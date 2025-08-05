Река Синяя, являясь величайшим творением природы, по праву входит в список самых красивых мест нашей планеты. Начните Новый Год с необычного и тогда весь год будет полон приятными событиями!
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового года
10:00 Выезд из Якутска.
Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином "Акварели").
Трансфер до с. Бердигестях на автобусе.
Обед в кафе.
Трансфер до базы Уораннах, р. Синяя, на внедорожнике Трэкол.
Размещение на базе.
Подготовка к празднику.
Праздничный стол.
Выезд на Синские Столбы.
Фейерверк, фотографирование.
Экскурсия по Синским Столбам, отъезд
09:00 Завтрак в турбазе.
10:00 Выезд на Синские Столбы.
Экскурсия по Столбам р. Синяя, включая одно восхождение.
14.00 Возвращение в турбазу, обед.
15:00 Трансфер в Якутск.
20.00-21.00 Прибытие в Якутск.
Варианты проживания
Туристическая база «Уораннах»
Тур предусматривает проживание на туристической базе «Уораннах».
Туристическая база «Уораннах» создана в 2012 году. Находится на территории Горного улуса в национальном парке «Аан Айылгы Сиинэ» и расположена на реке Синяя, недалеко от памятника природы «Синские столбы».
На базе созданы все необходимые условия для полноценного отдыха туристов. Так, в туристической базе ранее были построены: 3 летних домиков для туристов, зимний дом для туристов, гараж на 2 автомашины, беседки для отдыха, дом для работников базы. В 2017 году дополнительно построен якутский балаган и урала. Также построена баня для туристов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Трансфер г. Якутск – р. Синяя, р. Синяя – г. Якутск
- Страхование от несчастного случая в страховой компании АО "ДальЖАСО", г. Хабаровск
- Горячее питание на турбазе
- Стоимость посещения природных парков «Ленские Столбы», «Синяя»
- Экскурсии
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
- Размещение в гостиницах Якутска
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер от гостиницы до аэропорта
- Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
- Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.
Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.
В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.
- Пуховик. Главное требование при выборе – это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
- теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
- перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
- балаклава из плотного материала;
- теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки – войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
- теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
- термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
- кружка, ложка, нож;
- рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
- для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега во внутрь;
- для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.