Главные экскурсионные места в Якутске

Найдено 7 туров в категории «Популярные места» в Якутске, цены от 10 500 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
12 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 40 000 за человека
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
18 июля в 10:00
от 91 000 за человека
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
5 июля в 10:00
от 19 900 за человека
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 10 500 за человека
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000 за человека
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
🚌 На автобусе
скидка
16%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
Начало: Г. Якутск
21 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 172000145 000 за человека
Зимние Ленские Столбы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
7%
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Зимние Ленские Столбы
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
2 янв в 10:00
23 фев в 10:00
1400013 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Зимние Ленские Столбы
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • С
    Сергей
    13 марта 2024
    Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
    Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного). Повезло с погодой! Все
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    мероприятия были интересно преподнесены и спланированы. Дорога до Оймякона и обратно не была в тягость). Везде нас встречали радушно и гостеприимно! Спасибо большое за отдых!!!

    Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
    Спасибо организатору за красивый тур
    Спасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый тур
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
    Надежно, качественно, безопасно!
    Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
    Обалденно, потрясающе и все остальные подобные эпитеты))) Красота, вкуснота, море впечатлений, замечательные теплые люди и -57°С))) Ни одного минуса -
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    одни сплошные плюсы. Единственное, что может кому-то показаться минусом, но для меня - экстремальный незабываемый опыт (а посему тоже плюс): традиционные туалеты на улице (не везде, только в некоторых местах). Непередаваемые ощущения))) Хотя бы раз стОит попробовать))) В общем, оценка тура: 10 из 5)))

  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
    Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай
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    (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно, блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора. В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.

  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
    Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
  • Г
    Галина
    11 августа 2023
    Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
    Могу выделить два минуса поездки. Первое это каюты. Всего два люкса. То что называется полулюксом, едва ли претендует на столь
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    высокий ранг. Очень хотелось бы, что бы в зимний период прошла реновация и количество люксов увеличили. Очень многие туристы готовы были доплатить за более комфортные условия проживания, а это соответственно увеличило бы прибыль компании, тем более что наполняемость тура всего 50%. Второй минус это транспорт в Тикси. Прекрасно понимаем ситуацию, но те кто сел в машины увидел намного больше, чем те кто попал в автобус. Здесь однозначно недоработка. В целом очень хорошо организованный и продуманный тур.

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Популярные места»

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  1. 3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
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  3. Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
  4. Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
  5. Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
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