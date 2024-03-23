Пешие туры-прогулки в Якутске с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Якутске, цены от 13 000 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
16 июля в 10:00
110 000 за человека
Зимние Ленские Столбы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
7%
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Зимние Ленские Столбы
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
2 янв в 10:00
23 фев в 10:00
1400013 000 за человека
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
70 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    «Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    «Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    «Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
    Надежно, качественно, безопасно!
    Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!
  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Поход в Затерянный Мир Индигирки
    Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
  • Т
    Ткаченко
    25 июня 2023
    Поход в Затерянный Мир Индигирки
    Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
    Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
  • Т
    Тэш
    12 января 2023
    Зимние Ленские Столбы
    Было здорово
  • Т
    Тэш
    12 января 2023
    Поход в Затерянный Мир Индигирки
    Всё понравилось
  • С
    Соколов
    10 января 2023
    Зимние Ленские Столбы
    Сколько же радости принесло это небольшое, но столь насыщенное и интересное путешествие! Тем более, что выпало оно на канун Рождества.
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    За один день мы не только посетили Ленские столбы, но и побывали в гостях у смотрителя этого заповедника, который угощал нас бульоном и чаем. Погрелись у печки перед и после восхождения на Столбы, познакомились с его ласковой помощницей-собакой. Незабываемое впечатление оставила поездка по зимнику на микроавтобусе и, конечно, пересечение Лены на снегоходе. Большое спасибо, Большая страна!

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. «Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
  2. Зимние Ленские Столбы
  3. Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Сколько стоит тур в Якутске в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 13 000 до 110 000 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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