Сплавы по рекам на рафтах в Якутске

Найдено 5 туров в категории «Сплавы и рафтинг» в Якутске, цены от 69 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Авторский тур
20 дней
3 отзыва
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
18 авг в 10:00
от 145 000 за человека
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
18 июля в 10:00
от 91 000 за человека
Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
1 авг в 10:00
от 95 000 за человека
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
70 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Золотые скалы реки Синяя. Сплав
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Сплав и рыбалка на реке Амга
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Сплав и рыбалка на реке Амга
    Надежно, качественно, безопасно!
    Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Золотые скалы реки Синяя. Сплав
    Очень красивые виды на реке Синяя. Даже Ленские столбы впечатляют меньше) по питанию, маршруту и т. д. нареканий нет.
  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
    Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
  • С
    Светлана
    31 марта 2023
    Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
    Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
  • А
    Александр
    28 февраля 2023
    Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
    Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года. Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я
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    увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул. По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела. Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам. Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину). Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус. Размещение с комфортом. И конечно же баня!) Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)

    Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года
  • Н
    Николай
    5 сентября 2022
    Золотые скалы реки Синяя. Сплав
    Тур полностью соответствовал заявленному на сайте. Посетили все локации, насладились природой и погодой. Рыба стала ловится только в последний день.
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    Так что претензии к рыбе! Да еше, кормежка была, как в санатории для дистрификов: три приёма пиши в день (не считая перекусов, с ежедневным горячим первым блюдом. С супом, Карл. И вот как тут можно было похудеть?

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Сплавы и рафтинг»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Золотые скалы реки Синяя. Сплав
  2. Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
  3. Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
  4. Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
  5. Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Сколько стоит тур в Якутске в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 5 авторских туров от 69 000 до 145 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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