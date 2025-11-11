Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Данная экскурсия познакомит Вас со столицей Крымского Ханства — Бахчисараем.



Вы увидите немало знаковых мест, в частности единственный уцелевший памятник крымско-татарской дворцовой архитектуры — Ханский дворец.

Елена Ваш гид в Ялте Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-5 человек Когда По договоренности. В понедельник и вторник в музеях выходной. 23 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:30, 10:00, 10:30

Описание экскурсии Также мы прогуляемся по резиденции первых крымских ханов Девлет Сарай в Салачике, вы увидите колоритный Храм из бисера, познакомитесь с монастырем Св. Анастасии Узорешительницы, поднимитесь на вершину средневекового пещерного монастыря Качи-Кальон, откуда открывается невероятный вид на долину реки Кача.

По договоренности. В понедельник и вторник в музеях выходной. Выбрать дату