Бахчисарай - столица Крымского ханства

Данная экскурсия познакомит Вас со столицей Крымского Ханства — Бахчисараем.

Вы увидите немало знаковых мест, в частности единственный уцелевший памятник крымско-татарской дворцовой архитектуры — Ханский дворец.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30

Описание экскурсии

Также мы прогуляемся по резиденции первых крымских ханов Девлет Сарай в Салачике, вы увидите колоритный Храм из бисера, познакомитесь с монастырем Св. Анастасии Узорешительницы, поднимитесь на вершину средневекового пещерного монастыря Качи-Кальон, откуда открывается невероятный вид на долину реки Кача.

По договоренности. В понедельник и вторник в музеях выходной.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ханский дворец (доплата)
  • Мавзолей «Эски-Дюрбе»
  • Девлет Сарай в Салачике (доплата)
  • Монастырь св. Анастасии Узорешительницы
  • Бисерный Храм
  • Смотровая Качи-Кальон
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Входные билеты: историко-археологический комплекс Салачик «Девлет-Сарай» (100 руб. /чел.), Ханский дворец (200 руб.)
  • Обед в кафе «Ашлама Сарай» с природным водопадом и вкуснейшим десертом кюнефе.
Место начала и завершения?
Ваш отель/апартаменты в Ялте
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности. В понедельник и вторник в музеях выходной.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

