Экскурсии по пещерам Ялты

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Ялте, цены от 10 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по пещерным городам Крыма
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по пещерным городам Крыма
Начало: Ваш отель
«Легкий экстрим и адреналин Фишка маршрута — посещение нескольких «пещерных городов Крыма», расположенных в регионе Внутренней гряды Крымских гор в Бахчисарайском районе»
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Красоты плато Ай-Петри
Индивидуальная
4 часа
Красоты плато Ай-Петри: водопад, озеро, беседка и пещера
Откройте для себя великолепие Ай-Петри в уникальной экскурсии. Вас ждут захватывающие пейзажи, реликтовые леса и кристально чистые родники
Начало: Ялта, улица Маршака, 4
«Пещера Трёхглазка — ледяная пещера внутри плато Ай-Петри, площадь 760 м2»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в пещерный город Качи-Кальон
Погрузитесь в историю Крыма и Бахчисарайского района, посетив пещерный город Качи-Кальон. Включены гид, трансфер, фото и видео. Уникальное путешествие для всех
Начало: По договоренности
«Благодаря мягкому климату селиться в пещерах тут было удобно и комфортно, и на месте первых стоянок со временем выросли настоящие полисы, с винодельнями, жилыми помещениями, культовыми сооружениями»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур по пещерным городам Крыма
  2. Красоты плато Ай-Петри
  3. Пещерный город Качи-Кальон
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Воронцовский дворец
  3. Ливадийский дворец
  4. Ласточкино гнездо
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Массандровский дворец
  7. Набережная
  8. Дворец Кичкине
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 10 400 до 25 000.
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