Полёт в тандеме с инструктором в одном из самых красивых мест Крыма - Ай-Петри
Полёт в тандеме с инструктором в одном из самых красивых мест Крыма - Ай-Петри. Для полёта не нужно особых навыков, все делает и контролирует опытный пилот - инструктор. Вы сможете узнать горный Крым с высоты птичьего полета, пролетая рядом с канатной дорогой и зубцами г. Ай-Петри. Полёт длится 20-30 минут.
Посадка осуществляется на вершине плато, в редких случаях внизу у подножия горы.
Посадка осуществляется на вершине плато, в редких случаях внизу у подножия горы.
Вас ожидает:
- Полёт в тандеме с инструктором в одном из самых красивых мест Крыма - Ай-Петри. Для полёта не нужно особых навыков, все делает и контролирует опытный пилот - инструктор.
- Вы сможете узнать горный Крым с высоты птичьего полета, пролетая рядом с канатной дорогой и зубцами г. Ай-Петри. Полёт длится 20-30 минут. Посадка осуществляется на вершине плато, в редких случаях внизу у подножия горы.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги инструктора
- Аренда снаряжения
- Фотосъемка
- Что не входит
- Трансфер до старта
- Видеосъёмка
- Место начала и завершения?
- Нет адреса, мероприятие на открытом воздухе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любо день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00Экскурсия длится около 30 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Для полёта необходимо связаться с инструктором и уточнить погодные условия
- От них зависит возможность проведения мероприятия
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любо день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00
Антон — ваш гид в Ялте
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Отзывы от туристов
Показать все отзывы
Еще несколько похожих предложений в Ялте
Индивидуальная
Мария
На авто по самым красивым местам Южного берега
Приглашаем вас прокатиться по Южному берегу Крыма с ветерком
5 900₽ за 1-3 чел.
Индивидуальная
Виталий
К самым красивым панорамным видам Крыма, с вершин Чатыр Даг
Крым - это невероятные пейзажи, которыми можно наслаждаться вечно
от 3 900₽ за 1-6 чел.
Индивидуальная
Jeep
Красоты плато Ай-Петри
Ай-Петри - одна из красивейших крымских гор и является символом южного берега
12 000₽ за 1-6 чел.
Индивидуальная
Елена
Контрасты южного берега Крыма
Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые и интересные места южного берега
7 500₽ за 1-4 чел.
Индивидуальная
Елена
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые и интересные места южного берега
10 000₽ за 1-4 чел.
Мини-группа
Олег
Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - один из символов Крыма и настоящий must-see
1 500₽ за 1 человека
Индивидуальная
Илья
Храм Солнца: треккинг к месту силы
Исследовать одну из красивейших локаций горного Крыма и встретить закат на вершине Ильяс-Кая
от 5 500₽ за 1-6 чел.
Групповая
Ялтинское
Ласточкино гнездо - Мисхор - Ай-Петри
В нашем маршруте собраны самые знаменитые достопримечательности Крыма
1 600₽ за 1 человека
Индивидуальная
Наташа
Закат на Короне Ай-Петри
Проводить день в красивейшей точке Южного Крыма и поймать в объектив первые звезды
14 290₽ за 1-3 чел.
Индивидуальная
Юлия
Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо
Южный берег Крыма каждый год притягивает к себе тысячи туристов, его ласковое море
9 400₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Мария
Влюбиться в Крым за 1 день
Максимально насыщенное автомобильное путешествие по самым красивым местам Южного берега
12 500₽ за 1-2 чел.
Групповая
Юрий
Cевастополь + Балаклава + Древний Херсонес. Пол - Крыма за один день
Крым - удивительное место
1 800₽ за 1 человека