Данный маршрут включает обзор природных и архитектурно-исторических памятников.
Это идеальный компромисс для семьи или компании друзей, где каждый непременно найдет для себя что-то ценное.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииВ рамках этой однодневной экскурсии посетим места съёмок легендарной «Кавказской пленницы», увидим таинственную Долину привидений и княжеские дворцы, а также заглянем в Музей советского автопрома и съездим на дегустацию в частную горную сыроварню. Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
- С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бирюзовое озеро
- Дворец княгини Гагариной
- Никитская расщелина
- Гурзуф и гора Болгатура
- Мыс Плака и дворец княгини Гагариной
- Долина привидений и места съемок фильма «Кавказская пленница»
- Музей советского автопрома (под открытым небом)
- Можно добавить:
- Музей Коровина
- Музей Чехова в Гурзуфе
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Авто-холодильник, автокресло и бустер, аптечка с солнцезащитным кремом
- Пледы, куртки, дождевики и зонты
- Фото и видео на айфон
- Напитки.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Катание на лошадях или джипах (Демерджи), по желанию
- Питание
- Дегустация в частной горной сыроварне, по желанию.
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
- С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
15 июл 2022
Дмитрий, лучший гид по Крыму!!! Дмитрий самый лучший гид по Крыму!
Только вернулись с экскурсии с кучей впечатлений и эмоций! Однозначно Дмитрий лучший гид по Крыму! Очень интересный рассказчик, поведал нам
Д
Дарья
25 июл 2021
Я наполнена фейерверком чувств❤️ Все привет! Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии по ЮБК. Я до сих пор пребываю в восторге и наполнена самыми приятными впечатлениями. Путешествие было удивительны, веселым
О
Ольга
8 окт 2020
Лучший в Крыму Хочу выразить огромную благодарность Дмитрию, за отличную, содержательную экскурсию по южному берегу Крыма. Дмитрий показал нам известные достопримечательности, с ракурсов, которые известны только местным жителям, и мы
О
Ольга
31 июл 2020
Крым- сказочный мир!
Этим летом наша семья совершила незабываемое путешествие которое перенесло нас в сказочный, волшебный мир под названием Крым! Он влюбляет тебя с первого шага, взгляда, вздоха и поселяется в
Е
Екатерина
11 апр 2018
Дмитрий нас очень порадовал!! Энергия, гостеприимство поюс знание истории своего края - необходимый набор прекрасного гида. Умело "впихнул" в программу все желаемые к посещению объекты, при этом не утомил нас
Входит в следующие категории Ялты
