Красоты плато Ай-Петри

Ай-Петри - одна из красивейших крымских гор и является символом южного берега

Ай-Петри — одна из красивейших крымских гор и является символом южного берега.

Высота горы составляет 1234 метров, во время этой экскурсии перед вашими глазами откроется великолепный вид на просторы Ялтинского побережья.

Наш путь пройдёт через крымский зелёный лес, природные родники и чудные, красивые пейзажи.

Мы сделаем ваш отдых в Крыму эксклюзивным.
Красоты плато Ай-Петри
Красоты плато Ай-Петри
Красоты плато Ай-Петри
Красоты плато Ай-Петри
Красоты плато Ай-Петри
Красоты плато Ай-Петри

Что вы увидите 🤩

  • Ай-Петри
  • Водопад Учан-Су
  • Черепашье озеро
  • Серебряная беседка

Что вас ожидает:

  • Учан-Су — крупнейший и могучий водопад Крымского полуострова высотой 98 метров, окружённый реликтовыми соснами. Черепашье озеро, которое расположено на высоте 578 метров и относится к Ялтинскому заповеднику.
  • Серебряная беседка на горе Пендикюль — является наивысшей точкой Ялты 865 метров над уровнем моря. Одно из самых романтических мест маршрута. Пещера Трёхглазка — ледяная пещера внутри плато Ай-Петри, площадь 760 м2. Трезубец Ай-Петри — самая высокая точка Южного Берега.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Индивидуальный тур Ай-Петри
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя гида
  • Страховка
  • Лесной сбор.
Что не входит
  • Услуги проката квадроциклов и конные прогулки (по желанию)
  • Личные расходы (напитки, перекус и пр. )
Место начала и завершения
ул. Маршака, 4, Ялта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 15:00

Jeep T.
Jeep T.
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