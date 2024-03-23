Синские Столбы.

Скальные образования, высота которых доходит до 120 метров над уровнем реки, сложены кембрийскими известняками.

Начало формирования горных пород, сложивших данный памятник природы, датируется 540-530 млн лет назад. В геологическом отношении скалы являют собой образец раннепалеозойских образований осадочных пород. В давние времена у подножья на их месте располагалось мелководное теплое море, которое омывало древний сибирский континентальный участок. Образование Синских столбов как формы рельефа, как и в целом Ленских, датируются около 400 тыс. лет назад, то есть сравнительно недавним геологическим временем.

Территория Сибирской платформы подвергалась постепенному поднятию, результатом чего стало возникновение разломов и образование глубоких речных долин. Это привело к активизации карстовых процессов, которые, наряду с продолжающимся эрозионным выветриванием, породили столь причудливые и разнообразные формы скал, сложенных карбонатными породами.

Всего на реке Синяя на протяжении 130 километров до устья расположены 37 групп скал. Длина одной группы составляет 100 м - 4 км.

Во время тура туристы смогут увидеть 10-11 групп скал, пройти пешком под скалами и подняться на группу скал «Скала Любви» («ТапталТааhа»).

Писаница Андреевская.

Писаница Андреевская (Опуохаллах-Хая по А. А. Саввину)находится на левом берегу р. Синей, в 133 км от ее устья и в 3,5 км ниже р. Матта.

На этом памятнике обнаружено девять плоскостей с 276 рисунками (антропоморфные и зооморфные фигуры, личины, птицы и пр.), выполненными разной по цвету охрой.

Скалы с рисунками разрушаются, но сохранность последних еще удовлетворительная. Под 9-й плоскостью вскрыт двухслойный жертвенник: 1 слой - кованый гвоздь, мелкокалиберные патроны; 2 слой - четыре кремниевые ножевидные пластины, концевой скребок, фрагмент керамики ымыяхтахского времени. Памятник датирован II-I тысячелетиями до н. э. - I тысячелетием н. э.