Ай-Петри — одна из красивейших крымских гор и является символом южного берега.



Высота горы составляет 1234 метров, во время этой экскурсии перед вашими глазами откроется великолепный вид на просторы Ялтинского побережья.



Наш путь пройдёт через крымский зелёный лес, природные родники и чудные, красивые пейзажи.



Мы сделаем ваш отдых в Крыму эксклюзивным.