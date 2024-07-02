Вы посетите одно из удивительнейших мест на планете с идеальной экосистемой, а развлекательные программы на теплоходе будут интересны и взрослым, и детям!
Программа тура по дням
Отправление теплохода из Якутска
Отправление из речного порта г. Якутска:
- 19:00 Михаил Светлов.
- 20:00 Демьян Бедный.
Приветствие гостей, информация о каютах, жилетах, корабле.
До 21:15 ужин в ресторане по сменам.
21:30–22:30 Анимационная детская развлекательная вечерняя программа (аниматор с реквизитом) в музыкальном салоне.
22:30–23:00 Показ мультфильмов в кинозале.
23:00–01:00 Вечерняя развлекательная программа для взрослых от ведущей с участием приглашенных артистов в музыкальном салоне.
01:00–05:00 Дискотека в музыкальном салоне с ди-джеем.
Питание оплачивается дополнительно.
Ленские столбы
08:00–10:15 Завтрак по сменам.
09:00–10:00 Показ мультфильмов в кинозале.
10:15–10:45 Оздоровительная аэробика на свежем воздухе под руководством инструктора (солнечная палуба).
11:00 Прибытие на стоянку «Ленские столбы».
11:00–13:00 Обряд очищения «Алгыс», восхождение на вершину Ленских столбов.
13:00–15:15 Обед в ресторане по сменам.
15:15–17:15 Детская программа (конкурсы, творческие мастер-классы с участием аниматора).
17:15–19:00 Свободная программа на берегу.
19:00 Отход от стоянки «Ленские столбы».
19:00–21:15 Ужин в ресторане по сменам.
21:30–22:30 Анимационная детская развлекательная вечерняя программа (аниматор с реквизитом) в музыкальном салоне.
22:30–23:00 Показ мультфильмов в кинозале.
23:00–01:00 Вечерняя развлекательная программа для взрослых от ведущей с участием приглашенных артистов в музыкальном салоне.
01:00–05:00 Дискотека в музыкальном салоне с ди-джеем.
Питание оплачивается дополнительно.
Отдых на песчаном острове. Прибытие в Якутск
08:00–10:15 Завтрак по сменам.
09:00–10:00 Показ мультфильмов в кинозале.
10:00 Прибытие на песчаный остров.
10:15–10:45 Оздоровительная аэробика на свежем воздухе под руководством инструктора (солнечная палуба).
11:00–12:00 Спортивный турнир между экипажем теплохода и туристами на берегу.
12:00–13:00 Свободная программа на берегу.
13:00–15:15 Обед по сменам.
15:30–16:30 Детская программа (конкурсы, творческие мастер-классы с участием аниматора).
16:30–18:00 Свободное время на борту теплохода.
Прибытие в г. Якутск:
- 17:00 Михаил Светлов;
- 18:00 Демьян Бедный.
Питание оплачивается дополнительно.
Проживание
Круиз выполняет теплоход «Демьян Бедный» и теплоход «Михаил Светлов».
Стоимость круиза с датами 14.06, 21.06, 16.08, 23.08, 30.08, руб:
|Каюта
|4-местная
|3/2-местная
|1-местная с доп. местом
|полулюкс
|люкс
|Размещение
|4 места
|3 места
|2 места
|2 места
|1 место
|Стоимость каюты
|60 500
|48 690
|37 050
|34 050
|20 500
|47 300
|77 050
|Стоимость места
|15 125
|16 230
|18 525
|17 025
Стоимость круиза с датами 28.06–09.08, 06.09, 20.09, 27.09, руб:
|Каюта
|4-местная
|3/2-местная
|1-местная с доп. местом
|полулюкс
|люкс
|Размещение
|4 места
|3 места
|2 места
|2 места
|1 место
|Стоимость каюты
|67 100
|53 700
|41 900
|38 500
|23 000
|53 500
|91 650
|Стоимость места
|16 775
|17 900
|20 950
|19 250
Стоимость круиза с датами 13.09, 30.09, руб:
|Каюта
|4-местная
|3/2-местная
|1-местная с доп. местом
|полулюкс
|люкс
|Размещение
|4 места
|3 места
|2 места
|2 места
|1 место
|Стоимость каюты
|56 000
|45 000
|34 000
|30 800
|18 200
|42 600
|69 000
|Стоимость места
|14 000
|15 000
|17 000
|15 400
Детям до 7 лет проезд бесплатный (без предоставления места).
Детям с 7 до 14 лет скидка 50%.
Варианты проживания
Круизный теплоход «Демьян Бедный»
Круизный теплоход «Демьян Бедный» — трехпалубный речной пассажирский теплоход, назван в честь русского поэта и общественного деятеля Демьяна Бедного.
Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1985 году, оснащен современной навигационной техникой, обладает хорошими маневренными качествами. Длина 90,36 м, ширина 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.
Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.
К услугам туристов четырех-, трех- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.
Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.
На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.
Круизный теплоход «Михаил Светлов»
Трёхпалубный речной пассажирский теплоход. Назван в честь русского поэта и общественного деятеля Михаила Светлова. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1986 году.
Длина (габаритная) 90,36 м, ширина (габаритная) 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.
Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.
К услугам туристов четырех-, трех-, двух- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.
Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой.
Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.
На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение природного парка «Ленские столбы»
- Развлекательная программа
- Дискотека
- Страхование
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Якутска и обратно
- Трансфер в порт к месту начала круиза
- Питание
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Сколько стоит питание на теплоходе?
|Вид питания
|Взрослые и
дети с 12 лет
|Дети 2–11 лет
|Дети до 2 лет
|Завтрак
|1 100
|780
|бесплатно
|Обед (Ужин)
|1 550
|1 100
|бесплатно
|Комплекс (6 приемов пищи) при оплате в офисе продаж с учетом скидки
|7 000
|4 850
|бесплатно
|Комплекс (6 приемов пищи) — стоимость на борту
|8 400
|5 960
|бесплатно
Есть ли скидки?
Детям до 7 лет проезд бесплатный (без предоставления места).
Детям с 7 до 14 лет скидка 50%.
Есть ли холодильники в номерах?
Холодильник есть только в номерах люкс и полулюкс.