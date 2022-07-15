Мои заказы

От Ялты до Алушты: микс впечатлений

Данный маршрут включает обзор природных и архитектурно-исторических памятников.

Это идеальный компромисс для семьи или компании друзей, где каждый непременно найдет для себя что-то ценное.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

В рамках этой однодневной экскурсии посетим места съёмок легендарной «Кавказской пленницы», увидим таинственную Долину привидений и княжеские дворцы, а также заглянем в Музей советского автопрома и съездим на дегустацию в частную горную сыроварню. Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). ‌ Важная информация:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
  • С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бирюзовое озеро
  • Дворец княгини Гагариной
  • Никитская расщелина
  • Гурзуф и гора Болгатура
  • Мыс Плака и дворец княгини Гагариной
  • Долина привидений и места съемок фильма «Кавказская пленница»
  • Музей советского автопрома (под открытым небом)
  • Можно добавить:
  • Музей Коровина
  • Музей Чехова в Гурзуфе
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Авто-холодильник, автокресло и бустер, аптечка с солнцезащитным кремом
  • Пледы, куртки, дождевики и зонты
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Катание на лошадях или джипах (Демерджи), по желанию
  • Питание
  • Дегустация в частной горной сыроварне, по желанию.
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
15 июл 2022
Дмитрий, лучший гид по Крыму!!! Дмитрий самый лучший гид по Крыму!
Только вернулись с экскурсии с кучей впечатлений и эмоций! Однозначно Дмитрий лучший гид по Крыму! Очень интересный рассказчик, поведал нам
читать дальше

много интересного, обладает прекрасным чувством юмора, остроумен и интеллигентен. Покажет интересные локации, где можно сделать прекрасные фото, провезет по очень интересным нетуристическим местам и поможет сделать отличные фото. Но больше всего меня подкупила искренняя любовь к Крыму и тому месту где ты родился. Обязательно поедем с ним на экскурсию ещё!!!!

Д
Дарья
25 июл 2021
Я наполнена фейерверком чувств❤️ Все привет! Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии по ЮБК. Я до сих пор пребываю в восторге и наполнена самыми приятными впечатлениями. Путешествие было удивительны, веселым
читать дальше

и познавательным. Дмитрий мастер своего дела. Я планирую обратиться к нему, чтобы посмотреть самые удивительные места Крыма и Вам рекомендую. А какие он классные фото и видео делает🔥👍. Дмитрий, я полна благодарности за классную экскурсию🙏😀

О
Ольга
8 окт 2020
Лучший в Крыму Хочу выразить огромную благодарность Дмитрию, за отличную, содержательную экскурсию по южному берегу Крыма. Дмитрий показал нам известные достопримечательности, с ракурсов, которые известны только местным жителям, и мы
читать дальше

имели удовольствие любоваться красотами Крыма, в спокойной обстановке, без толпы туристов и без ограничения во времени. Это не первая наша экскурсия по Крыму с частным гидом, могу с уверенностью сказать, что Дмитрий лучший: хорошо знает историю, информацию подаёт доступно и интересно, не грузит лишним. Как было отмечено ранее, отличный фотограф и просто приятный человек. В следующий наш приезд в Крым, только Дмитрий!!!!! Рекомендую!!!!!

О
Ольга
31 июл 2020
Крым- сказочный мир!
Этим летом наша семья совершила незабываемое путешествие которое перенесло нас в сказочный, волшебный мир под названием Крым! Он влюбляет тебя с первого шага, взгляда, вздоха и поселяется в
читать дальше

твоем сердце навсегда! Как же многогранен и удивителен этот край, весь наш отпуск нас не покидало ощущение нереальности. Как передать словами, что видели твои глаза? ….. нужно самому окунуться в этот мир….. прогуляться по величественному Севастополю, увидеть невероятные дворцовые ансамбли, парки, окунуться в узкие улочки Ялты. И горы!!!! На которые нужно обязательно подняться.
Нам очень повезло познакомиться с влюбленным в свой край гидом Дмитрием, человеком с чувством юмора и очень легким в общении, смело можно сказать, что он сделал наш отдых!
С Димой наша семья провела 3 дня, столько красивых и удивительных мест сколько он нам показал мы сами бы не увидели. С ним вам не придется ни о чем беспокоиться, (встретит, накормит, напоит, интересно расскажет, ответит на все ваши вопросы с комфортом доставит домой) даже будет для вас персональным фотографом. Покажет тот Крым, который любит сам, главной вашей задачей будет созерцать и впитывать удивительный полуостров. Если вы захотите сами все это прочувствовать смело обращайтесь к Дмитрию.

Е
Екатерина
11 апр 2018
Дмитрий нас очень порадовал!! Энергия, гостеприимство поюс знание истории своего края - необходимый набор прекрасного гида. Умело "впихнул" в программу все желаемые к посещению объекты, при этом не утомил нас
читать дальше

- вовремя давал возможность перекусить в отличных местах, передохнуть на тенистых аллеях парков и даже поспать в машине в промежутках между созерцанием красот и обсуждениями исторически значимых фактов. Показал множество уединенных живописных мест, всегда знал как избежать встречи с толпами туристов. Кроме того, Дмитрий - хороший водитель, интеллигентный мужчина и приятный собеседник! 2 дня с ним пролетели с улыбкой. Обязательно, когда приедем в следующий раз, продолжим исследовать Крым вместе с ним!

Входит в следующие категории Ялты

