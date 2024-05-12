Необычные экскурсии по Ялте

Найдено 15 экскурсий в категории «Необычные» в Ялте, цены от 1 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
🚶 Пешая
Мини-группа
11 часов
80 отзывов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875 за человека
«Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3 отзыва
«Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Ялте! Вас ждёт знакомство с историей и культурой города, посещение музея Чехова и прогулка по живописным местам
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: воскресенье в 12.00
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 250 за человека
Легендарный Севастополь
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Легендарный Севастополь
Начало: По договоренности
Расписание: Любой свободный день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
7 800 за всё до 5 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
По диким местам Крыма на внедорожнике: Незабываемое приключение из Ялты
Девять часов впечатлений вдали от толп, в самом сердце дикой природы Крыма. Ваш шанс увидеть то, что скрыто от большинства
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18 000 за всё до 4 чел.
Дух старой Ялты: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Дух старой Ялты: обзорная прогулка по историческим местам
Почувствуйте исконный дух Ялты, услышите стук её сердца во время индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам
Начало: Остановка Санаторий Министерства Обороны
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
Знакомство с Ялтой за 2,5 часа. Увлекательная прогулка по историческим местам, подходящая для семей с детьми. Маршрут включает магазины и кафе
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, 5
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Душа Ялты: атмосферный маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Душа Ялты: атмосферный маршрут
Окунитесь в историю Ялты, прогуливаясь по её старинным улицам и любуясь архитектурными шедеврами Южного берега Крыма
Начало: Ялта, ул. Загородная, 1А
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
По местам Царской охоты
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: по субботам и средам в 8:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
1 900 за человека
Рассвет или закат с фотосессией на Ай-Петри
Фотопрогулка
5 часов
2 отзыва
Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри в Ялте
Встречайте первые или последние лучи солнца на вершине Ай-Петри в компании опытного гида-фотографа
Начало: Ваше место пребывания в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 02:00
8 500 за всё до 4 чел.
На авто по самым красивым местам Южного берега
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
На авто по живописным местам Южного берега Крыма: от дворцов до скал
Погрузитесь в атмосферу красоты и истории Южного берега Крыма, посетив его самые знаковые места на комфортабельном авто
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: вт, ср, пт, сб, вс
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 6 чел.
Охота за цветами
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами: Цветущий Крым с февраля по июль
Погрузитесь в мир крымского цветения: от подснежников до лавандовых полей. Индивидуальная экскурсия, созданная для настоящих ценителей красоты
Начало: Ваша гостиница/гостевом дом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма: Путешествие сердцем Ялты
Проведите незабываемые часы, исследуя сокровища Ялты: от ущелья Уч-Кош до панорам Южного Берега Крыма
Начало: Автовокзал Ялта
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 2 чел.
Фото-тур «В самое сердце Крыма»
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
9 часов
Групповая фото-экскурсия «В самое сердце Крыма»: пляжи, гроты и бухты
Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов
Начало: Г. Ялта, ул Садовая
Расписание: четверг, воскресенье в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 900 за человека
Лавандовые поля
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Путешествие по Лавандовым полям Ялты: Вдохновение и Отдых
Погрузитесь в красоту Крыма с экскурсией на Лавандовые поля. Вас ждут уникальные виды, фотосессии и посещение производства крымской косметики
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» ориентир д. 12
Расписание: Вт, Чт, Сб в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Душа Ялты: атмосферный маршрут
    Прекрасная прогулка по городу, в котором мы первый раз. Познакомились с улицами города, его сохранившимися достопримечательностями. Послушали истории про известных жителей и потихоньку вышли на красавицу набережную. Спасибо, все было с добротой и любовью к гостям и своему городу🤝💛👏
  • Л
    Людмила
    25 апреля 2024
    Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
    Интересная и познавательная экскурсия) Проходит вдоль берега города - прогулка по историческим местам центральной набережной. Приятная девушка Илона слегка погрузила
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    нас в историю Ялты, ее природы и архитектуры, рассказала о знаменитых людях прибывавших здесь в свое время. Для меня Ялта оставила след очень романтического, красивого города во многом благодаря Илоне! Экскурсию рекомендую!!!

  • А
    Александр
    17 апреля 2024
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию. Мы много раз были в Крыму и обьездили и сами и с экскурсиями практически
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    все туристические места. Но тут удалось побывать там, где никогда не были и увидеть природу и красоты Крыма по новому. Просто великолепно.

  • М
    Марина
    24 марта 2024
    Дух старой Ялты: обзорная прогулка
    Очень познавательная обзорная экскурсия по Ялте. Наш гид Илона очень интересно рассказала о своем городе, который она действительно знает и любит. Большое спасибо за такое прекрасное погружение в историю, прогулку по старой Ялте и удивительные рассказы.
  • Д
    Дарья
    24 февраля 2024
    Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри
    Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. Мы открыли для себя новый Крым. Жаль что отпуск закончился, но в следующий раз непременно уже знаем к кому обратиться за новыми впечатлениями и красивыми фото. Спасибо огромное.
  • I
    Igor
    6 ноября 2023
    Дух старой Ялты: обзорная прогулка
    Вчера были на замечательной пешеходной экскурсии по Ялте. Посетили ялтинский Поликуровский мемориал, старые улочки Ялты, услышали много интересных историй. Спасибо большое Илоне - видно, что она искренне любит Ялту и старается передать частичку своей любви экскурсантам. Рекомендуем это прекрасную прогулку-экскурсию.
  • К
    Кустова
    4 октября 2023
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Прекрасная экскурсия получилась! Мы остались довольны на 10 из 10. Ни разу не пожалели, что из всех экскурсоводов выбрали Алексея. Учел
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    все наши предпочтения, показал много крутых мест, от которых сердце замирало «КАК КРАСИВО!!!». Плодотворно получилось и при этом успели всем насладиться. Покушать крымских чебуреков и шашлыка - тоже в копилку. Очень хотелось сувенирами привезти лаванды и чая, с этим тоже Алексей помог. Интересные истории, очень нестандартно. От всей души рекомендуем!

  • А
    Андрей
    27 сентября 2023
    Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
    Ошибка, я был на Чатыр-Даг, всё очень понравилось, отдельное спасибо гидам за отличное настроение, а так же Олегу за превосходное приготовленный обед.
  • В
    Вадим
    24 августа 2023
    Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
    Хорошая экскурсия, особенно Лёша был на высоте, он на своём месте. Вежливый, тактично ко всем подходил.
  • А
    Ангелина
    23 апреля 2023
    Демерджи: в Долину Привидений
    Выбрались в поход 22 апреля. Погода в это время изменчива, но нас это не остановило. Несмотря на сильный ветер, моросящий
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    дождь и туман, нам удалось полюбоваться видами на Аленгу, Долиной привидений и вообще всем!) Михаил на протяжении всего похода наблюдал за погодой и менял темп в зависимости от неё. Заботился о нашем состоянии здоровья (отдыхали, когда это было нужно, никуда не спешили). Всё было прекрасно!) Однако, обувь лучше взять непромокаемую, если планируете выйти в горы в дождь))

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Необычные»

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  1. Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
  2. «Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
  3. Легендарный Севастополь
  4. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
  5. Дух старой Ялты: обзорная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
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