В Воронкина Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу Большое спасибо Мирославе за интересный рассказ о Ялте.

Л Людмила Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом читать дальше нас в историю Ялты, ее природы и архитектуры, рассказала о знаменитых людях прибывавших здесь в свое время. Для меня Ялта оставила след очень романтического, красивого города во многом благодаря Илоне! Экскурсию рекомендую!!! Интересная и познавательная экскурсия) Проходит вдоль берега города - прогулка по историческим местам центральной набережной. Приятная девушка Илона слегка погрузила

М Марина Дух старой Ялты: обзорная прогулка Очень познавательная обзорная экскурсия по Ялте. Наш гид Илона очень интересно рассказала о своем городе, который она действительно знает и любит. Большое спасибо за такое прекрасное погружение в историю, прогулку по старой Ялте и удивительные рассказы.

Е Елена Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу ЭКСКУРСИЯ- ПРОГУЛКА,ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. ПРИВЕТЛИВЫЙ, ГРАМОТНЫЙ ГИД. РЕКОМЕНДУЮ.

I Igor Дух старой Ялты: обзорная прогулка Вчера были на замечательной пешеходной экскурсии по Ялте. Посетили ялтинский Поликуровский мемориал, старые улочки Ялты, услышали много интересных историй. Спасибо большое Илоне - видно, что она искренне любит Ялту и старается передать частичку своей любви экскурсантам. Рекомендуем это прекрасную прогулку-экскурсию.

Е Елена Юсуповский дворец Экскурсия впечатлила. Давно хотела попасть во дворец. Экскурсовод Екатерина Михайловна очень интересно рассказывала всю дорогу про Крым,окрестности,чувствуется,что человек влюблён в то,чем занимается. Мы себя ощущали школьниками.

Г Галин Ялта: очарование Русской Ривьеры Все хорошо

Е Елизавета Юсуповский дворец Очень понравился экскурсовод. Программа экскурсии была хорошо спланирована.

П Петр «Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова Отличная организация и отличная экскурсия. Все понравилось Спасибо