Экскурсии на гору Ай-Петри из Ялты

Найдено 10 экскурсий в категории «Ай-Петри» в Ялте, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
🚶 Пешая
Мини-группа
11 часов
80 отзывов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
«На склонах Ай-Петри довольно много троп, ведущих к вершине»
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875 за человека
Подъём к вершине Ай-Петри
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы
Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых
Начало: Ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта
«Вершина Ай-Петри располагается на высоте 1234 м»
Расписание: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
6 369 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
38 отзывов
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
««Кто на Ай-Петри не бывал, тот Крыма не видал»»
Расписание: 14.00 Сбор за 15 минут до отправления!
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
«Серебряная Беседка — удивительная беседка расположена на высоте 865 метров над уровнем моря чуть выше плато Ай-Петри»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
11 июня в 09:00
13 400 за всё до 4 чел.
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
«Серебряная беседка — удивительная беседка, расположенная на высоте 865 метров над уровнем моря чуть выше плато Ай-Петри»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 700 за всё до 4 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие на Ай-Петри: закат, шампанское и огни ночной Ялты. Незабываемые виды и атмосфера для двоих
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Романтичный закат и потрясающие виды Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800 за всё до 3 чел.
К вершине Ай-Петри
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Путешествие к вершине Ай-Петри: впечатляющая экскурсия из Ялты
Вас ждет незабываемое путешествие к вершине Ай-Петри, где природа Крыма откроется во всей красе
Начало: По согласованию с клиентом
«Вас ждет встреча со старейшей сосной крымского леса, проверка объема потока водопада Учан-Су, подсчет обитателей в Черепашьем озере, восхищение видами Ялты в окружении гор с Серебряной беседки и видовых площадок плато Ай-Петри»
Расписание: Понедельник- воскресенье 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
Рассвет или закат с фотосессией на Ай-Петри
Фотопрогулка
5 часов
2 отзыва
Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри в Ялте
Встречайте первые или последние лучи солнца на вершине Ай-Петри в компании опытного гида-фотографа
Начало: Ваше место пребывания в Ялте
«Пока вы любуетесь открывшейся картиной на Южный берег Крыма, я сделаю несколько кадров на фоне короны Ай-Петри»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 02:00
8 500 за всё до 4 чел.
Скалы Таракташ и Бирюзовое (Голубое) озеро
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
«Альпийские луга, величественные горы Ай-Петри, которые отражаются в озере»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
11 300 за всё до 4 чел.
Красоты плато Ай-Петри
Индивидуальная
4 часа
Красоты плато Ай-Петри: водопад, озеро, беседка и пещера
Откройте для себя великолепие Ай-Петри в уникальной экскурсии. Вас ждут захватывающие пейзажи, реликтовые леса и кристально чистые родники
Начало: Ул. Маршака, 4, Ялта
«Пещера Трёхглазка — ледяная пещера внутри плато Ай-Петри, площадь 760 м2»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
    Спасибо большое Наталье и Алексею. Экскурсия прошла замечательно, был один минус это погодные условия. Но не смотря на это, всё было хорошо. Виды на Ай-петри очень замечательны.
  • Н
    Наталья
    10 марта 2024
    К вершине Ай-Петри
    Сказать, что мы в восторге, это не сказать ничего😍 Большущее спасибо нашему гиду - Юре, за его профессионализм. Экскурсия состояла из
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    нескольких этапов, на каждом была остановка, где у нас было время и прослушать интересный материал и на фотографироваться в волю! Несмотря на сложную дорогу, время пролетело не заметно и интересно! Атмосфера сложилась дружеская и доверительная) ещё раз большое спасибо, за возможность погрузиться в сказочно прекрасный Крым🩷

  • Д
    Дарья
    24 февраля 2024
    Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри
    Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. Мы открыли для себя новый Крым. Жаль что отпуск закончился, но в следующий раз непременно уже знаем к кому обратиться за новыми впечатлениями и красивыми фото. Спасибо огромное.
  • Д
    Дарья
    7 января 2024
    Зима на Ай-Петри (без канатной дороги)
    Экскурсия прочто великолепная! Красивые пейзажы, захватывающие виды! Экскурсовод интересно очень рассказывал. Спасибо большое вам за такую возможность, побывать в таких местах!
  • Г
    Галин
    1 октября 2023
    Ай-Петри - Царь-гора
    Все хорошо
  • А
    Андрей
    27 сентября 2023
    Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
    Ошибка, я был на Чатыр-Даг, всё очень понравилось, отдельное спасибо гидам за отличное настроение, а так же Олегу за превосходное приготовленный обед.
  • В
    Вадим
    24 августа 2023
    Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
    Хорошая экскурсия, особенно Лёша был на высоте, он на своём месте. Вежливый, тактично ко всем подходил.
  • А
    Ангелина
    22 апреля 2023
    Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри
    Ходили на рассвет 20 апреля. Всё было здорово, единственное (никак не предугадаешь) мы пересеклись с другой группой, большой, поэтому было
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    меньше уединения и больше отвлекались на других людей (фоткаться по очереди, подвинуться где-то и т. д.) Рассвет всегда разный, мы попали на красивый облачный, было довольно тепло, хоть и временами дул холодный ветер. В общем, с погодой повезло. Рекомендую любителям гор, неба и свежего воздуха!

  • Е
    Елена
    4 сентября 2022
    Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
    Экскурсия очень понравилась! Алексей и Наталья прекрасно всё организовали. Они интересные рассказчики, профессиональные фотографы, приятные в общении, любящие природу люди. Мы чудесно провели время, увидели много красивых видовых точек, сделали великолепные, фотографии. Экскурсия понравилась на все 100%.
  • С
    Славик
    8 мая 2021
    Полёт на параплане в тандеме над Ай-Петри
    Огромное спасибо за новые эмоции, все на высоте

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Ай-Петри»

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  1. Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
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  3. Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге
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  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
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