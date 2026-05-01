Встречаемся и отправляемся в комплекс «Царство вечной мерзлоты», расположенный в пещере горы Чочур-Муран. Температура внутри круглый год не поднимается выше −10 °C, для посещения дадим тёплую одежду. Вы осмотрите ледяные скульптуры и галереи, тронный зал Повелителя холода Чысхаана, экспозиции, посвящённые культуре и природе Севера. По предварительной заявке возможно посещение ледяного бара с напитками из ледяных стопок.

Затем поднимемся на смотровую площадку священной горы Чочур-Муран, с которой нам откроется панорамный вид на долину Туймаада и столицу Республики Саха (Якутия). Название горы переводится как «остроконечная сопка». По преданиям именно здесь Эллэй Боотур, родоначальник якутов Средней Лены, впервые провёл национальный праздник Ысыах.

В 12:30 будет организован обед в ресторане (оплачивается отдельно, по предварительной заявке). После побываем во Всемирном музее мамонта. В 16:00 состоится экскурсия в Сокровищницу Якутии, где собраны природные богатства региона. В экспозиции представлены редкие алмазы, самородки золота, ювелирные изделия якутских мастеров, уникальные минералы и изделия из мамонтовой кости.

Далее вас ждёт экскурсия по Старому городу Якутска. Мы увидим реконструкцию Якутского острога 1632 года, башню острога, купеческие дома 19 века, Верхний рынок, а также старинные храмы — Никольскую церковь и Спасский монастырь.