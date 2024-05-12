1 чел.
По популярности
Мини-группа
11 часов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875₽ за человека
Групповая
4 часа
«Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Ялте! Вас ждёт знакомство с историей и культурой города, посещение музея Чехова и прогулка по живописным местам
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: воскресенье в 12.00
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Легендарный Севастополь
Начало: По договоренности
Расписание: Любой свободный день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
7 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма на внедорожнике: Незабываемое приключение из Ялты
Девять часов впечатлений вдали от толп, в самом сердце дикой природы Крыма. Ваш шанс увидеть то, что скрыто от большинства
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дух старой Ялты: обзорная прогулка по историческим местам
Почувствуйте исконный дух Ялты, услышите стук её сердца во время индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам
Начало: Остановка Санаторий Министерства Обороны
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
Знакомство с Ялтой за 2,5 часа. Увлекательная прогулка по историческим местам, подходящая для семей с детьми. Маршрут включает магазины и кафе
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, 5
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душа Ялты: атмосферный маршрут
Окунитесь в историю Ялты, прогуливаясь по её старинным улицам и любуясь архитектурными шедеврами Южного берега Крыма
Начало: Ялта, ул. Загородная, 1А
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: по субботам и средам в 8:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
1 900₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри в Ялте
Встречайте первые или последние лучи солнца на вершине Ай-Петри в компании опытного гида-фотографа
Начало: Ваше место пребывания в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 02:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
На авто по живописным местам Южного берега Крыма: от дворцов до скал
Погрузитесь в атмосферу красоты и истории Южного берега Крыма, посетив его самые знаковые места на комфортабельном авто
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: вт, ср, пт, сб, вс
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами: Цветущий Крым с февраля по июль
Погрузитесь в мир крымского цветения: от подснежников до лавандовых полей. Индивидуальная экскурсия, созданная для настоящих ценителей красоты
Начало: Ваша гостиница/гостевом дом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма: Путешествие сердцем Ялты
Проведите незабываемые часы, исследуя сокровища Ялты: от ущелья Уч-Кош до панорам Южного Берега Крыма
Начало: Автовокзал Ялта
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Групповая фото-экскурсия «В самое сердце Крыма»: пляжи, гроты и бухты
Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов
Начало: Г. Ялта, ул Садовая
Расписание: четверг, воскресенье в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 900₽ за человека
Групповая
9 часов
Путешествие по Лавандовым полям Ялты: Вдохновение и Отдых
Погрузитесь в красоту Крыма с экскурсией на Лавандовые поля. Вас ждут уникальные виды, фотосессии и посещение производства крымской косметики
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» ориентир д. 12
Расписание: Вт, Чт, Сб в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 мая 2024Прекрасная прогулка по городу, в котором мы первый раз. Познакомились с улицами города, его сохранившимися достопримечательностями. Послушали истории про известных жителей и потихоньку вышли на красавицу набережную. Спасибо, все было с добротой и любовью к гостям и своему городу🤝💛👏
- ЛЛюдмила25 апреля 2024Интересная и познавательная экскурсия) Проходит вдоль берега города - прогулка по историческим местам центральной набережной. Приятная девушка Илона слегка погрузила
- ААлександр17 апреля 2024Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию. Мы много раз были в Крыму и обьездили и сами и с экскурсиями практически
- ММарина24 марта 2024Очень познавательная обзорная экскурсия по Ялте. Наш гид Илона очень интересно рассказала о своем городе, который она действительно знает и любит. Большое спасибо за такое прекрасное погружение в историю, прогулку по старой Ялте и удивительные рассказы.
- ДДарья24 февраля 2024Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. Мы открыли для себя новый Крым. Жаль что отпуск закончился, но в следующий раз непременно уже знаем к кому обратиться за новыми впечатлениями и красивыми фото. Спасибо огромное.
- IIgor6 ноября 2023Вчера были на замечательной пешеходной экскурсии по Ялте. Посетили ялтинский Поликуровский мемориал, старые улочки Ялты, услышали много интересных историй. Спасибо большое Илоне - видно, что она искренне любит Ялту и старается передать частичку своей любви экскурсантам. Рекомендуем это прекрасную прогулку-экскурсию.
- ККустова4 октября 2023Прекрасная экскурсия получилась! Мы остались довольны на 10 из 10. Ни разу не пожалели, что из всех экскурсоводов выбрали Алексея. Учел
- ААндрей27 сентября 2023Ошибка, я был на Чатыр-Даг, всё очень понравилось, отдельное спасибо гидам за отличное настроение, а так же Олегу за превосходное приготовленный обед.
- ВВадим24 августа 2023Хорошая экскурсия, особенно Лёша был на высоте, он на своём месте. Вежливый, тактично ко всем подходил.
- ААнгелина23 апреля 2023Демерджи: в Долину ПривиденийВыбрались в поход 22 апреля. Погода в это время изменчива, но нас это не остановило. Несмотря на сильный ветер, моросящий
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