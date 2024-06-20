Найдено 3 экскурсии в категории « Пещеры » в Ялте, цены от 10 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🛣 Джиппинг Индивидуальная 6 часов Джип-тур по пещерным городам Крыма Начало: Ваш отель «Легкий экстрим и адреналин Фишка маршрута — посещение нескольких «пещерных городов Крыма», расположенных в регионе Внутренней гряды Крымских гор в Бахчисарайском районе» Расписание: По предварительному согласованию с туристом 25 000 ₽ за всё до 4 чел. Индивидуальная 4 часа Красоты плато Ай-Петри: водопад, озеро, беседка и пещера Откройте для себя великолепие Ай-Петри в уникальной экскурсии. Вас ждут захватывающие пейзажи, реликтовые леса и кристально чистые родники Начало: Ялта, улица Маршака, 4 «Пещера Трёхглазка — ледяная пещера внутри плато Ай-Петри, площадь 760 м2» Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 12:00, 15:00 12 000 ₽ за всё до 6 чел. Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия в пещерный город Качи-Кальон Погрузитесь в историю Крыма и Бахчисарайского района, посетив пещерный город Качи-Кальон. Включены гид, трансфер, фото и видео. Уникальное путешествие для всех Начало: По договоренности «Благодаря мягкому климату селиться в пещерах тут было удобно и комфортно, и на месте первых стоянок со временем выросли настоящие полисы, с винодельнями, жилыми помещениями, культовыми сооружениями» Расписание: По договоренности 10 400 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Ялты

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Пещеры»

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