1 чел.
По популярности
Мини-группа
11 часов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
«На склонах Ай-Петри довольно много троп, ведущих к вершине»
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы
Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых
Начало: Ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта
«Вершина Ай-Петри располагается на высоте 1234 м»
Расписание: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
6 369₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
««Кто на Ай-Петри не бывал, тот Крыма не видал»»
Расписание: 14.00 Сбор за 15 минут до отправления!
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
«Серебряная Беседка — удивительная беседка расположена на высоте 865 метров над уровнем моря чуть выше плато Ай-Петри»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
11 июня в 09:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
«Серебряная беседка — удивительная беседка, расположенная на высоте 865 метров над уровнем моря чуть выше плато Ай-Петри»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие на Ай-Петри: закат, шампанское и огни ночной Ялты. Незабываемые виды и атмосфера для двоих
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Романтичный закат и потрясающие виды Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к вершине Ай-Петри: впечатляющая экскурсия из Ялты
Вас ждет незабываемое путешествие к вершине Ай-Петри, где природа Крыма откроется во всей красе
Начало: По согласованию с клиентом
«Вас ждет встреча со старейшей сосной крымского леса, проверка объема потока водопада Учан-Су, подсчет обитателей в Черепашьем озере, восхищение видами Ялты в окружении гор с Серебряной беседки и видовых площадок плато Ай-Петри»
Расписание: Понедельник- воскресенье 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри в Ялте
Встречайте первые или последние лучи солнца на вершине Ай-Петри в компании опытного гида-фотографа
Начало: Ваше место пребывания в Ялте
«Пока вы любуетесь открывшейся картиной на Южный берег Крыма, я сделаю несколько кадров на фоне короны Ай-Петри»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 02:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
«Альпийские луга, величественные горы Ай-Петри, которые отражаются в озере»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Красоты плато Ай-Петри: водопад, озеро, беседка и пещера
Откройте для себя великолепие Ай-Петри в уникальной экскурсии. Вас ждут захватывающие пейзажи, реликтовые леса и кристально чистые родники
Начало: Ул. Маршака, 4, Ялта
«Пещера Трёхглазка — ледяная пещера внутри плато Ай-Петри, площадь 760 м2»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий2 мая 2024Спасибо большое Наталье и Алексею. Экскурсия прошла замечательно, был один минус это погодные условия. Но не смотря на это, всё было хорошо. Виды на Ай-петри очень замечательны.
- ННаталья10 марта 2024Сказать, что мы в восторге, это не сказать ничего😍 Большущее спасибо нашему гиду - Юре, за его профессионализм. Экскурсия состояла из
- ДДарья24 февраля 2024Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. Мы открыли для себя новый Крым. Жаль что отпуск закончился, но в следующий раз непременно уже знаем к кому обратиться за новыми впечатлениями и красивыми фото. Спасибо огромное.
- ДДарья7 января 2024Зима на Ай-Петри (без канатной дороги)Экскурсия прочто великолепная! Красивые пейзажы, захватывающие виды! Экскурсовод интересно очень рассказывал. Спасибо большое вам за такую возможность, побывать в таких местах!
- ГГалин1 октября 2023Все хорошо
- ААндрей27 сентября 2023Ошибка, я был на Чатыр-Даг, всё очень понравилось, отдельное спасибо гидам за отличное настроение, а так же Олегу за превосходное приготовленный обед.
- ВВадим24 августа 2023Хорошая экскурсия, особенно Лёша был на высоте, он на своём месте. Вежливый, тактично ко всем подходил.
- ААнгелина22 апреля 2023Ходили на рассвет 20 апреля. Всё было здорово, единственное (никак не предугадаешь) мы пересеклись с другой группой, большой, поэтому было
- ЕЕлена4 сентября 2022Экскурсия очень понравилась! Алексей и Наталья прекрасно всё организовали. Они интересные рассказчики, профессиональные фотографы, приятные в общении, любящие природу люди. Мы чудесно провели время, увидели много красивых видовых точек, сделали великолепные, фотографии. Экскурсия понравилась на все 100%.
- ССлавик8 мая 2021Полёт на параплане в тандеме над Ай-ПетриОгромное спасибо за новые эмоции, все на высоте
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Ай-Петри»
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