1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Ялта - город счастья: путешествие по историческому центру и архитектуре
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Г. Ялта, ул. Рузвельта д. 1, мостик на набережную
«Приглашаем вас на обзорную прогулку по солнечной Ялте»
Расписание: понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
750₽ за человека
Групповая
4 часа
«Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Ялте! Вас ждёт знакомство с историей и культурой города, посещение музея Чехова и прогулка по живописным местам
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
«Познакомитесь с историей и культурой популярного курорта –"Крымская Ницца"»
Расписание: воскресенье в 12.00
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Дух старой Ялты: обзорная прогулка по историческим местам
Почувствуйте исконный дух Ялты, услышите стук её сердца во время индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам
Начало: Остановка Санаторий Министерства Обороны
«Маршрут построен таким образом, чтобы знакомство с городом было комфортным и неутомительным»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
Знакомство с Ялтой за 2,5 часа. Увлекательная прогулка по историческим местам, подходящая для семей с детьми. Маршрут включает магазины и кафе
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, 5
«Вас ждет знакомство с городом за 2,5 часа в формате непринуждённой и увлекательной прогулки»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
11 июня в 09:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Город-герой Севастополь: путешествие из Ялты по историческим местам
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив его ключевые достопримечательности и военные объекты на комфортабельном автобусе
Начало: Ялта, остановка «Улица Садовая», около д. 12
«Узнаете его нетривиальную историю, посетите несколько военных объектов, познакомитесь с главными достопримечательностями города-героя, а также побываете на раскопках древнегреческого полиса»
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Групповая
4 часа
Посетите Юсуповский дворец с групповой экскурсией в Ялте
Юсуповский дворец в Ялте - это уникальная возможность прикоснуться к истории. Посетите усадьбу князей Юсуповых и узнайте её тайны
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВоронкина14 мая 2024Большое спасибо Мирославе за интересный рассказ о Ялте.
- ЛЛюдмила25 апреля 2024Интересная и познавательная экскурсия) Проходит вдоль берега города - прогулка по историческим местам центральной набережной. Приятная девушка Илона слегка погрузила
- ММарина24 марта 2024Очень познавательная обзорная экскурсия по Ялте. Наш гид Илона очень интересно рассказала о своем городе, который она действительно знает и любит. Большое спасибо за такое прекрасное погружение в историю, прогулку по старой Ялте и удивительные рассказы.
- ЕЕлена14 марта 2024ЭКСКУРСИЯ- ПРОГУЛКА,ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. ПРИВЕТЛИВЫЙ, ГРАМОТНЫЙ ГИД. РЕКОМЕНДУЮ.
- IIgor6 ноября 2023Вчера были на замечательной пешеходной экскурсии по Ялте. Посетили ялтинский Поликуровский мемориал, старые улочки Ялты, услышали много интересных историй. Спасибо большое Илоне - видно, что она искренне любит Ялту и старается передать частичку своей любви экскурсантам. Рекомендуем это прекрасную прогулку-экскурсию.
- ЕЕлена13 октября 2023Экскурсия впечатлила. Давно хотела попасть во дворец. Экскурсовод Екатерина Михайловна очень интересно рассказывала всю дорогу про Крым,окрестности,чувствуется,что человек влюблён в то,чем занимается. Мы себя ощущали школьниками.
- ГГалин28 сентября 2023Ялта: очарование Русской РивьерыВсе хорошо
- ЕЕлизавета6 января 2023Очень понравился экскурсовод. Программа экскурсии была хорошо спланирована.
- ППетр18 июля 2022Отличная организация и отличная экскурсия. Все понравилось Спасибо
- ММария21 августа 2021Очень, много интересного нам рассказала Елена Мы просто в восторге)
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Обзорные»
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Изучение достопримечательностей города Ялты нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Ялте много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024