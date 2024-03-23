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Авторский тур
11 дней
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
16 июля в 10:00
110 000₽ за человека
скидка
7%
Авторский тур
1 день
Зимние Ленские Столбы
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
2 янв в 10:00
23 фев в 10:00
1400013 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
70 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ННаталья27 февраля 2024Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ЕЕвгений26 февраля 2024Надежно, качественно, безопасно!
- NNikita13 августа 2023Поход в Затерянный Мир ИндигиркиПринимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
- ТТкаченко25 июня 2023Поход в Затерянный Мир ИндигиркиОчень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
- ТТэш12 января 2023Было здорово
- ТТэш12 января 2023Поход в Затерянный Мир ИндигиркиВсё понравилось
- ССоколов10 января 2023Сколько же радости принесло это небольшое, но столь насыщенное и интересное путешествие! Тем более, что выпало оно на канун Рождества.
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Пешеходные»
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