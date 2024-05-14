Обзорные и познавательные экскурсии Ялты

Найдено 7 экскурсий в категории «Обзорные» в Ялте, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
76 отзывов
Ялта - город счастья: путешествие по историческому центру и архитектуре
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Г. Ялта, ул. Рузвельта д. 1, мостик на набережную
«Приглашаем вас на обзорную прогулку по солнечной Ялте»
Расписание: понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
750 за человека
«Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3 отзыва
«Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Ялте! Вас ждёт знакомство с историей и культурой города, посещение музея Чехова и прогулка по живописным местам
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
«Познакомитесь с историей и культурой популярного курорта –"Крымская Ницца"»
Расписание: воскресенье в 12.00
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 250 за человека
Дух старой Ялты: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Дух старой Ялты: обзорная прогулка по историческим местам
Почувствуйте исконный дух Ялты, услышите стук её сердца во время индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам
Начало: Остановка Санаторий Министерства Обороны
«Маршрут построен таким образом, чтобы знакомство с городом было комфортным и неутомительным»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
Знакомство с Ялтой за 2,5 часа. Увлекательная прогулка по историческим местам, подходящая для семей с детьми. Маршрут включает магазины и кафе
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, 5
«Вас ждет знакомство с городом за 2,5 часа в формате непринуждённой и увлекательной прогулки»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
11 июня в 09:00
13 400 за всё до 4 чел.
Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
8 отзывов
Город-герой Севастополь: путешествие из Ялты по историческим местам
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив его ключевые достопримечательности и военные объекты на комфортабельном автобусе
Начало: Ялта, остановка «Улица Садовая», около д. 12
«Узнаете его нетривиальную историю, посетите несколько военных объектов, познакомитесь с главными достопримечательностями города-героя, а также побываете на раскопках древнегреческого полиса»
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Юсуповский дворец
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
11 отзывов
Посетите Юсуповский дворец с групповой экскурсией в Ялте
Юсуповский дворец в Ялте - это уникальная возможность прикоснуться к истории. Посетите усадьбу князей Юсуповых и узнайте её тайны
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Воронкина
    14 мая 2024
    Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
    Большое спасибо Мирославе за интересный рассказ о Ялте.
  • Л
    Людмила
    25 апреля 2024
    Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
    Интересная и познавательная экскурсия) Проходит вдоль берега города - прогулка по историческим местам центральной набережной. Приятная девушка Илона слегка погрузила
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    нас в историю Ялты, ее природы и архитектуры, рассказала о знаменитых людях прибывавших здесь в свое время. Для меня Ялта оставила след очень романтического, красивого города во многом благодаря Илоне! Экскурсию рекомендую!!!

  • М
    Марина
    24 марта 2024
    Дух старой Ялты: обзорная прогулка
    Очень познавательная обзорная экскурсия по Ялте. Наш гид Илона очень интересно рассказала о своем городе, который она действительно знает и любит. Большое спасибо за такое прекрасное погружение в историю, прогулку по старой Ялте и удивительные рассказы.
  • Е
    Елена
    14 марта 2024
    Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
    ЭКСКУРСИЯ- ПРОГУЛКА,ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. ПРИВЕТЛИВЫЙ, ГРАМОТНЫЙ ГИД. РЕКОМЕНДУЮ.
  • I
    Igor
    6 ноября 2023
    Дух старой Ялты: обзорная прогулка
    Вчера были на замечательной пешеходной экскурсии по Ялте. Посетили ялтинский Поликуровский мемориал, старые улочки Ялты, услышали много интересных историй. Спасибо большое Илоне - видно, что она искренне любит Ялту и старается передать частичку своей любви экскурсантам. Рекомендуем это прекрасную прогулку-экскурсию.
  • Е
    Елена
    13 октября 2023
    Юсуповский дворец
    Экскурсия впечатлила. Давно хотела попасть во дворец. Экскурсовод Екатерина Михайловна очень интересно рассказывала всю дорогу про Крым,окрестности,чувствуется,что человек влюблён в то,чем занимается. Мы себя ощущали школьниками.
  • Г
    Галин
    28 сентября 2023
    Ялта: очарование Русской Ривьеры
    Все хорошо
  • Е
    Елизавета
    6 января 2023
    Юсуповский дворец
    Очень понравился экскурсовод. Программа экскурсии была хорошо спланирована.
  • П
    Петр
    18 июля 2022
    «Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
    Отличная организация и отличная экскурсия. Все понравилось Спасибо
  • М
    Мария
    21 августа 2021
    Главные достопримечательности Ялты за 1 день
    Очень, много интересного нам рассказала Елена Мы просто в восторге)

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Обзорные»

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  3. Дух старой Ялты: обзорная прогулка
  4. Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
  5. Главные достопримечательности Ялты за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Обзорные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 750 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Изучение достопримечательностей города Ялты нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Ялте много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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