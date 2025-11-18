Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Атмосферная экскурсия по местам жизни и творчества писателей, поэтов и художников, а также индивидуальное посещение литературно-художественных музеев в Ялте и Гурзуфе в сопровождении экскурсоводов – научных сотрудников.

Иван Ваш гид в Ялте Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-4 человека 25 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Крым всегда привлекал к себе самых известных деятелей культуры России — писателей, поэтов, художников. Предлагаю вам посетить места Южного Крыма, связанные с именем А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, И. А. Бунина, А. И. Куприна, К. А. Коровина, Ю. С. Семенова, А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина. В музеях по маршруту нас ждут индивидуальные экскурсии, мы посетим закрытые для обычных посетителей уголки домов, где жили и творили известные творческие личности. Подробнее о маршруте От отеля, в котором вы разместились, отправимся с путевой экскурсией в Гурзуф. Я познакомлю Вас с историей Гурзуфа, после чего мы посетим с индивидуальной экскурсией музей А. С. Пушкина. После прогуляемся по набережной и зайдем в дом-музей художника К. А. Коровина. По предварительной договоренности и за дополнительную плату можно будет встретиться и попить чай с меценатами и организаторами музея - актером и режиссером Сергеем Жигуновым и искусствоведом и журналистом Викторией Жигуновой. После направимся к гурзуфской даче А. П, Чехова, где нам также проведут индивидуальную экскурсию от научного сотрудника музея. Здесь можно будет выпить бокальчик шампанского с видом на Гурзуф. Затем переедем в Ялту, где нас будут ждать сотрудники дома-музея А. П. Чехова в его знаменитой Белой даче. Вы пройдете по дорожкам сада, лично обустроенного великим писателем, и посетите комнаты его ялтинского дома.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату