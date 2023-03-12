читать дальше

Все это благодаря Диме.

Так ответственно, но в то же время с душой и БОЛЬШОЙ любовью 💙 к Ялте и Крыму в целом (Дима родом из Ялты🙂) подойти и главное найти подход к людям, это невероятный дар и призвание. Дима с первых минут, как мне показалось, почувствовал нашу семью, расположил к себе, замотивировал наших детей на это «космическое» путешествие, что самый главный герой этого дня - Матвей, стойко выдержал все восхождения и даже подружился с Димой 😄

За весь этот день, мы увидели столько, сколько не видели за всё то время, что провели в Крыму. Словами сейчас вообще не передать всех тех эмоций и состояния души и тела, мыслей в голове и 💯 перезагрузки от этой экскурсии, честно, даже сложно назвать это экскурсией, для меня это было сказочное путешествие ✨

Дима, этот день определенно останется в памяти и душе очень надолго ❤️ И я очень надеюсь, что мы обязательно ещё не раз с тобой встретимся, потому что #крым наша ❤️ потому что ты - прекрасный человек с широкой душой и отличным чувством юмора, потому что мы ещё много не видели, а тебе есть что показать и рассказать.

БОЛЬШОЕ тебе спасибо от всей нашей семьи за этот день! 🤍💙🤍💙

Дети до сих пор вспоминают тебя 😉 Спасибо за вкусный травяной крымский чай 🌱 под открытым небом, спасибо за историю, спасибо за фото, спасибо за терпение, спасибо за то, что мы увидели другой Крым, который не оставит равнодушными никого, спасибо за то, что любишь своё дело и делаешь это особенно, спасибо вселенной, что нашим гидом в этот день оказался именно ты!!! 🙏