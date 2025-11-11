Данная экскурсия познакомит Вас со столицей Крымского Ханства — Бахчисараем.
Вы увидите немало знаковых мест, в частности единственный уцелевший памятник крымско-татарской дворцовой архитектуры — Ханский дворец.
Описание экскурсииТакже мы прогуляемся по резиденции первых крымских ханов Девлет Сарай в Салачике, вы увидите колоритный Храм из бисера, познакомитесь с монастырем Св. Анастасии Узорешительницы, поднимитесь на вершину средневекового пещерного монастыря Качи-Кальон, откуда открывается невероятный вид на долину реки Кача.
По договоренности. В понедельник и вторник в музеях выходной.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ханский дворец (доплата)
- Мавзолей «Эски-Дюрбе»
- Девлет Сарай в Салачике (доплата)
- Монастырь св. Анастасии Узорешительницы
- Бисерный Храм
- Смотровая Качи-Кальон
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты: историко-археологический комплекс Салачик «Девлет-Сарай» (100 руб. /чел.), Ханский дворец (200 руб.)
- Обед в кафе «Ашлама Сарай» с природным водопадом и вкуснейшим десертом кюнефе.
Место начала и завершения?
Ваш отель/апартаменты в Ялте
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности. В понедельник и вторник в музеях выходной.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
