Крым прекрасен в любое время, но особенно очарователен во время цветения. Приглашаю вас на вдохновляющую экскурсию в этот период!
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Это комбинированный тур: в дополнение к обзорной экскурсии предлагаю фотосъёмку в цветущих лавандовых полях. Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
- С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скала Парус
- Бисерный храм св. Анастасии
- Качи кальон вид сверху
- Гора Арман Кая
- Ослиная ферма
- Озеро Коба-Чайр
- Пещерный город Мангуп Кале
- Купание в озере (по желанию)
- Цветущие поля: лавандовые поля, маковое поле, ромашковое поле
- Можно добавить в маршрут или заменить:
- Пещерный город Эски-Кармен
- Дегустация вина (Швеца, Мангуп, Акчурин, Швец)
- Дегустация сыра (Маркур, Нюся)
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспорт (детское кресло и бустер, автохолодильник, аптечка с солнцезащитным кремом)
- Разный инвентарь для пикников
- Дождевики, зонты, пледы и куртки
- Фото и видео на айфон
- Напитки.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Джиппинг
- Питание, дегустация.
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
- С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 4 отзывах
О
Ольга
12 мар 2023
Дмитрий Поликарпов- покажет Крым, каким его не увидеть с проторенных туристических троп! Думаю, что наиболее полно, подробно и с любовью о Крыме может рассказать только человек, который родился и вырос
В
Виоллета
9 авг 2022
Ожидание оказалось реальностью. Была подписана на Дмитрия 1,5 года в Инстаграм. Очень нравились его публикации. Решив поехать в Крым в июле 2022 года, связалась с Дмитрием, заказала две экскурсии. Все прошло легко и непринуждённо. Дмитрий показал нам Крым с другой стороны. А именно природные локации. Фотографии, сделанные на этих экскурсиях, будут поднимать настроение в течении года! Дмитрий-лучший гид!
И
Ирина
31 мая 2022
Красивый край с замечательным гидом
Мы с подругами решили побывать в Крыму на майские праздники. Запланировали поездку еще в начале февраля, купили авиабилеты и стали искать на наши свободные 4 дня
Мы с подругами решили побывать в Крыму на майские праздники. Запланировали поездку еще в начале февраля, купили авиабилеты и стали искать на наши свободные 4 дня
С
Светлана
22 янв 2022
Сказочное «погружение» в Крым
3 января 2022 ✨
Этого дня ждала наверное больше всего, потому что мы совершили невероятное «погружение» в атмосферу, историю, природу и места Крыма, которых мы ещё не видели.
3 января 2022 ✨
Этого дня ждала наверное больше всего, потому что мы совершили невероятное «погружение» в атмосферу, историю, природу и места Крыма, которых мы ещё не видели.
