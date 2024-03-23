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За один день мы не только посетили Ленские столбы, но и побывали в гостях у смотрителя этого заповедника, который угощал нас бульоном и чаем. Погрелись у печки перед и после восхождения на Столбы, познакомились с его ласковой помощницей-собакой. Незабываемое впечатление оставила поездка по зимнику на микроавтобусе и, конечно, пересечение Лены на снегоходе. Большое спасибо, Большая страна!