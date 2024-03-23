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Авторский тур
8 дней
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
20 дней
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
18 авг в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
18 июля в 10:00
от 91 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
1 авг в 10:00
от 95 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
70 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ННаталья27 февраля 2024Сплав и рыбалка на реке АмгаВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ЕЕвгений26 февраля 2024Сплав и рыбалка на реке АмгаНадежно, качественно, безопасно!
- ООксана23 сентября 2023Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбамТатьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
- NNikita13 августа 2023Очень красивые виды на реке Синяя. Даже Ленские столбы впечатляют меньше) по питанию, маршруту и т. д. нареканий нет.
- NNikita13 августа 2023Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
- ССветлана31 марта 2023Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбамТатьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
- ААлександр28 февраля 2023Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбамЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года. Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я
- ННиколай5 сентября 2022Тур полностью соответствовал заявленному на сайте. Посетили все локации, насладились природой и погодой. Рыба стала ловится только в последний день.
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Сплавы и рафтинг»
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