твоем сердце навсегда! Как же многогранен и удивителен этот край, весь наш отпуск нас не покидало ощущение нереальности. Как передать словами, что видели твои глаза? ….. нужно самому окунуться в этот мир….. прогуляться по величественному Севастополю, увидеть невероятные дворцовые ансамбли, парки, окунуться в узкие улочки Ялты. И горы!!!! На которые нужно обязательно подняться.

Нам очень повезло познакомиться с влюбленным в свой край гидом Дмитрием, человеком с чувством юмора и очень легким в общении, смело можно сказать, что он сделал наш отдых!

С Димой наша семья провела 3 дня, столько красивых и удивительных мест сколько он нам показал мы сами бы не увидели. С ним вам не придется ни о чем беспокоиться, (встретит, накормит, напоит, интересно расскажет, ответит на все ваши вопросы с комфортом доставит домой) даже будет для вас персональным фотографом. Покажет тот Крым, который любит сам, главной вашей задачей будет созерцать и впитывать удивительный полуостров. Если вы захотите сами все это прочувствовать смело обращайтесь к Дмитрию.