Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда

Крым прекрасен в любое время, но особенно очарователен во время цветения. Приглашаю вас на вдохновляющую экскурсию в этот период!
Описание экскурсии

Это комбинированный тур: в дополнение к обзорной экскурсии предлагаю фотосъёмку в цветущих лавандовых полях. Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
  • С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‌Скала Парус
  • Бисерный храм св. Анастасии
  • ⁠Качи кальон вид сверху
  • ⁠Гора Арман Кая
  • ⁠Ослиная ферма
  • Озеро Коба-Чайр
  • Пещерный город Мангуп Кале
  • Купание в озере (по желанию)
  • Цветущие поля: лавандовые поля, маковое поле, ромашковое поле
  • Можно добавить в маршрут или заменить:
  • Пещерный город Эски-Кармен
  • Дегустация вина (Швеца, Мангуп, Акчурин, Швец)
  • Дегустация сыра (Маркур, Нюся)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспорт (детское кресло и бустер, автохолодильник, аптечка с солнцезащитным кремом)
  • Разный инвентарь для пикников
  • Дождевики, зонты, пледы и куртки
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки.
  • Входные билеты
  • Джиппинг
  • Питание, дегустация.
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

О
Ольга
12 мар 2023
Дмитрий Поликарпов- покажет Крым, каким его не увидеть с проторенных туристических троп! Думаю, что наиболее полно, подробно и с любовью о Крыме может рассказать только человек, который родился и вырос
читать дальше

здесь! Дмитрий Поликарпов-гид, который покажет Крым, какой не увидеть, проходя по проторенным туристическим маршрутам.
Было всего три дня. Хотелось увидеть и почувствовать красоту природы Крыма:""надышаться"" ветрами и""насытиться"" горами и""напиться"" морем. Дмитрий составил маршруты путешествия, которые корректировались, учитывая погодные условия и особенности местности. Перемещение в комфортном автомобиле было приятным. По ухабистым труднопроходимым дорогам перемещались на джипе. Дмитрий показал потрясающие своим величием горы, красивые тихие озера, очищающие водопады. Неожиданно приятно порадовали цветы на 8 марта! Что свидетельствует о внимательном отношении Дмитрия к туристам, с которыми он работает. Дмитрий опытный, знающий свое дело гид, интересно и увлекательно рассказывающий о природе и истории Крыма.

В
Виоллета
9 авг 2022
Ожидание оказалось реальностью. Была подписана на Дмитрия 1,5 года в Инстаграм. Очень нравились его публикации. Решив поехать в Крым в июле 2022 года, связалась с Дмитрием, заказала две экскурсии. Все прошло легко и непринуждённо. Дмитрий показал нам Крым с другой стороны. А именно природные локации. Фотографии, сделанные на этих экскурсиях, будут поднимать настроение в течении года! Дмитрий-лучший гид!
И
Ирина
31 мая 2022
Красивый край с замечательным гидом
Мы с подругами решили побывать в Крыму на майские праздники. Запланировали поездку еще в начале февраля, купили авиабилеты и стали искать на наши свободные 4 дня
читать дальше

гида по Крыму. К сожалению, 24 февраля началась спец операция и решились ехать в эту поездку я и еще моя подруга, трое девочек поехать не решились. И, как оказалось, очень и очень зря!!!! По приезду из путешествия, мы собрались на общий девичник и стали с восторгом рассказывать про сказочный, даже для нас - южных и морских девушек из Сочи, край в России. Показывали фотографии, видео и не могли удержать эмоций от восторга пребывания. Да, Крым прекрасен, но он не бы бы в наших впечатлениях таким, каким его показал нам Дмитрий - наш постоянный гид в этом великолепном путешествии. Дмитрия мы нашли в интернете. По отзывам и по количеству предлагаемых всевозможных разноплановых экскурсий, мы выбрали именно его. Все, что мы получили положительного и незыбаемого в этой поездки на 100%. создал нам Дима. Понравилось ВСЁ - и подход в обсуждениях планов и расписаний экскурсий еще на стадии подготовки поездки, и организация встречи, и индивидуальный подход ко всем проявленным нами пожеланиям уже после нашего знакомства. Дмитрий необыкновенно интересно и доступно рассказывал обо всем, независимо, касалось ли это истории, природы или быта крымчан А его тонкое чувство юмора только помогало всё это усвоить. Скажу, что провели мы майские каникулы в этом великолепном месте так, что об этом хочется всем рассказывать и показывать. Дмитрий так нас увлек новыми еще непознанными в этой поездке местами и эмоциями, что мы ТОЧНО вернемся еще снова, но уже большей компанией. Кстати, кто любит сочетать экскурсионную программу с гастрономическим восторгом от кухни и от дизайна интерьеров баров и ресторанов, то вам точно поможет и подскажет Дмитрий!!!! Это еще одно открытие Крыма. Дмитрий, удачи тебе и до скорых встреч.

С
Светлана
22 янв 2022
Сказочное «погружение» в Крым
3 января 2022 ✨
Этого дня ждала наверное больше всего, потому что мы совершили невероятное «погружение» в атмосферу, историю, природу и места Крыма, которых мы ещё не видели.
читать дальше

Все это благодаря Диме.
Так ответственно, но в то же время с душой и БОЛЬШОЙ любовью 💙 к Ялте и Крыму в целом (Дима родом из Ялты🙂) подойти и главное найти подход к людям, это невероятный дар и призвание. Дима с первых минут, как мне показалось, почувствовал нашу семью, расположил к себе, замотивировал наших детей на это «космическое» путешествие, что самый главный герой этого дня - Матвей, стойко выдержал все восхождения и даже подружился с Димой 😄
За весь этот день, мы увидели столько, сколько не видели за всё то время, что провели в Крыму. Словами сейчас вообще не передать всех тех эмоций и состояния души и тела, мыслей в голове и 💯 перезагрузки от этой экскурсии, честно, даже сложно назвать это экскурсией, для меня это было сказочное путешествие ✨
Дима, этот день определенно останется в памяти и душе очень надолго ❤️ И я очень надеюсь, что мы обязательно ещё не раз с тобой встретимся, потому что #крым наша ❤️ потому что ты - прекрасный человек с широкой душой и отличным чувством юмора, потому что мы ещё много не видели, а тебе есть что показать и рассказать.
БОЛЬШОЕ тебе спасибо от всей нашей семьи за этот день! 🤍💙🤍💙
Дети до сих пор вспоминают тебя 😉 Спасибо за вкусный травяной крымский чай 🌱 под открытым небом, спасибо за историю, спасибо за фото, спасибо за терпение, спасибо за то, что мы увидели другой Крым, который не оставит равнодушными никого, спасибо за то, что любишь своё дело и делаешь это особенно, спасибо вселенной, что нашим гидом в этот день оказался именно ты!!! 🙏

