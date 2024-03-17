Вы посетите царство вечной мерзлоты внутри горы, на вездеходе доберетесь до удивительного природного памятника - Синских столбов, где проведете два дня в уютном таежном домике с печкой. Также познакомитесь с одной из самых известных достопримечательностей Якутии - рекой Леной. Ее красота и мощь поражают воображение.
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Якутск. Царство вечной мерзлоты
Прибытие в Якутск до 16.00.
Если прибытие раньше, по желанию можно посетить музей мамонта и Царство вечной мерзлоты.
Также в этот день будет возможность поднятья на смотровую площадку Чочур-муран и пообедать в колоритном месте.
16.00 Выезд в п. Бердигстях (2 часа в пути).
Ужин.
Ночевка в благоустроенном доме
Поездка на треколе по реке Синей
Завтракаем.
Садимся на трекол (болотоход – вездеход).
Заброска на базу на реке Синяя (4-5 часов).
Размещаемся в простом таежном доме с печкой.
Обед сухой паек.
Поездка на треколе до скалы Арка на реке Синяя.
Возвращение, ужин, отдых.
Прогулка по реке Синей
Завтрак.
Выход.
Прогулка по реке Синей.
Смотрим скалы Синские столбы и заснеженный лес, наледи. На некоторые скалы есть возможность подняться наверх.
Горячий обед.
Ужин. Отдых.
Выезд в Якутск
Завтрак.
Выезд в Якутск по той же схеме.
Трекол (4-5 часов).
Обед сухой паек.
Автобус или Уаз.
Размещение в городе в хостеле.
Ужин самостоятельно.
Пешая прогулка на Ленские столбы
Завтрак самостоятельно.
Ранний выезд до базы на реке Лена.
Пешая прогулка на Ленские столбы.
Обед (сухой паек) и на смотровую площадку.
Возвращение на базу.
Ужин.
Ночевка в купольных домиках с потрясающим видом.
Отъезд домой
Завтрак.
11.00 Выезд в Якутск. Время в дороге 3-4 часа.
Вылет домой после 17.00
Проживание
Размещение туристов в туре предусмотрено:
- в благоустроенном доме в Бердигстяхе;
- в таежном домике в лесу (спим в спальниках, туалет на улице, бани нет);
- в хостеле в Якутске (проживание по 2-3 человека, удобства в номере);
- в купольных домиках напротив Ленских столбов (по 6 человек, несколько комнат, туалет и душ в куполе).
Варианты проживания
Дом в Бердигстяхе
Благоустроенный дом в Бердигстяхе.
Купольный домик
По 6 человек, несколько комнат, туалет и душ в куполе.
Хостел г. Якутск
Проживание по 2-3 человека, удобства в номере.
Таежный домик в лесу
Спим в спальниках, туалет на улице, бани нет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в благоустроенном доме в Бердигстяхе
- Размещение в таежном домике в лесу
- Заброска и выброска на треколе
- Поездка по Синей на треколе
- Транспорт до Ленских столбов и до Бердигстяхи
- Питание в походе
- Входные билеты и сборы парков Ленские столбы и Синские столбы
- Работа гида
- Размещение в купольных домиках напротив Ленских столбов
- Ужин и завтрак на базе
- Размещение в Якутске в хостеле
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Якутска и обратно
- Питание и проживание в Якутске, если приезд/отъезд раньше/позже программы тура
- Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
- рюкзак для радиальных выходов – один можно использовать для всего;
- полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
- фонарь налобный; батарейки;
- очки солнцезащитные;
- спальник — температурный режим не сильно важен. +5, 0. В доме тепло, если топить печку;
- ложка, кружка, тарелка, ножик;
- спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, зажигалку;
- термос;
- термобелье (зимнее);
- брюки утепленные зимние;
- флиска; теплая жилетка;
- штормовой костюм – непродуваемая куртка + брюки. Наличие обязательно. На лыжах обычно жарко идти в пуховике. На стоянках будем надевать пуховики;
- пуховик толстый;
- носки (трекинговые зимние и шерстяные, высокие) — не менее 2 пары;
- ботинки зимние + подбахильники для тепла + бахилы с резиновыми калошами;
- сапоги эва с толстым вкладышем -60 и т. п. с достаточным свободным местом внутри под носок стельки и т. д. (если обувь хоть немного давит даже самая крутая – ноги будут мерзнуть);
- валенки с подошвой со свободным местом внутри;
- тапочки для домиков;
- шапочка теплая непродуваемая (если обычная шапка, то на куртке должен быть капюшон,
баф или шарф на шею, балаклава);
- на руки флисовые перчатки + пуховые варежки (либо флисовые перчатки, теплые варежки + непродуваемые большие варежки);
- грелки одноразовые для рук и ног;
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.