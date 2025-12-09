Описание экскурсииНаш путь начнется с панорамных видов с беседки у Храма Святого Архистратига Михаила в Ореанде. Затем насладимся видами одной из живописнейших дорог на ЮБК “Ялта-Севастополь”. Посетим старую севастопольскую дорогу, проходящую под скалами Крымских гор. Сделав остановки на смотровых площадках, по горной дороге поднимемся к Форосской церкви, построенной на скальном утесе. По пути в Балаклаву мы сделаем остановку на перевале Ласпи, откуда будут открываться панорамные виды на бухту Ласпи, г. Ильяс-Кая, Храм Солнца и Крыло Дракона. В Балаклаве мы посетим крепость Чембало и прогуляемся в окрестностях Балаклавской бухты. В местных кафе вы сможете пообедать и отдохнуть с видом на яхты и катера, пришвартованные в бухте. По желанию можно посетить Балаклавский подземный музейный комплекс. Маршрут тура можно изменить и дополнить морской прогулкой на катере вдоль побережья мыса Айя. Если будет желание, продолжить тур посещением восточной и западной смотровых мыса Фиолент. Далее нас ждут скалистые обрывы мыса Фиолент. С мысла будут открываться панорамные виды от м. Айя до Севастополя. При желании автотур можно завершить закатом на Фиоленте или другой локации на обратном пути
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ореанда
- Старая севастопольская дорога
- Форосская церковь
- Ласпинский перевал и бухта Ласпи
- Окрестности Балаклавы
- Мыс Фиолент (звосточная и западная смотровые)
Что включено
- Услуги гида-фотографа
Что не входит в цену
- Трансфер (от 5000р в зависимости от вашего места проживания и количества участников) /n
- Обработка кадров 3000р (до 50 кадров в обработке)
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания на ЮБК
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
