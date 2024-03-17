Экстремальные морозы, уникальная культура, величественная и могущественная природа, белоснежный снег, алмазы, конина и оленина - это то, за чем люди приезжают в Якутию.



Вы посетите царство вечной мерзлоты внутри горы, на вездеходе доберетесь до удивительного природного памятника - Синских столбов, где проведете два дня в уютном таежном домике с печкой. Также познакомитесь с одной из самых известных достопримечательностей Якутии - рекой Леной. Ее красота и мощь поражают воображение.