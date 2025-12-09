Описание Ответы на вопросы

Описание экскурсии Наш путь начнется с панорамных видов с беседки у Храма Святого Архистратига Михаила в Ореанде. Затем насладимся видами одной из живописнейших дорог на ЮБК “Ялта-Севастополь”. Посетим старую севастопольскую дорогу, проходящую под скалами Крымских гор. Сделав остановки на смотровых площадках, по горной дороге поднимемся к Форосской церкви, построенной на скальном утесе. По пути в Балаклаву мы сделаем остановку на перевале Ласпи, откуда будут открываться панорамные виды на бухту Ласпи, г. Ильяс-Кая, Храм Солнца и Крыло Дракона. В Балаклаве мы посетим крепость Чембало и прогуляемся в окрестностях Балаклавской бухты. В местных кафе вы сможете пообедать и отдохнуть с видом на яхты и катера, пришвартованные в бухте. По желанию можно посетить Балаклавский подземный музейный комплекс. Маршрут тура можно изменить и дополнить морской прогулкой на катере вдоль побережья мыса Айя. Если будет желание, продолжить тур посещением восточной и западной смотровых мыса Фиолент. Далее нас ждут скалистые обрывы мыса Фиолент. С мысла будут открываться панорамные виды от м. Айя до Севастополя. При желании автотур можно завершить закатом на Фиоленте или другой локации на обратном пути

