Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
Групповой тур в Якутске

Зимние Синские Столбы

5
3 отзыва
Река Синяя, являясь величайшим творением природы, по праву входит в список самых красивых мест нашей планеты.

Во время путешествия мы посетим Синские Столбы и узнаем много нового об этих скальных образованиях, осмотрим уникальный памятник наскального искусства — писаницу Андреевскую с 276 рисунками из охры, пройдём пешком под величественными скалами и поднимемся на одну из них.
Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
Ближайшие даты:
3
янв
22
фев
7
мар

Что вас ожидает:

Синские Столбы
Синские Столбы
Полюбуемся на удивительное явление природы в зимнем одеянии
Скала Любви
Скала Любви
Поднимемся на группу скал и увидим зимние пейзажи с высоты
Вечерняя фотосъёмка
Вечерняя фотосъёмка
Погрузимся в сказочную атмосферу вечерней Якутии и сделаем удивительные снимки

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту, трансфер до турбазы «Уораннах»

10:00 Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином "Лавка художника"), улица Октябрьская, 24 в.

Трансфер до турбазы на р. Синяя (270 км), из них 180 км на машине по асфальтовой автодороге.

В п. Бердигестях обед в кафе.

После обеда трансфер до турбазы «Уораннах» на реке Синяя на автотехнике с шинами низкого давления "Север тракт".

По приезде на базу размещение, ужин, ночевка.

Проживание на таежной турбазе в деревянных домах.

Встреча в аэропорту, трансфер до турбазы «Уораннах»Встреча в аэропорту, трансфер до турбазы «Уораннах»Встреча в аэропорту, трансфер до турбазы «Уораннах»Встреча в аэропорту, трансфер до турбазы «Уораннах»
2 день

Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»

08:00 Завтрак.

10:00 Выезд на Синские Столбы.

Посещение писаниц древних людей «Андреевская», обрядового места «Мус Ханда».

Экскурсия по Столбам р. Синяя, включая два восхождения на скалы.

Обед-перекус.

На реке Синяя расположены 37 групп скал. Длина гряд скал от сотен метров до нескольких километров. Высота скал до 180 м.

Вечерняя фотосъемка скал.

Ужин.

Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»
3 день

Трансфер в г. Якутск, отъезд

08:00 Завтрак.

10:00 Выезд в Якутск, 270 км.

13:00 Приезд в Бердигестях, обед в кафе поселка.

После обеда трансфер до Якутска на микроавтобусе.

Приезд в Якутск к 16:30.

Трансфер в г. Якутск, отъездТрансфер в г. Якутск, отъездТрансфер в г. Якутск, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристической базе «Уораннах».

Варианты проживания

Туристическая база «Уораннах»

2 ночи

Туристическая база «Уораннах» создана в 2012 году. Находится на территории Горного улуса в национальном парке «Аан Айылгы Сиинэ» и расположена на реке Синяя, недалеко от памятника природы «Синские столбы».

На базе созданы все необходимые условия для полноценного отдыха туристов.

Так, в туристической базе ранее были построены: 3 летних домиков для туристов, зимний дом для туристов, гараж на 2 автомашины, беседки для отдыха, дом для работников базы.

В 2017 году дополнительно построен якутский балаган и урала. Также построена баня для туристов.

Туристическая база «Уораннах»Туристическая база «Уораннах»Туристическая база «Уораннах»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все групповые трансферы
  • Питание на турбазе
  • Страхование от несчастного случая в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
  • Посещение природного парка «Синяя»
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Якутск и обратно
  • Размещение в гостиницах г. Якутска
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если турист прилетает не в день начала тура
  • Трансфер из гостиницы в аэропорт
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.

Так как Якутия — это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.

В зимние месяцы, выезжая в дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50… -60°C, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.

  • пуховик. Главное требование при выборе — это соответствие одежды температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
  • теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
  • перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
  • балаклава из плотного материала;
  • теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки — войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
  • теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
  • термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
  • кружка, ложка, нож;
  • запасные аккумуляторы, батарейки;
  • индивидуальная аптечка;
  • рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
  • для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега вовнутрь;
  • для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли в туре сотовая связь?

Сотовая связь на протяжении маршрута отсутствует.

Что мы увидим в туре?

Синские Столбы.

Скальные образования, высота которых доходит до 120 метров над уровнем реки, сложены кембрийскими известняками.

Начало формирования горных пород, сложивших данный памятник природы, датируется 540-530 млн лет назад. В геологическом отношении скалы являют собой образец раннепалеозойских образований осадочных пород. В давние времена у подножья на их месте располагалось мелководное теплое море, которое омывало древний сибирский континентальный участок. Образование Синских столбов как формы рельефа, как и в целом Ленских, датируются около 400 тыс. лет назад, то есть сравнительно недавним геологическим временем.

Территория Сибирской платформы подвергалась постепенному поднятию, результатом чего стало возникновение разломов и образование глубоких речных долин. Это привело к активизации карстовых процессов, которые, наряду с продолжающимся эрозионным выветриванием, породили столь причудливые и разнообразные формы скал, сложенных карбонатными породами.

Всего на реке Синяя на протяжении 130 километров до устья расположены 37 групп скал. Длина одной группы составляет 100 м - 4 км.

Во время тура туристы смогут увидеть 10-11 групп скал, пройти пешком под скалами и подняться на группу скал «Скала Любви» («ТапталТааhа»).

Писаница Андреевская.

Писаница Андреевская (Опуохаллах-Хая по А. А. Саввину)находится на левом берегу р. Синей, в 133 км от ее устья и в 3,5 км ниже р. Матта.

На этом памятнике обнаружено девять плоскостей с 276 рисунками (антропоморфные и зооморфные фигуры, личины, птицы и пр.), выполненными разной по цвету охрой.

Скалы с рисунками разрушаются, но сохранность последних еще удовлетворительная. Под 9-й плоскостью вскрыт двухслойный жертвенник: 1 слой - кованый гвоздь, мелкокалиберные патроны; 2 слой - четыре кремниевые ножевидные пластины, концевой скребок, фрагмент керамики ымыяхтахского времени. Памятник датирован II-I тысячелетиями до н. э. - I тысячелетием н. э.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
23 мар 2024
Немного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готова к походным условиям, спальные мешки для меня это вообще первый жизненный опыт😁. Отсутствие связи от слова СОВСЕМ) Было тоже так непривычно и в первый день чувствовалась какая то беспомощность, ведь мы так привыкли к гаджетам). В общем, от цивилизации в дикую природу- это оказывается колоссальный опыт и перезагрузка! Но бесконечное ночное небо в алмазах звёзд, бескрайние снежные просторы, голубое небо, яркое ласковое солнце, тишина и покой, а ещё дикие животные, БИЗОНЫ! Это вообще незабываемые впечатления) ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! СПАСИБО за великолепный отдых!
Немного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готова
Т
12 янв 2023
Удивительное приключение))
П
10 янв 2022
Большое спасибо за контроль и организацию тура. В целом тур прошел хорошо. Имели место накладки в виде поломки транспорта. Однако сложности были преодолены принимающей стороной. Гид Анатолий - настоящий профессионал, плюс тактичный и вежливый.

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