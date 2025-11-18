Атмосферная экскурсия по местам жизни и творчества писателей, поэтов и художников, а также индивидуальное посещение литературно-художественных музеев в Ялте и Гурзуфе в сопровождении экскурсоводов – научных сотрудников.
Описание экскурсииКрым всегда привлекал к себе самых известных деятелей культуры России — писателей, поэтов, художников. Предлагаю вам посетить места Южного Крыма, связанные с именем А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, И. А. Бунина, А. И. Куприна, К. А. Коровина, Ю. С. Семенова, А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина. В музеях по маршруту нас ждут индивидуальные экскурсии, мы посетим закрытые для обычных посетителей уголки домов, где жили и творили известные творческие личности. Подробнее о маршруте От отеля, в котором вы разместились, отправимся с путевой экскурсией в Гурзуф. Я познакомлю Вас с историей Гурзуфа, после чего мы посетим с индивидуальной экскурсией музей А. С. Пушкина. После прогуляемся по набережной и зайдем в дом-музей художника К. А. Коровина. По предварительной договоренности и за дополнительную плату можно будет встретиться и попить чай с меценатами и организаторами музея - актером и режиссером Сергеем Жигуновым и искусствоведом и журналистом Викторией Жигуновой. После направимся к гурзуфской даче А. П, Чехова, где нам также проведут индивидуальную экскурсию от научного сотрудника музея. Здесь можно будет выпить бокальчик шампанского с видом на Гурзуф. Затем переедем в Ялту, где нас будут ждать сотрудники дома-музея А. П. Чехова в его знаменитой Белой даче. Вы пройдете по дорожкам сада, лично обустроенного великим писателем, и посетите комнаты его ялтинского дома.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом-музей А.П. Чехова
- Музей А.С. Пушкина
- Дача А.П. Чехова
- Дом-музей К.А. Коровина
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт (автомобиль Land Rover Discovery, 4 места и кондиционер) туда и обратно
- Индивидуальные экскурсии в музеях
- Сувениры
- Фото на Ваш телефон.
Что не входит в цену
- Индивидуальная экскурсия в музеях Чехова и Пушкина (6000 руб. за каждый музей)
- Чаепитие с С. и В. Жигуновыми в Гурзуфе
- Шампанское, кофе (обсуждается заранее).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
