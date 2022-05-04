Полёт в тандеме с инструктором в одном из самых красивых мест Крыма - Ай-Петри. Для полёта не нужно особых навыков, все делает и контролирует опытный пилот - инструктор. Вы сможете узнать горный Крым с высоты птичьего полета, пролетая рядом с канатной дорогой и зубцами г. Ай-Петри. Полёт длится 20-30 минут.



Посадка осуществляется на вершине плато, в редких случаях внизу у подножия горы.