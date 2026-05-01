В Якутию на традиционный праздник Ысыах с посещением Ленских столбов и водными прогулками

Совершить обряды, увидеть спортивные состязания, потрогать вечную мерзлоту и погулять по столице
Это путешествие — редкий шанс оказаться внутри живой легенды Севера: увидеть вечную мерзлоту, алмазы и мамонтовую кость, подняться на древние каменные исполины Ленских и Синских столбов и почувствовать мощь природы.

окажетесь там, где ледяные пещеры не тают даже летом, священные горы хранят память первых предков, а реки уводят к песчаным дюнам и Поющим скалам.

Кульминацией станет Ысыах — традиционный якутский праздник, посвящённый лету, солнцу, жизни и силе, с ночными обрядами, тысячным хороводом осуохай и состязаниями национальных видов спорта.

Это не просто маршрут по Якутии — это глубокое погружение в культуру, природу и энергию одного из самых сильных и самобытных мест на планете, после которого возвращаешься другим.

Описание тура

Организационные детали

После бронирования и покупки тура необходимо связаться с туроператором, чтобы обсудить детали времени прилёта/прибытия и встречи, выбора и заселения в гостиницу и обеда (меню) в день обзорной экскурсии.
Рекомендации для участников: тщательно подойти к экипировке. Нужны удобная и разношенная треккинговая обувь, непромокаемая одежда, тёплые слои, маска для сна.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Якутску, музеи и Старый город

Встречаемся и отправляемся в комплекс «Царство вечной мерзлоты», расположенный в пещере горы Чочур-Муран. Температура внутри круглый год не поднимается выше −10 °C, для посещения дадим тёплую одежду. Вы осмотрите ледяные скульптуры и галереи, тронный зал Повелителя холода Чысхаана, экспозиции, посвящённые культуре и природе Севера. По предварительной заявке возможно посещение ледяного бара с напитками из ледяных стопок.

Затем поднимемся на смотровую площадку священной горы Чочур-Муран, с которой нам откроется панорамный вид на долину Туймаада и столицу Республики Саха (Якутия). Название горы переводится как «остроконечная сопка». По преданиям именно здесь Эллэй Боотур, родоначальник якутов Средней Лены, впервые провёл национальный праздник Ысыах.

В 12:30 будет организован обед в ресторане (оплачивается отдельно, по предварительной заявке). После побываем во Всемирном музее мамонта. В 16:00 состоится экскурсия в Сокровищницу Якутии, где собраны природные богатства региона. В экспозиции представлены редкие алмазы, самородки золота, ювелирные изделия якутских мастеров, уникальные минералы и изделия из мамонтовой кости.

Далее вас ждёт экскурсия по Старому городу Якутска. Мы увидим реконструкцию Якутского острога 1632 года, башню острога, купеческие дома 19 века, Верхний рынок, а также старинные храмы — Никольскую церковь и Спасский монастырь.

2 день

Паромная переправа, ледник Булуус, водопады, священная скала и песчаные дюны Тукуланы

Утром совершим паромную переправу через реку Лена в сторону посёлка Мохсоголлох Хангаласского улуса (протяжённость — 4 км), после продолжим маршрут к леднику Булуус, где вас ждут экскурсия и свободное время. Булуус представляет собой уникальные наледи подземных вод, которые не тают даже в самые жаркие летние дни. Толщина льда в отдельные годы достигает 3 метров.

Затем переедем к каскадным водопадам Курулуур на реке Мэндэ. После обеда побываем у священной скалы Турук Хайа, а после доедем до села Булгунняхтах, откуда прокатимся на лодке к песчаным дюнам Тукуланы. Побродим по песку и устроим фотосессию.

Вечером приедем на турбазу «Бизонарий», разместимся, поужинаем и отдохнём. Желающие смогут самостоятельно прогуляться и порыбачить.

3 день

Лесные бизоны и Ленские столбы

После завтрака вас ждёт экскурсия с гидом по бизонарию. Затем совершим водную прогулку по реке Лена в сторону Ленских столбов, посетив по пути Арку желаний.

Пообедав в ресторане, переедем к Ленским столбам и поднимемся на смотровую площадку. В 18:30 состоится переход на судне к базе отдыха в селе Синск. По прибытии разместимся в номерах, поужинаем и отдохнём.

4 день

Водная экскурсия к Синским столбам, Поющие скалы, возвращение в Якутск

Позавтракав, отправимся на экскурсию на водомёте по реке Синяя в сторону Поющих скал. В ходе маршрута будут организованы подъёмы на смотровые площадки, фотосессии и рыбалка.

В 13:00 — обед, после — свободное время.

Около 17:30 прибудем в село Синск, откуда поедем обратно в Якутск. В 21:30 — прибытие и размещение в гостинице.

5 день

Свободный день в Якутске

Этот день мы оставили для вашего отдыха и самостоятельного знакомства с городом. Вы можете заглянуть на рынок Сайсары, прогуляться по набережной, посетить сувенирные лавки, парки, рестораны национальной кухни, а также торговый центр «Кружало».

6 день

Первый день национального праздника Ысыах

Сегодня ранний подъём, в 6:30 — завтрак. В 8:00 пройдёт обряд очищения и благословения гостей. Далее начнут работу тематические площадки, концерты и культурные программы. С 10:00 будут проходить конкурсы, фестиваль якутской кухни и кумыса, соревнования и мастер-классы.

После обеда — продолжение программ и мероприятий на площадках. В 19:00 — ужин, а в 21:00 начнётся концерт артистов якутской эстрады. Ночь проведём в палаточном городке.

7 день

Продолжение праздничных гуляний, встреча Солнца и спортивные состязания

С 2:00 до 3:00 состоится церемония встречи Солнца — один из ключевых обрядов праздника Ысыах. После восхода пройдёт танец Осуохай — традиционный якутский хоровод.

В 7:00 будет организован завтрак, а с 10:00 будут проходить мероприятия на площадках, в том числе финальные состязания национальных видов спорта — Игры Дыгына.

После обеда желающие смогут вернуться в Якутск. Оставшихся в 16:00 ждёт полдник, а через час — церемонии награждения победителей и закрытия Ысыаха Туймаады. С 18:00 до 19:00 пройдут республиканские конные скачки. По завершении мероприятий — возвращение в город Якутск.

8 день

Завершение тура, отъезд

В назначенное время будет организован трансфер из гостиницы в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник145 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе, питьевая вода в пути
  • Трансфер в аэропорт
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Все входные билеты
  • Участие в празднике Ысыах
Что не входит в цену
  • Авиабилеты - от 25 000 ₽ в одну сторону
  • Питание в 1-й, 5-й и 8-й дни: завтрак, обед - 3500 ₽, ужин средний чек 2000-3500 ₽, всего 8000-14 000 ₽ за тур
  • Проживание в гостинице в Якутске (3* - от 6700 ₽/ночь при 1-местном размещении, квартиры - от 2500 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Якутск, аэропорт, до 9:00
Завершение: Якутск, аэропорт, 10:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Николай
Николай — Организатор в Якутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я родился и вырос в Якутии, долгое время жил во Владивостоке и Хабаровске. Являюсь аттестованным гидом-экскурсоводом. В своей работе пользуюсь опытом других регионов, чтобы наши туры и экскурсии были комфортнее и насыщеннее. С нами вам не придётся ни о чём беспокоиться — мы учитываем каждую деталь и заботимся о вашем комфорте!

