Полёт на параплане в тандеме над Ай-Петри

Полёт в тандеме с инструктором в одном из самых красивых мест Крыма - Ай-Петри

5
7 отзывов
Мини-группа
Полёт в тандеме с инструктором в одном из самых красивых мест Крыма - Ай-Петри. Для полёта не нужно особых навыков, все делает и контролирует опытный пилот - инструктор. Вы сможете узнать горный Крым с высоты птичьего полета, пролетая рядом с канатной дорогой и зубцами г. Ай-Петри. Полёт длится 20-30 минут.

Посадка осуществляется на вершине плато, в редких случаях внизу у подножия горы.
Полёт на параплане в тандеме над Ай-Петри
Полёт на параплане в тандеме над Ай-Петри
Полёт на параплане в тандеме над Ай-Петри
Полёт на параплане в тандеме над Ай-Петри
Полёт на параплане в тандеме над Ай-Петри
Полёт на параплане в тандеме над Ай-Петри

Вас ожидает:

  • Полёт в тандеме с инструктором в одном из самых красивых мест Крыма - Ай-Петри. Для полёта не нужно особых навыков, все делает и контролирует опытный пилот - инструктор.
  • Вы сможете узнать горный Крым с высоты птичьего полета, пролетая рядом с канатной дорогой и зубцами г. Ай-Петри. Полёт длится 20-30 минут. Посадка осуществляется на вершине плато, в редких случаях внизу у подножия горы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги инструктора
  • Аренда снаряжения
  • Фотосъемка
Что не входит
  • Трансфер до старта
  • Видеосъёмка
Место начала и завершения?
Нет адреса, мероприятие на открытом воздухе
Когда и сколько длится?
Когда: Любо день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Для полёта необходимо связаться с инструктором и уточнить погодные условия
  • От них зависит возможность проведения мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любо день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00

Отзывы от туристов

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