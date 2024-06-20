1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по пещерным городам Крыма
Начало: Ваш отель
«Легкий экстрим и адреналин Фишка маршрута — посещение нескольких «пещерных городов Крыма», расположенных в регионе Внутренней гряды Крымских гор в Бахчисарайском районе»
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Красоты плато Ай-Петри: водопад, озеро, беседка и пещера
Откройте для себя великолепие Ай-Петри в уникальной экскурсии. Вас ждут захватывающие пейзажи, реликтовые леса и кристально чистые родники
Начало: Ялта, улица Маршака, 4
«Пещера Трёхглазка — ледяная пещера внутри плато Ай-Петри, площадь 760 м2»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в пещерный город Качи-Кальон
Погрузитесь в историю Крыма и Бахчисарайского района, посетив пещерный город Качи-Кальон. Включены гид, трансфер, фото и видео. Уникальное путешествие для всех
Начало: По договоренности
«Благодаря мягкому климату селиться в пещерах тут было удобно и комфортно, и на месте первых стоянок со временем выросли настоящие полисы, с винодельнями, жилыми помещениями, культовыми сооружениями»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
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