Учан-Су — крупнейший и могучий водопад Крымского полуострова высотой 98 метров, окружённый реликтовыми соснами. Черепашье озеро, которое расположено на высоте 578 метров и относится к Ялтинскому заповеднику.
Серебряная беседка на горе Пендикюль — является наивысшей точкой Ялты 865 метров над уровнем моря. Одно из самых романтических мест маршрута. Пещера Трёхглазка — ледяная пещера внутри плато Ай-Петри, площадь 760 м2. Трезубец Ай-Петри — самая высокая точка Южного Берега.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Индивидуальный тур Ай-Петри
12 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги водителя гида
Страховка
Лесной сбор.
Что не входит
Услуги проката квадроциклов и конные прогулки (по желанию)
Личные расходы (напитки, перекус и пр. )
Место начала и завершения
ул. Маршака, 4, Ялта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.