айылгы Сиинэ» и расположена на реке Синяя, недалеко от памятника природы «Синские столбы».

На базе созданы все необходимые условия для полноценного отдыха туристов. Так, в туристической базе ранее были построены: 3 летних домиков для туристов, зимний дом для туристов, гараж на 2 автомашины, беседки для отдыха, дом для работников базы. В 2017 году дополнительно построен якутский балаган и урала. Также построена баня для туристов.

Туристическая база «Уораннах»Туристическая база «Уораннах»Туристическая база «Уораннах»Туристическая база «Уораннах»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Трансфер г. Якутск – р. Синяя, р. Синяя – г. Якутск
  • Страхование от несчастного случая в страховой компании АО "ДальЖАСО", г. Хабаровск
  • Горячее питание на турбазе
  • Стоимость посещения природных парков «Ленские Столбы», «Синяя»
  • Экскурсии
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
  • Размещение в гостиницах Якутска
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер от гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.

Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.

В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.

  • Пуховик. Главное требование при выборе – это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
  • теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
  • перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
  • балаклава из плотного материала;
  • теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки – войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
  • теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
  • термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
  • кружка, ложка, нож;
  • рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
  • для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега во внутрь;
  • для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

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