Зимние Синские Столбы
Во время путешествия мы посетим Синские Столбы и узнаем много нового об этих скальных образованиях, осмотрим уникальный памятник наскального искусства — писаницу Андреевскую с 276 рисунками из охры, пройдём пешком под величественными скалами и поднимемся на одну из них.
янв
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту, трансфер до турбазы «Уораннах»
10:00 Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином "Лавка художника"), улица Октябрьская, 24 в.
Трансфер до турбазы на р. Синяя (270 км), из них 180 км на машине по асфальтовой автодороге.
В п. Бердигестях обед в кафе.
После обеда трансфер до турбазы «Уораннах» на реке Синяя на автотехнике с шинами низкого давления "Север тракт".
По приезде на базу размещение, ужин, ночевка.
Проживание на таежной турбазе в деревянных домах.
Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»
08:00 Завтрак.
10:00 Выезд на Синские Столбы.
Посещение писаниц древних людей «Андреевская», обрядового места «Мус Ханда».
Экскурсия по Столбам р. Синяя, включая два восхождения на скалы.
Обед-перекус.
На реке Синяя расположены 37 групп скал. Длина гряд скал от сотен метров до нескольких километров. Высота скал до 180 м.
Вечерняя фотосъемка скал.
Ужин.
Трансфер в г. Якутск, отъезд
08:00 Завтрак.
10:00 Выезд в Якутск, 270 км.
13:00 Приезд в Бердигестях, обед в кафе поселка.
После обеда трансфер до Якутска на микроавтобусе.
Приезд в Якутск к 16:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристической базе «Уораннах».
Варианты проживания
Туристическая база «Уораннах»
Туристическая база «Уораннах» создана в 2012 году. Находится на территории Горного улуса в национальном парке «Аан Айылгы Сиинэ» и расположена на реке Синяя, недалеко от памятника природы «Синские столбы».
На базе созданы все необходимые условия для полноценного отдыха туристов.
Так, в туристической базе ранее были построены: 3 летних домиков для туристов, зимний дом для туристов, гараж на 2 автомашины, беседки для отдыха, дом для работников базы.
В 2017 году дополнительно построен якутский балаган и урала. Также построена баня для туристов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Все групповые трансферы
- Питание на турбазе
- Страхование от несчастного случая в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
- Посещение природного парка «Синяя»
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутск и обратно
- Размещение в гостиницах г. Якутска
- Встреча и трансфер до гостиницы, если турист прилетает не в день начала тура
- Трансфер из гостиницы в аэропорт
- Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.
Так как Якутия — это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.
В зимние месяцы, выезжая в дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50… -60°C, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.
- пуховик. Главное требование при выборе — это соответствие одежды температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
- теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
- перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
- балаклава из плотного материала;
- теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки — войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
- теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
- термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
- кружка, ложка, нож;
- запасные аккумуляторы, батарейки;
- индивидуальная аптечка;
- рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
- для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега вовнутрь;
- для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будет ли в туре сотовая связь?
Сотовая связь на протяжении маршрута отсутствует.
Что мы увидим в туре?
Синские Столбы.
Скальные образования, высота которых доходит до 120 метров над уровнем реки, сложены кембрийскими известняками.
Начало формирования горных пород, сложивших данный памятник природы, датируется 540-530 млн лет назад. В геологическом отношении скалы являют собой образец раннепалеозойских образований осадочных пород. В давние времена у подножья на их месте располагалось мелководное теплое море, которое омывало древний сибирский континентальный участок. Образование Синских столбов как формы рельефа, как и в целом Ленских, датируются около 400 тыс. лет назад, то есть сравнительно недавним геологическим временем.
Территория Сибирской платформы подвергалась постепенному поднятию, результатом чего стало возникновение разломов и образование глубоких речных долин. Это привело к активизации карстовых процессов, которые, наряду с продолжающимся эрозионным выветриванием, породили столь причудливые и разнообразные формы скал, сложенных карбонатными породами.
Всего на реке Синяя на протяжении 130 километров до устья расположены 37 групп скал. Длина одной группы составляет 100 м - 4 км.
Во время тура туристы смогут увидеть 10-11 групп скал, пройти пешком под скалами и подняться на группу скал «Скала Любви» («ТапталТааhа»).
Писаница Андреевская.
Писаница Андреевская (Опуохаллах-Хая по А. А. Саввину)находится на левом берегу р. Синей, в 133 км от ее устья и в 3,5 км ниже р. Матта.
На этом памятнике обнаружено девять плоскостей с 276 рисунками (антропоморфные и зооморфные фигуры, личины, птицы и пр.), выполненными разной по цвету охрой.
Скалы с рисунками разрушаются, но сохранность последних еще удовлетворительная. Под 9-й плоскостью вскрыт двухслойный жертвенник: 1 слой - кованый гвоздь, мелкокалиберные патроны; 2 слой - четыре кремниевые ножевидные пластины, концевой скребок, фрагмент керамики ымыяхтахского времени. Памятник датирован II-I тысячелетиями до н. э. - I тысячелетием н. э.