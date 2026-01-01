Мои заказы

Интересные туры для школьного возраста в Якутске

Найдено 3 тура в категории «Для школьников» в Якутске, цены от 79 670 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
В Якутию на традиционный праздник Ысыах с посещением Ленских столбов и водными прогулками
На автобусе
8 дней
В Якутию на традиционный праздник Ысыах с посещением Ленских столбов и водными прогулками
Совершить обряды, увидеть спортивные состязания, потрогать вечную мерзлоту и погулять по столице
Начало: Якутск, аэропорт, до 9:00
22 июн в 09:00
135 000 ₽ за человека
От Якутска до Оймякона: знакомство с жизнью за Полярным кругом и увлекательные активности
На автобусе
8 дней
От Якутска до Оймякона: знакомство с жизнью за Полярным кругом и увлекательные активности
Прокатиться в оленьей упряжке, приготовить суп из потрохов и погрузиться в культуру народов Якутии
Начало: Фойе отеля в Якутске, 9:30
11 фев в 09:30
182 000 ₽ за человека
Знакомство с Якутией: круиз по Лене, Ленские столбы, шаманские обряды и «Царство вечной мерзлоты»
На машине
Музыкальные теплоходы
Круизы
5 дней
Знакомство с Якутией: круиз по Лене, Ленские столбы, шаманские обряды и «Царство вечной мерзлоты»
Спуститься в подземные лаборатории, увидеть мамонтов, подняться к скалам и отведать якутских блюд
Начало: Аэропорт Якутска, 9:45
21 июл в 09:45
4 авг в 09:45
79 670 ₽ за человека

