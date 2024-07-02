Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск

Увлекательный круиз ко всемирному наследию ЮНЕСКО — Ленским столбам.

Вы посетите одно из удивительнейших мест на планете с идеальной экосистемой, а развлекательные программы на теплоходе будут интересны и взрослым, и детям!
5
3 отзыва
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление теплохода из Якутска

Отправление из речного порта г. Якутска:

  • 19:00 Михаил Светлов.
  • 20:00 Демьян Бедный.

Приветствие гостей, информация о каютах, жилетах, корабле.

До 21:15 ужин в ресторане по сменам.

21:30–22:30 Анимационная детская развлекательная вечерняя программа (аниматор с реквизитом) в музыкальном салоне.

22:30–23:00 Показ мультфильмов в кинозале.

23:00–01:00 Вечерняя развлекательная программа для взрослых от ведущей с участием приглашенных артистов в музыкальном салоне.

01:00–05:00 Дискотека в музыкальном салоне с ди-джеем.

Питание оплачивается дополнительно.

Отправление теплохода из ЯкутскаОтправление теплохода из ЯкутскаОтправление теплохода из ЯкутскаОтправление теплохода из Якутска
2 день

Ленские столбы

08:00–10:15 Завтрак по сменам.

09:00–10:00 Показ мультфильмов в кинозале.

10:15–10:45 Оздоровительная аэробика на свежем воздухе под руководством инструктора (солнечная палуба).

11:00 Прибытие на стоянку «Ленские столбы».

11:00–13:00 Обряд очищения «Алгыс», восхождение на вершину Ленских столбов.

13:00–15:15 Обед в ресторане по сменам.

15:15–17:15 Детская программа (конкурсы, творческие мастер-классы с участием аниматора).

17:15–19:00 Свободная программа на берегу.

19:00 Отход от стоянки «Ленские столбы».

19:00–21:15 Ужин в ресторане по сменам.

21:30–22:30 Анимационная детская развлекательная вечерняя программа (аниматор с реквизитом) в музыкальном салоне.

22:30–23:00 Показ мультфильмов в кинозале.

23:00–01:00 Вечерняя развлекательная программа для взрослых от ведущей с участием приглашенных артистов в музыкальном салоне.

01:00–05:00 Дискотека в музыкальном салоне с ди-джеем.

Питание оплачивается дополнительно.

Ленские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбы
3 день

Отдых на песчаном острове. Прибытие в Якутск

08:00–10:15 Завтрак по сменам.

09:00–10:00 Показ мультфильмов в кинозале.

10:00 Прибытие на песчаный остров.

10:15–10:45 Оздоровительная аэробика на свежем воздухе под руководством инструктора (солнечная палуба).

11:00–12:00 Спортивный турнир между экипажем теплохода и туристами на берегу.

12:00–13:00 Свободная программа на берегу.

13:00–15:15 Обед по сменам.

15:30–16:30 Детская программа (конкурсы, творческие мастер-классы с участием аниматора).

16:30–18:00 Свободное время на борту теплохода.

Прибытие в г. Якутск:

  • 17:00 Михаил Светлов;
  • 18:00 Демьян Бедный.

Питание оплачивается дополнительно.

Отдых на песчаном острове. Прибытие в ЯкутскОтдых на песчаном острове. Прибытие в ЯкутскОтдых на песчаном острове. Прибытие в Якутск

Проживание

Круиз выполняет теплоход «Демьян Бедный» и теплоход «Михаил Светлов».

Стоимость круиза с датами 14.06, 21.06, 16.08, 23.08, 30.08, руб:

Каюта4-местная3/2-местная1-местная с доп. местомполулюкслюкс
Размещение4 места3 места2 места2 места1 место
Стоимость каюты60 50048 69037 05034 05020 50047 30077 050
Стоимость места15 12516 23018 52517 025

Стоимость круиза с датами 28.06–09.08, 06.09, 20.09, 27.09, руб:

Каюта4-местная3/2-местная1-местная с доп. местомполулюкслюкс
Размещение4 места3 места2 места2 места1 место
Стоимость каюты67 10053 70041 90038 50023 00053 50091 650
Стоимость места16 77517 90020 95019 250

Стоимость круиза с датами 13.09, 30.09, руб:

Каюта4-местная3/2-местная1-местная с доп. местомполулюкслюкс
Размещение4 места3 места2 места2 места1 место
Стоимость каюты56 00045 00034 00030 80018 20042 60069 000
Стоимость места14 00015 00017 00015 400

Детям до 7 лет проезд бесплатный (без предоставления места).

Детям с 7 до 14 лет скидка 50%.

Варианты проживания

Круизный теплоход «Демьян Бедный»

2 ночи

Круизный теплоход «Демьян Бедный» — трехпалубный речной пассажирский теплоход, назван в честь русского поэта и общественного деятеля Демьяна Бедного.

Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1985 году, оснащен современной навигационной техникой, обладает хорошими маневренными качествами. Длина 90,36 м, ширина 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.

Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.

К услугам туристов четырех-, трех- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.

Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.

На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.

Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»

Круизный теплоход «Михаил Светлов»

2 ночи

Трёхпалубный речной пассажирский теплоход. Назван в честь русского поэта и общественного деятеля Михаила Светлова. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1986 году.

Длина (габаритная) 90,36 м, ширина (габаритная) 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.

Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.

К услугам туристов четырех-, трех-, двух- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.

Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой.

Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.

На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.

Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Посещение природного парка «Ленские столбы»
  • Развлекательная программа
  • Дискотека
  • Страхование
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Якутска и обратно
  • Трансфер в порт к месту начала круиза
  • Питание
Место начала и завершения?
Республика Саха (Якутия), Якутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Сколько стоит питание на теплоходе?
Вид питанияВзрослые и
дети с 12 лет		Дети 2–11 летДети до 2 лет
Завтрак1 100780бесплатно
Обед (Ужин)1 5501 100бесплатно
Комплекс (6 приемов пищи) при оплате в офисе продаж с учетом скидки7 0004 850бесплатно
Комплекс (6 приемов пищи) — стоимость на борту8 4005 960бесплатно
Есть ли скидки?

Детям до 7 лет проезд бесплатный (без предоставления места).

Детям с 7 до 14 лет скидка 50%.

Есть ли холодильники в номерах?

Холодильник есть только в номерах люкс и полулюкс.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 210 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
2 июл 2024
Очень классная!
Т
8 авг 2024
Организация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницы после прибытия в Якутск. Всем спасибо и всем советуем!
Организация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницыОрганизация тура безупречна, начиная с заказа и приобретения путёвки и заканчивая доставкой довольных туристов до гостиницы
В
7 авг 2024
Организатор круиза сообщество тур-операторов "Большая Страна" всю информацию по оформлению путевки предоставляло своевременно и в полном объёме - мой менеджер Алла Солодовник.

Тур входит в следующие категории Якутска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыКруизыВодные развлеченияЛенские столбыПопулярные местаМузыкальные теплоходы

Похожие туры из Якутска

Сплав и рыбалка на реке Амга
3 отзыва
11 дней
Сплав и рыбалка на реке Амга
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
3 июл в 10:00
64 000 за человека
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
На автобусе
3 отзыва
3 дня
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
14 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 40 000 за человека
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
3 отзыва
11 дней
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
14 авг в 10:00
17 июл в 10:00
от 91 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Якутске
Все туры из Якутска
ХорошоТам